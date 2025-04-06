موجة أخرى من عواصف أمريكا المميتة.. مقتل 16 شخص بولايات مختلفة

بعد العواصف الشديدة والأعاصير المميتة، ضربت موجة أخرى من الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة أجزاء من الولايات المتحدة، متسببة بمقتل العشرات.



ووفق وسائل إعلام محلية، “تسببت الأمطار الغزيرة المتواصلة وسط الولايات المتحدة في ارتفاع مستوى الأنهار بسرعة، مما دفع إلى سلسلة من التحذيرات بشأن الفيضانات المفاجئة من تكساس إلى أوهايو”.

وقالت خدمة الطقس الوطنية، إن “العديد من المواقع في عدة ولايات من المتوقع أن تصل إلى مرحلة الفيضانات الكبرى، مع إمكانية أن تجتاح فيضانات واسعة النطاق البنية التحتية مثل المباني والطرق والجسور”.

وبحسب السلطات: “تم الإبلاغ عن 16 وفاة على الأقل بسبب الطقس منذ بداية العواصف، بما في ذلك 10 في تينيسي، كما توفي رجل في السابعة والخمسين من عمره مساء بعد أن خرج من سيارته التي جرفتها الفيضانات في غرب بلينز، بميسوري، وقتلت الفيضانات شخصين في ولاية كنتاكي- طفل في التاسعة من عمره جرفته المياه أثناء توجهه إلى المدرسة، ورجل 74 عاما تم العثور على جثته داخل سيارة غارقة تماما في مقاطعة نيلسون، كما توفي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات في منزل في ليتل روك، أركنساس”، ووفق المعلومات، “دمرت الأعاصير مناطق سكنية بالكامل وكانت مسؤولة عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل”.

وأمس السبت، كشف تقييم أولي للأضرار، أجرته وكالة إدارة الطوارئ في مقاطعة ماكنيري بولاية تينيسي، أن “إعصارا من الدرجة الثالثة، بسرعة 160 ميلا في الساعة، دمر 108 مباني وألحق أضرارا بـ 70 مبنى في المنطقة يوم الخميس”.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن “حوالي 73 مليون شخص يخضعون لتنبيهات وتحذيرات من الفيضانات”.

Day after day of heavy rains have pounded the central U.S., rapidly swelling waterways and prompting a series of flash flood emergencies in Missouri, Texas and Arkansas pic.twitter.com/1vkjVx9a7z — Natalie Williams (@LillianHope12) April 6, 2025

Day after day of heavy rains have pounded the central U.S., rapidly swelling waterways and prompting a series of flash flood emergencies in Missouri, Texas and Arkansas pic.twitter.com/ng4A6hOEm6 — Bell orchid🇺🇸 (@BellPldhall) April 6, 2025

🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️

Flood emergency’s in the US states after torrential rains have hit the area,pic.twitter.com/uq1NoZct2n — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) April 5, 2025