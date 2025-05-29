موتورولا تكشف عن هاتف جديد.. أداء متفوق وتصميم فائق المتانة (فيديو)

أعلنت شركة موتورولا عن إطلاق هاتفها الجديد Motorola Edge بنسخة مطورة، والذي صُمم ليكون من بين أفضل هواتف الأندرويد من حيث الأداء والمواصفات التقنية، مقدماً تجربة متكاملة تليق بالمستخدم العصري.

وبحسب الشركة، يتمتع الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، كما أنه مضاد للصدمات طبقاً لمعيار MIL-STD-810H العسكري، مما يجعله مناسبًا للاستخدام في أصعب الظروف، أبعاده تبلغ (161.2 مم طولاً، 73.1 مم عرضاً، و8 مم سمكاً)، ويزن 181 غراماً فقط، ما يوفر توازناً مثالياً بين الحجم والراحة.

ووفق الشركة، جاء الهاتف بشاشة P-OLED كبيرة الحجم بمقاس 6.7 بوصة، بدقة عرض فائقة تصل إلى 2712 × 1220 بيكسل، وتردد تحديث سلس يبلغ 120 هيرتز، مع كثافة بيكسلات تصل إلى حوالي 444 بيكسل لكل إنش، وتحمي الشاشة طبقة من زجاج Corning Gorilla Glass 7i، المقاومة للصدمات والخدوش، لتضمن متانة عالية وسط تجربة مشاهدة حية وسلسة.

وبحسب الشركة، يعمل Motorola Edge بنظام التشغيل الجديد أندرويد 15، مدعوماً بمعالج Mediatek Dimensity 7400 Ultra، ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت، هذه المواصفات تضمن أداءً فائق السرعة وقدرة عالية على تشغيل التطبيقات والألعاب الثقيلة بكفاءة.

ووفق الشركة، الكاميرا الأساسية للهاتف تتكون من ثلاث عدسات بدقة 50 + 50 + 10 ميغابيكسل، تتضمن عدسة ultrawide لتصوير الزوايا الواسعة، وعدسة telephoto للتكبير البصري، ما يسمح بالتقاط صور بجودة عالية وتفاصيل دقيقة، والكاميرا الأمامية تقدم دقة استثنائية تبلغ 50 ميغابيكسل، لصور سيلفي واضحة ونقية.

مزايا إضافية ترفع مستوى الاستخدام

يحتوي الهاتف على منفذين لشريحتي اتصال، ومنفذ USB Type-C للشحن ونقل البيانات، ومكبرات صوت تدعم تقنيات Dolby Atmos لتجربة صوت غامرة وغنية بالتفاصيل، كما يضم ماسح بصمات الأصابع مدمج في الشاشة لتعزيز الأمان، وشريحة NFC للمدفوعات الإلكترونية والاتصالات القريبة.

وبحسب الشركة، فالهاتف مزود ببطارية قوية بسعة 5200 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 68 واط، ما يضمن استمرار العمل لفترات طويلة مع إمكانية إعادة شحن الهاتف بسرعة كبيرة لتفادي الانقطاع.

سامسونغ تبدأ اختبار Android 16 على هواتفها.. هذه هي الطرازات الأولى

بدأت شركة سامسونغ طرح النسخة الاختبارية الأولى من نظام التشغيل Android 16 المرفقة بواجهة One UI 8، وذلك لتجربتها على عدد من هواتفها الرائدة، تمهيدًا لإطلاق النسخة النهائية لاحقًا هذا العام.

ووفقًا لما أورده موقع SamMobile التقني، فإن أول الأجهزة التي حصلت على هذه النسخة التجريبية تشمل: Galaxy S25، Galaxy S25+، Galaxy S25 Ultra.

وتتوفر النسخة الاختبارية في الوقت الراهن في أربع دول فقط، هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا، وكوريا الجنوبية، حيث يجري اختبار التوافق مع هذه الأجهزة قبل التوسع في الطرح.

وأشار خبراء SamMobile إلى أن سامسونغ تعتزم إصدار من 4 إلى 6 نسخ تجريبية من النظام الجديد قبل إطلاق النسخة المستقرة، ما يعني أن الإصدار النهائي قد يتأخر لعدة أشهر.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق أن هواتفها القابلة للطي، مثل Galaxy Z Flip 7 وGalaxy Z Fold 7، ستُدرج لاحقًا ضمن قائمة الأجهزة التي ستحصل على Android 16، وذلك قبل أن يُعمم التحديث على مجموعة أوسع من هواتف غالاكسي مع نهاية عام 2025.

ويُنتظر أن يقدم النظام الجديد تحسينات متقدمة في أمن البيانات، إلى جانب ميزات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تصميمات جديدة في واجهات التشغيل والأيقونات.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه شركة غوغل عن إيقاف التحديثات الأمنية لبعض نسخ Android الأقدم، المستخدمة في ملايين الأجهزة حول العالم، ما يضع تحديث Android 16 في صدارة التوجهات التقنية خلال الأشهر المقبلة.