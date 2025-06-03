موتورولا تطلق Moto G86 Power الجديد.. قوة وتصميم متين بأداء مذهل

كشفت شركة موتورولا عن هاتفها الذكي الجديد Moto G86 Power الذي يُتوقع أن يحقق انتشارًا واسعًا بفضل مواصفاته التقنية المتميزة وسعره المنافس، مما يعكس استمرار الشركة في استراتيجيتها الرامية إلى توفير أجهزة تجمع بين الأداء العالي والتكلفة المناسبة.

مواصفات هاتف Moto G86 Power:

الشاشة: جاء الهاتف بشاشة P-OLED مقاس 6.7 بوصة، بدقة FHD+ (2400×1080 بيكسل)، مع معدل تحديث 120 هرتز، ما يضمن تجربة مشاهدة سلسة ووضوحًا عاليًا.

المعالج: يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 6 Gen 1، المصنّع بتقنية 4 نانومتر، ما يعزز الكفاءة في استهلاك الطاقة ويقدم أداءً قويًا في المهام المتعددة والألعاب.

الذاكرة والتخزين: يتوفر الهاتف بخيارات 8 أو 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، مع سعة تخزين داخلية 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات microSD.

الكاميرات : الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 108 ميغابيكسل مع مستشعر Samsung HM6، تدعم التثبيت الإلكتروني (EIS). كاميرا ثانوية بدقة 8 ميغابيكسل للتصوير بزاوية واسعة (ultrawide). الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل مخصصة لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

: البطارية: زُوّد الهاتف ببطارية ضخمة سعة 6000 ميلي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط، ما يتيح استخدامًا طويلًا دون الحاجة للشحن المتكرر.

نظام التشغيل: يعمل الهاتف بنظام Android 14 مباشرة من المصنع، ما يضمن استفادة المستخدم من أحدث الميزات الأمنية والبرمجية.

التصميم والمزايا الإضافية

يأتي Moto G86 Power بتصميم أنيق وهيكل مقاوم لرذاذ الماء بمعيار IP52.

يدعم تقنيات الاتصال المتقدمة مثل 5G، Wi-Fi 6، Bluetooth 5.1، بالإضافة إلى منفذ USB-C ومستشعر بصمة مدمج في زر الطاقة.

السعر والتوافر

رغم عدم إعلان السعر الرسمي عالميًا حتى الآن، تشير التقديرات إلى أن الهاتف سيُطرح بأسعار تبدأ من نحو 250 إلى 300 دولار أميركي، ما يجعله منافسًا قويًا في فئة الهواتف المتوسطة.

هذا وتُعد موترولا من أبرز الشركات العالمية في قطاع الاتصالات والإلكترونيات، وتتمتع بتاريخ طويل في تطوير الهواتف الذكية التي تجمع بين الجودة والسعر المناسب، وتواصل الشركة تعزيز مكانتها من خلال تقديم أجهزة مبتكرة تلبي تطلعات المستخدمين وتواكب أحدث الاتجاهات التقنية.