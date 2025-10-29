موتورولا تكشف هاتفها الجديد.. مواصفات نوعية وسعر يبدأ من 364 دولار

أكدت 3dnews أن موتورولا طرحت هاتفها الجديد Moto X70 Air، الذي يأتي بتصميم متين ومواصفات متقدمة تجعله من أبرز هواتف أندرويد الذكية هذا العام، حيث زوّد بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، وحمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش.

وأشار المصدر إلى أن شاشة الهاتف جاءت بحجم 6.7 بوصة، بدقة 2712×1220 بيكسل، مع تردد 120 هيرتز، وسطوع يصل إلى 4500 شمعة/الإنش، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass 7i، ما يضمن تجربة مشاهدة سلسة وواضحة حتى تحت أشعة الشمس.

وأفادت 3dnews بأن الهاتف يعمل بنظام أندرويد-16، ويعتمد على معالج Snapdragon 7 Gen مع معالج رسوميات Adreno 722، وذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، مع خيارات تخزين داخلية 256 أو 512 غيغابايت، لتوفير أداء سريع وكفاءة عالية في تشغيل التطبيقات والألعاب.

وأضاف المصدر أن كاميرا Moto X70 Air الأساسية مزدوجة بدقة 50+50 ميغابيكسل، مع عدسة للتصوير فائق العرض، وقدرة على تسجيل فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، بينما جاءت الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميغابيكسل، ما يتيح تجربة تصوير احترافية سواء للصور أو الفيديوهات.

وأوضحت 3dnews أن الهاتف مزوّد بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB-C، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، إضافة إلى بطارية بسعة 4800 ميلي أمبير مع شحن سريع بقدرة 68 واط، حيث ستطرح النسخ بأسعار تبدأ من 364 دولارا، ما يجعله خيارا جذابا لمحبي الأجهزة المتطورة بأسعار مناسبة.