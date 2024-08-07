مواطنو 4 دول عربية في مقدمة السياح الأجانب إلى روسيا

كشف وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف عن زيادة في تدفق السياح الأجانب وخاصة من الدول الخليجية إلى روسيا، مشير إلى أن السياحة من 4 دول عربية ازدادت بشكل ملحوظ.

وقال ريشيتنيكوف، خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، إن الطلب على الخدمات السياحية يتزايد من الأجانب، حيث ازداد عدد الرحلات السياحية في الأشهر الستة الأولى من هذا العام إلى مليوني رحلة.

وأشار وزير التنمية الاقتصادية الروسي إلى أن مواطني دول الشرق الأوسط يزورن روسيا بشكل نشط، وقال إن عدد السياح من المملكة العربية السعودية زاد بواقع 12 مرة، فيما صعد بنحو 6 مرات من سلطنة عمان والكويت، أما من الإمارات فقد زاد بواقع 4 مرات وبنفس الوتيرة صعد من الصين.



ويؤكد خبراء أن العلاقات السياسية والاقتصادية القوية بين روسيا والدول العربية أثمرت في زيادة تدفق السياح من الدول العربية، ولاسيما الخليجية، إلى روسيا، إذ بات من المؤلوف مشاهدة السياح العرب في مركز العاصمة الروسية موسكو.