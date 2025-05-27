مواهب طلابية تتألق في أبوسليم.. معرض مدرسي يحوّل الإبداع إلى واقع ملموس

شهد وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور محسن الكبير، حفل افتتاح المعرض المدرسي الذي نظمته مدرسة أبوبكر الصديق للتعليم الأساسي التابعة لمراقبة التربية والتعليم أبوسليم، بحضور عدد من المسؤولين التربويين.

وحضر الافتتاح كل من الأستاذ عمران العموري مدير إدارة التعليم الخاص بالوزارة، والأستاذ محمود الرايس مراقب التربية والتعليم ببلدية أبوسليم، إلى جانب عدد من المعلمين وأولياء الأمور.

وتضمن المعرض مجموعة من الأجنحة التي استعرضت خلالها المدرسة نتاجات طلابها للعام الدراسي، والتي تنوعت بين تجارب علمية، وأعمال فنية يدوية، ومشاريع تعليمية مبتكرة، عكست مواهب الطلاب وتفاعلهم مع بيئتهم التعليمية.

وفي كلمة له بالمناسبة، عبّر الدكتور الكبير عن إعجابه الكبير بما شاهده من إبداعات طلابية وجهود تربوية متميزة، مشيدًا بالعاملين بالمدرسة على تنظيم هذا الحدث الذي يعزز من بيئة التعلم النشطة، ويدعم روح الابتكار لدى النشء.

وأكد الوكيل على أهمية دعم مثل هذه المبادرات التربوية التي تسهم في صقل مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم الإبداعية، معتبرًا أن هذه الأنشطة تمثل ركيزة أساسية في بناء جيل واعٍ ومؤهل علميًا وثقافيًا.