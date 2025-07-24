موجة أزمات وكوارث تضرب العالم.. حرائق وانهيارات أمنية وإنسانية

تشهد مناطق متعددة حول العالم موجة من الأحداث العاجلة والمأساوية التي تلقي بظلالها على الأمن والاستقرار، بدءًا من حريق غابات هائل في جنوب قبرص أسفر عن مصرع شخصين وإجلاء المئات وسط موجة حر قياسية، مرورًا بحالات تسمم غامضة لأطفال في مصر تزامنت مع انفصال مفاجئ لفنان مصري مشهور، والإفراج عن أكثر من ألف سجين في إطار قرارات رئاسية، بالإضافة إلى حادث تصادم مروع في الجزائر أودى بحياة 6 أشخاص وأصاب العشرات، وفي الولايات المتحدة، عثرت السلطات على جثث ثلاثة رجال غرقوا في نهر المسيسيبي، بينما تتابع الهند التحقيق في شبكة احتيال تدير “سفارة وهمية” قرب نيودلهي، على الصعيد السياسي والأمني، شهد جنوب لبنان توغلات إسرائيلية جديدة، فيما تواجه العراق أزمة جفاف حادة في الأهوار تهدد البيئة والسكان، في حين يثير ترحيل ناشط مصري من تركيا قلق عائلته والمنظمات الحقوقية.

مصرع شخصين وإجلاء المئات جراء حريق غابات هائل جنوب قبرص وسط موجة حر شديدة

لقي شخصان مصرعهما وأُصيب ما لا يقل عن 10 آخرين، بينهم اثنان في حالة خطيرة، جراء حريق غابات هائل اندلع في جنوب قبرص يوم الأربعاء، وسط موجة حر قياسية تجتاح الجزيرة.

ووفقاً للسلطات، دمر الحريق مساحة لا تقل عن 100 كيلومتر مربع في منطقة منتجة للنبيذ شمال مدينة ليماسول، ما أدى إلى تدمير منازل وإجلاء المئات من السكان من المناطق المتضررة.

وعُثر على الشخصين المتوفيين داخل سيارة محترقة، بعد أن حاصرهما الحريق، في حين أكدت الشرطة أن الرياح العاتية ساهمت في سرعة انتشار النيران، مما صعّب عمليات السيطرة عليها.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء، أندرياس كيتيس، إن “الرياح المتغيرة والعاتية تعيق جهود الإطفاء”، مشيرًا إلى أن السبب وراء اندلاع الحريق لا يزال غير معروف حتى الآن.

وسجلت درجات الحرارة في قبرص ذروتها يوم الأربعاء عند 43 درجة مئوية، وسط تحذيرات من موجة حر شديدة. ومن المتوقع أن تصل اليوم الخميس إلى 44 درجة، في أعلى مستوى.

A huge forest fire is currently burning in the Limassol Valley, Cyprus. pic.twitter.com/vpKx4M4ThR — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 23, 2025

Cyprus – huge fires out of control with strong winds and 45C predicted tomorrow!



Several villages evacuated and many homes under serious threat.



Any help from our neighbours needed urgently. pic.twitter.com/m9f1rjqMt8 — Andreas Adamides (@AndreasAdamides) July 23, 2025

تسمم 5 أطفال في المنيا بعد أيام من وفاة 6 آخرين في ظروف غامضة بصعيد مصر

شهد مركز دير مواس بمحافظة المنيا واقعة جديدة أثارت القلق، حيث أُصيب 5 أطفال بتسمم حاد بعد تناولهم مبيدًا حشريًا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت بلاغًا يُفيد بتعرض الأطفال للتسمم، وعلى الفور انتقلت فرق الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين أن من بين المصابين عدد من الأشقاء. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لبدء التحقيقات.

تأتي هذه الحادثة بعد أيام فقط من مأساة مشابهة هزت قرية دلجا التابعة لنفس المركز، حيث تُوفي 6 أطفال من أسرة واحدة في ظروف غامضة، وأشارت روايات الأهالي إلى ظهور أعراض مفاجئة على الأطفال تمثلت في ارتفاع حرارة الجسم والقيء والإعياء، قبل أن تتدهور حالتهم بسرعة ويُعلن عن وفاتهم.

وذكر تقرير المستشفى في حينه أن سبب الوفاة كان توقف عضلة القلب نتيجة التهاب سحائي، فيما لم تُشَرّح بعض الجثامين، مما أثار تساؤلات وغموضًا حول الأسباب الحقيقية للوفاة.

وتسود حالة من القلق والحذر بين أهالي المنطقة، وسط مطالبات بتكثيف الفحوص والتحقيقات للوقوف على حقيقة ما يحدث، وتحديد ما إذا كانت هناك صلة بين الحادثتين.

مصر.. الفنان أحمد فهمي ينفصل عن زوجته أميرة فراج بعد سنوات من الزواج

أعلنت الفنانة المعتزلة أميرة فراج، طليقـة الفنان والمطرب المصري أحمد فهمي، عن انفصالهما رسميًا، مؤكدة أن الطلاق تم بهدوء وباحترام متبادل، وذلك بعد زواج استمر لعدة سنوات.

