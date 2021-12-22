مواكباً للتطور الرقمي.. «جهاز دعم الاستقرار» يُطلق موقعه الإلكتروني

قام جهاز دعم الاستقرار بإطلاق الموقع الإلكتروني الخاص به على شبكة الإنترنت بتصاميم عصرية ومبتكرة وبمواصفات حديثة، تتبع أحدث ما توصلت إليه الثورة الرقمية في مجال برمجة وتصميم وإدارة المواقع الإلكترونية.

ومن أبرز ما يتضمنه الموقع الالكتروني، هو التعريف بالجهاز وأهدافه ومهامه، والإدارات التابعة له، كما يضع كافة المعلومات والخدمات بكل يسر وسهولة بين يدي متصفحي الموقع بما فيها متابعة أخبار الجهاز والإطلاع على أحدث الأنشطة والمستجدات، ومعارض الصور والفيديو، كما يتميز الجهاز بإتاحة الإمكانية لإرسال الشكاوى والبلاغات، وأيضاً إمكانية التسجيل المبدئي للراغبين في الانضمام إلى الجهاز.

وفي تصريح لشبكة “عين ليبيا”، قال مدير مكتب شؤون جهاز دعم الاستقرار، عبدالسلام المسعودي: “يسرنا كجهاز دعم الاستقرار إطلاق الموقع الالكتروني، لتعزيز منهج التواصل والشفافية مع جميع الأطراف والمعنيين والمواطنين، ومواكبة التطور التكنولوجي بإتاحة المعلومات والخدمات المختلفة إلكترونياً. وحرصنا على أن يكون موقعنا الإلكتروني وسيلة ونافذة لنشر ما يتعلق بنشاطاتنا وخدماتنا لتعزيز أمن الوطن والمواطنين”.

يُشار إلى أن هذا الموقع يتميز بكونه أول موقع الكتروني لجهاز أمني حكومي في ليبيا.

وتم إنشاء الجهاز بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سابقاً رقم 38 لسنة 2021م.

وبحسب ما نصت المادة الرابعة من القرار، يتولى الجهاز الاختصاصات والمهام الآتية: