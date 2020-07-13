مواصلات «الوفاق» تُناقش إجراءات تفعيل مطار بني وليد

عقد رئيس مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق محمد بيت المال، اليوم الاثنين، اجتماعاً بمقر المصلحة في العاصمة طرابلس، مع عميد بلدية بني وليد سالم إنوير، وبحضور المراقب المالي بالوزارة، ومدير إدارة المشاريع الهندسية، ومدير إدارة التخطيط بالمصلحة.

وأفادت المصلحة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن الاجتماع ناقش الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف المصلحة لتفعيل مطار بني وليد المدني وفقاً لما نص عليه قرار المجلس الرئاسي رقم 590 لسنة 2019 بشأن تحوير قاعدة بني وليد العسكرية لمطار مدني تكون تبعيته لمصلحة المطارات.

وتم الاتفاق على ضرورة قيام وفد يمثل المصلحة بزيارة ميدانية للمطار لتقييم وضعه الحالي من حيث جاهزية المرافق والأجهزة والمنظومات الموجودة، وإعداد تقرير شامل يتضمن الاحتياجات اللازمة والضرورية للتشغيل وتوفيرها من طرف المصلحة في أقرب فرصة ممكنة.

كما تم الاتفاق على أن يقوم المجلس البلدي بترشيح شخص من ذوي الخبرة والكفاءة ليتم تكليفه من قِبل رئيس مصلحة المطارات لتولي مهام مدير عام المطار.