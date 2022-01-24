مواطن مصري يسرق أكثر من مليون دولار من تُجار ليبيين

قام مواطن مصري الجنسية يدعى “خ،م” بالنصب والاحتيال على 6 تجار ليبيين وسرقة مبلغ يُقدر بأكثر من مليون دولار أمريكي، واختفى على إثر ذلك.

وبحسب ما أفادت مصادر لـ”عين ليبيا”، فإن هذا المواطن الذي يحمل الجنسية الليبية أيضاً ومشهور باسم “خالد المصري”، هو من سكان منظقة الريقاطة في طرابلس، متزوج من مواطنة جزائرية، ويعمل في تجارة الإلكترونات.

وأشارت المصادر إلى أن المعني قام بالاحتيال على عدة أشخاص من بينهم أصدقاء له منذ نحو 16 عاماً، وقام بسرقتهم بحجة أنه سيجلب بضاعة كالعاة ولكن هذه المرة اختفى ولم يعد، وكانت حجته بأنه سيجلب بضاعة (أجهزة تليفون وإلكترونيات) من مدينة الإماراتية.