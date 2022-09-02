موافقة فرنسية على تعيين السنغالي «عبدالله باثيلي» مبعوثا أمميا إلى ليبيا

قال المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير إنّ باريس تؤيد تعيين الأمين العام للأمم المتحدة للدبلوماسي السنغالي عبدالله باثيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا.

وذكر دي ريفيير بحسب صحيفة واشنطن بوست أنّ قيادة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على مدى العامين الماضيين كانت فوضوية، وأنّه قد حان الوقت لأن يكون لدى الأمم المتحدة شخص يتولي زمام المفاوضات بشأن ليبيا.

وأضاف دي ريفيير إنّه من المهم الآن هو الانتقال إلى المرحلة التالية، معتقدا أن جميع الأطراف في ليبيا ستتعاون معه، وأنّه كلما أسرعوا في ذلك كان ذلك أفضل

وفي ردّه على سؤال الصحفيين حول إذا ماكانت معارضة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة لباثيلي ستشكل مشكلة في محاولة إنهاء الأزمة السياسية في ليبيا، قال «لا أعتقد ذلك، لا».

وتعيش ليبيا حالة من الجمود الناتج عن الفشل في إجراء الانتخابات في ديسمبر حيث يرفض عبد الحميد الدبيبة التنحي عن الحكم، لصالح منافسه الذي كلّفه مجلس النواب رئيسا للحكومة فتحي باشاغا.