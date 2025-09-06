موتورولا تطلق هاتف «Edge 60 Neo».. تصميم متين وأداء قوي

أعلنت شركة موتورولا عن إطلاق هاتفها الجديد Edge 60 Neo، وهو جهاز يجمع بين الأداء القوي، التجربة البصرية المذهلة، وقدرات التصوير الاحترافية، ما يجعله خيارًا جذابًا لكل محبي التقنية وعشاق التصوير.

والهاتف يأتي مزوّدًا بنظام كاميرا ثلاثية العدسة بدقة (50+13+10) ميغابيكسل، تشمل عدسة telephoto للتصوير القريب، وعدسة ultrawide لالتقاط مشاهد واسعة، مع قدرة على تسجيل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية. الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل، ما يتيح صور سيلفي واضحة ومكالمات فيديو بجودة عالية.

والهاتف متين ومقاوم للعوامل الخارجية، إذ يأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP68/IP69، ومقاوم للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، مع أبعاد 154.1×71.2×8.1 ملم ووزن 174 غرامًا، ما يجعله عمليًا وموثوقًا في مختلف الظروف اليومية.

وشاشة الهاتف LTPO P-OLED بمقاس 6.36 بوصة، توفر دقة عرض 1200×2670 بيكسل، وتردد 120 هيرتز، مع سطوع يصل إلى 3000 شمعة/م² وكثافة حوالي 460 بيكسل/الإنش، لتجربة مشاهدة سلسة ونابضة بالحياة، حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

وعلى صعيد الأداء، يعتمد الهاتف على نظام Android 15 القابل للتحديث، ومعالج Mediatek Dimensity 7400 مع معالج رسوميات Mali-G615 MC2، وذاكرة وصول عشوائي 8 أو 12 غيغابايت، وذاكرة داخلية تصل إلى 512 غيغابايت، ما يضمن سرعة فائقة وقدرة على تشغيل التطبيقات والألعاب الثقيلة بسلاسة.

والهاتف مزوّد أيضًا بمنفذين لشريحتي الاتصال، ودعم eSIM، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح بصمات الأصابع مدمج في الشاشة، بالإضافة إلى بطارية بسعة 5200 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 68 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واط، ما يعني استخدامًا ممتدًا دون القلق من نفاد الطاقة.