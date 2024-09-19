مواهب واعدة في ختام بطولة ليبيا للسباحة المفتوحة ببنغازي

شهد الاتحاد الليبي للسباحة، اليوم الخميس، ختام فعاليات بطولة ليبيا للمياه المفتوحة لجميع الفئات على شاطئ جليانة في بنغازي.

واستضاف البطولة الاتحاد الفرعي ببنغازي بإشراف الاتحاد الليبي للسباحة، حيث شارك أكثر من 70 سباحا وسباحة من مختلف الاتحادات الفرعية.

وكانت فئة البراعم تنافس في سباق 1000 متر، بينما تنافسوا في فئة الأشبال في سباق 2000 متر، وفي فئة الأواسط 3000 متر وفئة الكبار 5000 مترا، في البطولة التي شهدت مشاركة 84 سباحا من مختلف الاتحادات الفرعية للسباحة.

وتميزت البطولة بالتنظيم المتميز للجنة العليا للبطولة التي واصلت الليل بالنهار من أجل استضافة البطولة، وكشفت عن مواهب واعدة تزخر بها اللعبة وينتظرها مستقبل واعد في السباحة الليبية.