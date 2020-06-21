مواصلات «الوفاق» تُناقش معالجة مختنقات ترهونة في الطرق والنقل

استقبل وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق ميلاد معتوق، اليوم الأحد، بمكتبه أعضاء لجنة الأزمة بمدينة ترهونة.

ويأتي الاجتماع بحسب ما أفاد مكتب شؤون الإعلام بالوزارة، لمناقشة دور وزارة المواصلات في معالجة المختنقات التي تمر بها المدينة في مجال الطرق والنقل بوجه عام.

وناقش الاجتماع جملة من المختنقات التي تعاني منها المدينة بالأخص في مجال الطرق وغيرها من المرافق ذات العلاقة بعمل وزارة المواصلات.

هذا وستتولى الوزارة تشكيل لجنة من المختصين لمعاينة وحصر هذه المختنقات ووضع تصور لمعالجتها في القريب العاجل.