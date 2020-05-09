مواصلات الوفاق: قصف عناصر حفتر «الوحشي» سيُكلف الشعب الليبي الأموال الطائلة

أدانت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق وبأشد العبارات الهجوم الذي وصفته بـ”الوحشي” الذي قامت به عناصر حفتر صباح اليوم على مطار معيتيقة الدولي المدني.

هذا وأدى القصف الصاروخي لعناصر حفتر على المطار إلى أضرار جسيمة بالمطار طالت طائرات مدنية وأخرجتها عن الخدمة بالكامل ومن بينها الطائرة 320 التي كانت تستعد للإقلاع إلى إسبانيا للعودة بالليبيين العالقين هناك بالإضافة إلى احتراق خزانات الوقود وسيارات الإطفاء وبعض السيارات الخدمية وسيارتا التموين وتدمير أجزاء من محطة الركاب وساحة وقوف الطائرات وغيرها.



وقالت الوزارة في بيانه لها، إن هذا الأمر سيُكلف الشعب الليبي الأموال الطائلة لإعادته لما كان عليه ويُعطل برامج التطوير التي تسعى مصلحة المطارات لتنفيذها لزيادة السعة التشغيلية للمطار الذي يقدم خدمة النقل الجوي لكافة الليبيين وغير الليبيين وهو المطار المدني الوحيد في العاصمة طرابلس، ويُجهد كاهل شركات الخطوط الوطنية وعلى الأخص الخطوط الليبية لتعرضها للمزيد من الخسائر المباشرة في طائراتها نتيجة تكرر العدوان.

وناشدت وزارة المواصلات كافة المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال المطارات والطيران المدني والنقل الجوي بضرورة إدانة هذا العدوان وشجبه، واضعةً الشعب الليبي في صورة ما يحدث من اعتداءات تطال البينية التحتية والمرافق المدنية.

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