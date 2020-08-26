موتورولا تُعلن عن هاتف منافس ومواصفات ممتازة

شركة موتورولا الاميركية لصناعة الاتصالات وغيرها من المعدات الإلكترونية ، بما في ذلك الحواسيب والهواتف المحمولة. الشركة تأسست عام 1928 تحت اسم شركة جالفين للتصنيع. حيث بدأت الشركة في صناعة أجهزة الراديو. اسم الشركة رسميا تغيير الى شركة موتورولا في عام 1947. انتجت الشركة سلسلة المنتجات التي تتصل بالراديو ، مثل لاسلكي سيارة الشرطة, والأجهزة اللاسلكية والهواتف المحمولة.

اليوم شركة موتورولا معروفة الهواتف المحمولة الأنيقة . وقامت أيضا بدور هام في بناء الشبكة العالمية للاتصالات الساتلية من خلال شركةIrid¬ium في أواخر التسعينات ومع ذلك ، فإن الشركة اضطرت للافلاس عندما لم تستطع اجتذاب ما يكفي من شركات الاتصالات لاستخدام خدماتها.

ونشرت شركة موتورولا مواصفات هاتفها الأحدث G9 الذي تنوي طرحه في الأسواق آخر أغسطس الجاري بسعر منافس.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل من المعدن والبلاستيك، محمي بطبقة من الزجاج المقاوم للخدوش، أبعاده (165.5/75.7/9.18) ملم بحسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.

كما حصل الجهاز على شاشة IPS بمقاس 6.5 بوصة، وأبعاد “20:9″، دقة عرضها تعادل (1600/720) بيكسل، يمكنها عرض فيديوهات +HD.

ويضمن أداءه الجيد وسرعته في التعامل مع البيانات معالج Snapdragon 662 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD.

وزودته موتورولا أيضا بنظام تشغيل Android 10 مع واجهات Motorola My UX، وقدرة على التعامل مع مساعد غوغل الصوتي، فضلا عن بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع ميزة الشحن السريع، وبمنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبماسح لبصمات الأصابع.

وبالرغم من سعر الهاتف 155 دولارا تقريبا، إلا أنه حصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة، إحدى عدساتها بدقة 48 ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.