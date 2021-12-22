مواكباً للتطور الرقمي.. «جهاز دعم الاستقرار» يُطلق موقعه الإلكتروني

قام جهاز دعم الاستقرار بإطلاق الموقع الإلكتروني الخاص به على شبكة الإنترنت بتصاميم عصرية ومبتكرة وبمواصفات حديثة، تتبع أحدث ما توصلت إليه الثورة الرقمية في مجال برمجة وتصميم وإدارة المواقع الإلكترونية.
ومن أبرز ما يتضمنه الموقع الالكتروني، هو التعريف بالجهاز وأهدافه ومهامه، والإدارات التابعة له، كما يضع كافة المعلومات والخدمات بكل يسر وسهولة بين يدي متصفحي الموقع بما فيها متابعة أخبار الجهاز والإطلاع على أحدث الأنشطة والمستجدات، ومعارض الصور والفيديو، كما يتميز الجهاز بإتاحة الإمكانية لإرسال الشكاوى والبلاغات، وأيضاً إمكانية التسجيل المبدئي للراغبين في الانضمام إلى الجهاز.
وفي تصريح لشبكة “عين ليبيا”، قال مدير مكتب شؤون جهاز دعم الاستقرار، عبدالسلام المسعودي: “يسرنا كجهاز دعم الاستقرار إطلاق الموقع الالكتروني، لتعزيز منهج التواصل والشفافية مع جميع الأطراف والمعنيين والمواطنين، ومواكبة التطور التكنولوجي بإتاحة المعلومات والخدمات المختلفة إلكترونياً. وحرصنا على أن يكون موقعنا الإلكتروني وسيلة ونافذة لنشر ما يتعلق بنشاطاتنا وخدماتنا لتعزيز أمن الوطن والمواطنين”.
يُشار إلى أن هذا الموقع يتميز بكونه أول موقع الكتروني لجهاز أمني حكومي في ليبيا.
وتم إنشاء الجهاز بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سابقاً رقم 38 لسنة 2021م.
وبحسب ما نصت المادة الرابعة من القرار، يتولى الجهاز الاختصاصات والمهام الآتية:
- تعزيز الإجراءات الأمنية الكفيلة بحماية المقرات الرسمية للدولة من أية تهديدات أمنية، وكذلك تعزيز حماية المسؤولين كلما تطلب الأمر ذلك، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة
- المشاركة في تأمين وحماية الاحتفالات والمناسبات الرسمية، وكذلك النشاطات الشعبية، ونشاط مؤسسات المجتمع المدني المأذون لها من الجهات المختصة
- المشاركة كلما اقتضت الضرورة في تنفيذ العمليات القتالية بما في ذلك عمليات الاقتحام والمداهمة والملاحقة الأمنية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة
- مكافحة الشغب وفض الاشتباكات التي ينفذها المسلحون الخارجون عن القانون في المدن والقرى الليبية بالتعاون مع مديريات الأمن والأجهزة المختصة بالمدينة
- المشاركة في عمليات القبض وملاحقة المطلوبين في القضايا التي تهدد الأمن القومي للدولة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية
- نشر الوعي الأمني بين شرائح المجتمع وتبني ثقافة عدم الاحتكام للسلاح، وفض المنازعات والخلافات عبر الجهات القضائية والأمنية والاجتماعية ودعم برامج جمع السلاح غير المرخص
- التعاون الأمني وتبادل المعلومات مع كافة الأجهزة الأمنية المختصة بشأن مكافحة كل ما يهدد الأمن القومي واستقرار المجتمع
- المساهمة في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية
- أية مهام أخرى تسند له من قِبل المجلس الرئاسي وفقا للتشريعات النافذة
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