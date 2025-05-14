موت رئيس واغتيالات تهز العالم من أوروغواي إلى المكسيك

شهدت الساحة العالمية والعربية عددًا من الأحداث الهامة التي لفتت الأنظار، بدءًا من رحيل الرئيس الأوروغوياني الأسبق خوسيه موخيكا، المعروف بلقب “أفقر رئيس في العالم”، عن عمر ناهز 89 عامًا، بعد صراع مع المرض، في حادث مأساوي آخر، لقي ثلاثة من المتسلقين مصرعهم في حادث سقوط مروع بجبال نورث كاسكيدز في واشنطن، بينما نجا أحدهم بأعجوبة بعد أن تمكن من طلب النجدة، وفي المكسيك، اهتزت الأوساط السياسية بعد مقتل مرشحة لمنصب عمدة في هجوم مسلح أثناء بث مباشر على فيسبوك.

وفاة “أفقر رؤساء العالم” خوسيه موخيكا

أعلن الرئيس الأوروغوياني ياماندو أورسي، اليوم، وفاة سلفه الرئيس السابق خوسيه “بيبي” موخيكا، الذي عُرف عالميًا بلقب “أفقر رئيس في العالم”، عن عمر ناهز 89 عامًا.

وقال أورسي في منشور على منصة “إكس”: “ببالغ الألم والأسى ننعي وفاة زميلنا بيبي موخيكا”، مضيفًا: “أيها الرئيس والناشط والزعيم… شكرًا لك على كل ما قدمته لنا وعلى حبك العميق لشعبك”.

وكان موخيكا يعاني من سرطان المريء الذي انتشر إلى أعضاء أخرى في جسده، وسبق أن أعلن في وقت سابق رفضه الخضوع للعلاج الكيميائي، مفضلًا قضاء أيامه المتبقية بسلام.

ويحظى موخيكا باحترام واسع داخل وخارج أوروغواي، إذ لم تقتصر شعبيته على اليسار الذي ينتمي إليه، بل امتدت لتشمل خصومه من التيار اليميني، بفضل بساطته وتواضعه وابتعاده عن مظاهر السلطة.

وخلال فترة رئاسته (2010 – 2015)، عاش موخيكا في مزرعة ريفية متواضعة خارج العاصمة مونتيفيديو، وتبرع بمعظم راتبه لصالح الأعمال الخيرية، مكتفيًا بعُشره فقط، ليُضرب به المثل في الزهد والنزاهة.

متسلق ينجو بأعجوبة من سقوط قاتل يودي بحياة ثلاثة من رفاقه في واشنطن

نجا متسلق صخور من حادث مروع بعدما سقط من ارتفاع يزيد على 120 متراً أثناء نزوله في ممر حاد الانحدار بجبال نورث كاسكيدز في ولاية واشنطن الأميركية، في حين لقي ثلاثة من رفاقه مصرعهم في الحادث.

ووفقاً للسلطات المحلية، فإن المتسلق الذي لم تُكشف هويته تمكن من تحرير نفسه من الحبال والمعدات بعد الحادث، رغم إصابته بنزيف داخلي وجروح في الرأس، وتمكن من السير لمسافة طويلة في الظلام حتى وصل إلى سيارته، ومنها قاد إلى هاتف عمومي للإبلاغ عن الكارثة وطلب النجدة.

وقالت كريستينا وودورث، قائدة فريق البحث والإنقاذ في شرطة مقاطعة أوكانوغان، إن مثل هذه الحوادث التي تسفر عن هذا العدد من الضحايا نادرة جداً، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة ملابسات الحادث بدقة.

ووقع الحادث أثناء محاولة المتسلقين الأربعة النزول من قمم “إيرلي وينترز سبايرز”، وهي منطقة جبلية وعرة وشهيرة بتحدياتها بين المتسلقين، وتقع على بعد نحو 260 كيلومتراً شمال شرقي مدينة سياتل.

وتم نقل المتسلق الناجي إلى أحد مستشفيات سياتل لتلقي العلاج، فيما بدأت السلطات التحقيق في أسباب الحادث الذي وصف بأنه من أسوأ الحوادث التي شهدتها المنطقة منذ سنوات.

على الهواء مباشرة.. مقتل مرشحة لمنصب عمدة في المكسيك برصاص مسلحين

قُتلت مرشحة حزب “مورينا” الحاكم، يسينيا لارا غوتييريس، برصاص مسلحين يُشتبه بانتمائهم لعصابات إجرامية، خلال بث مباشر على فيسبوك أثناء تجمع انتخابي في بلدة تيكسيستيبيك بولاية فيراكروز المكسيكية، في حادثة صدمت الرأي العام.

وأظهر الفيديو غوتييريس وهي تحيي أنصارها وسط حشد من سكان البلدة، قبل أن تدوي أصوات إطلاق نار كثيف تجاوزت 20 طلقة، ليسقط عدد من الحاضرين، وأسفر الهجوم عن مقتل غوتييريس وابنتها، إلى جانب شخصين آخرين، فيما أصيب ثلاثة بجروح.

وأكدت حاكمة الولاية، روسيو ناهلي غارسيا، أن السلطات الفيدرالية تتابع القضية بالتنسيق مع مكتب المدعي العام، مشددة على تقديم الدعم الكامل لتحقيق العدالة، وقالت في مؤتمر صحفي: “لا يوجد منصب سياسي يستحق الموت من أجله”.

وتأتي هذه الجريمة في سياق تصاعد العنف السياسي بالمكسيك قبيل الانتخابات المقررة في 1 يونيو، حيث تتكرر الهجمات على المرشحين والعاملين في الحملات الانتخابية. ووفقًا لمنظمة “داتا سيفيكا”، تم تسجيل 661 هجومًا سياسيًا في البلاد خلال العام الماضي وحده.

ويُذكر أن حوادث اغتيال السياسيين في المكسيك باتت نمطًا مأساويًا متكرراً، كان آخرها مقتل مرشحين وعمداء في غيريرو وميتشواكان، في ظل تحديات أمنية تعصف بالمشهد الانتخابي.

مصر.. القبض على الفنان محمد غنيم لتنفيذ حكم بالسجن 3 سنوات بتهمة تهديد طليقته

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، القبض على الفنان محمد غنيم، لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده غيابياً بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد إدانته بتهديد طليقته.

ووفقًا لمصادر أمنية، تم توقيف غنيم في دائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، حيث تقرر احتجازه داخل القسم إلى حين تحديد موعد لإعادة محاكمته أمام القضاء.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2022، حيث اتهمت النيابة العامة الفنان البالغ من العمر 63 عامًا، والذي يعمل أيضًا كطبيب بشري، بتهديد المجني عليها رانيا ذكي– طليقته– بالقتل، فضلاً عن تهديده بإفشاء أمور خادشة للشرف، سواء كتابياً أو شفاهياً، وذلك بهدف ابتزازها مالياً، وفقًا لما جاء في تحقيقات النيابة.

ومن المقرر أن يُنظر في إعادة المحاكمة بعد استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بضبطه.

ويُعرف محمد غنيم بمشاركته في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية، إلا أن قضاياه الشخصية ألقت بظلالها مؤخرًا على نشاطه الفني.