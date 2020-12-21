مواصلات «الوفاق» تُناقش استئناف الرحلات الجوية إلى مالطا

عقد وزير المواصلات بحكومة الوفاق ميلاد معتوق، اجتماعاً اليوم الاثنين، بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، مع وزير المالية المالطي والقنصل العام بالسفارة المالطية لدى ليبيا.

وحضر الاجتماع كل من وكيل وزارة المواصلات لشؤون الطيران والنقل الجوي ورئيسي مصلحة المطارات ومصلحة الطيران المدني، ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الأفريقية المكلف، وعضو مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية، ومدير مكتب التعاون الفني بالوزارة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة إمكانية عودة شركة الخطوط المالطية لتسيير رحلات منتظمة إلى المطارات الليبية وأهمية دور الحكومة المالطية في إجراءات رفع حضر الطيران المفروض على ليبيا من خلال التواصل مع لجنة السلامة الأوروبية وباعتبار أن مالطا دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وبما يسمح لشركات الطيران الليبية بالتشغيل للمطارات الأوروبية، بحسب ما أفادت مصلحة المطارات في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

كما تم التطرق خلال الاجتماع لضرورة الإسراع في توقيع البروتوكول الصحي لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين على متن شركة ميدافيا وحسب مذكرة الاتفاق التي وقعت بين وزارتي المواصلات الليبية والمالطية خلال زيارة الوفد الذي ترأسه وزير المواصلات لمالطا نهاية شهر أكتوبر الماضي.

وتم أيضا مناقشة مساعي السفارة المالطية بدولة ليبيا في تسهيل الإجراءات المتعلقة بإصدار تأشيرات الشنقن لدخول المواطنين الليبيين لدول الاتحاد الأوروبي.