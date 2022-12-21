مواصلة الاستعدادات لانطلاق خطة تأمين مديرية أمن طرابلس

اطلع وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، على المركبات الآلية المخصصة لدعم مديرية أمن طرابلس بكافة مكاتبها وأقسامها ومراكز الشرطة التابعة لها.

جاء ذلك للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات لانطلاق الخطة الأمنية لتأمين نطاق مديرية أمن طرابلس، بحسب ما أورته وزارة الداخلية.

وأكد الوزير خلال جولته التفقدية، أن هذه الخطوة تعتبر الأولى ضمن خطة عمل الوزارة، وسيتم توزيع المركبات خلال المدة القادمة، موضحا أن الدعم سيشمل مديريات الأمن كافة على مستوى ليبيا ضمن خطة عمل وزارة الداخلية.