وفي أول تعليق له بعد إعلان الانفصال، نشر أحمد فهمي رسالة مختصرة عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، قال فيها باللغة الإنجليزية: “Every day is a new beginning… forget what happened and think about the future”

أي: “كل يوم هو بداية جديدة.. انسَ ما حدث وفكر في المستقبل”، دون الإدلاء بأي تفاصيل إضافية حول ظروف الطلاق.

وكان الثنائي قد ظهرا في عدة لقاءات إعلامية خلال الأشهر الماضية، بينها برنامج “صاحبة السعادة” مع الفنانة إسعاد يونس، حيث تحدثا عن بداية تعارفهما وزواجهما. وكشفت أميرة فراج حينها أنها تعرفت على أحمد فهمي أثناء مشاركتها في كورال الأطفال بدار الأوبرا المصرية، حين كان هو عازفًا على آلة الكمان.

تزوج الثنائي بعد خطوبة دامت أربع سنوات، وأنجبا ابنًا يدعى “عمر”، قبل أن تختار أميرة الاعتزال والتفرغ لحياتها الأسرية بسبب ظروف شخصية صعبة مرت بها بعد الزواج، أبرزها وفاة والدتها المبكرة.

ويأتي انفصال أحمد فهمي وأميرة فراج وسط حالة من التفاعل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر المتابعون عن صدمتهم بعد قصة حب طويلة كانت قد لاقت إعجاب الجمهور.

مصر.. الإفراج عن 1056 سجينا بقرار رئاسي بمناسبة الذكرى 73 لثورة 23 يوليو

أعلنت وزارة الداخلية المصرية الإفراج عن 1056 سجينا من مراكز الإصلاح والتأهيل، تنفيذًا لقرار رئاسي صادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقضي بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم.

ويأتي القرار الجمهوري رقم 392 لسنة 2025 في إطار احتفالات مصر بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، التي مثلت نقطة تحول تاريخية في البلاد.

وأكدت الوزارة أن الإفراج جاء بعد تشكيل لجان لفحص ملفات النزلاء وتحديد المستحقين للعفو بناءً على حسن السلوك والالتزام بالبرامج التأهيلية، ضمن سياسة عقابية حديثة تهدف لإعادة تأهيل السجناء ودمجهم في المجتمع.

وأعرب المفرج عنهم عن شكرهم للرئيس السيسي، مؤكدين سعادتهم بالعودة إلى ذويهم وبدء حياة جديدة.

وتُعد هذه الخطوة ضمن سلسلة قرارات مماثلة تتخذها الدولة في المناسبات الوطنية، وتعكس الالتزام بسياسة إصلاحية تراعي المعايير القانونية وتستثني قضايا الإرهاب والعنف.

مصرع 6 وإصابة 45 في حادث تصادم تسلسلي بين حافلتين وشاحنة وسيارة في ولاية البيّض الجزائرية

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 45 آخرون في حادث تصادم تسلسلي وقع بين حافلتين وشاحنة وسيارة أجرة على الطريق الوطني رقم 47 في ولاية البيّض جنوب غربي الجزائر.

وأكدت الحماية المدنية الجزائرية في بيانها اليوم الخميس أن الحصيلة الأولية للحادث هي 6 وفيات و19 جريحًا تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي، بالإضافة إلى نقل 26 مصابًا آخرين بواسطة مواطنين.

وعقب الحادث، قدّم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعازيه الحارة إلى عائلات الضحايا، معربًا عن حزنه لهذا المصاب الأليم، وداعيًا الله أن يمنح الصبر لأسر الضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

يُذكر أن حوادث المرور في الجزائر أسفرت عن وفاة أكثر من 2500 شخص خلال 11 شهرًا من العام الماضي، ما يسلط الضوء على خطورة وضع السلامة المرورية في البلاد.

اختفاء غامض لعشرات الطواويس من فندق تاريخي في كاليفورنيا.. والتحقيقات جارية

فتحت السلطات الأمريكية تحقيقًا في واقعة اختفاء عشرات الطواويس من فندق “رايد” التاريخي في مدينة “والنت غروف” بولاية كاليفورنيا، في حادثة وصفت بالغريبة والمقلقة، حيث تُقدَّر قيمة كل طاووس ذكر بنحو 2000 دولار، والطاووس الأنثى بنحو 1000 دولار.

وبحسب إدارة الفندق، فقد بقي فقط 4 طواويس من أصل 40 كانت تجوب أرجاء الفندق بحرية وتُضفي طابعًا فريدًا على حفلات الزفاف والمناسبات التي يستضيفها، ما أثار صدمة لدى الموظفين والزوار.

وقال المدير العام للفندق، ديفيد نيلسن، إن الشكوك بدأت عندما أبلغ أحد الضيوف عن مشاهدته لرجلين يضعان طواويس في قفص محمول داخل شاحنة صغيرة، وهو ما رجّح فرضية السرقة.

وأضاف: “لا نعلم لماذا قد يُقدم أحدهم على مثل هذا الفعل، لكن الموظفين يشعرون بحزن عميق. هذه الطيور كانت جزءًا من روح الفندق”.

وأكد نيلسن أن الطواويس كانت أليفة ومعتادة على البشر، ما قد يكون سهّل عملية الإمساك بها من قبل الجناة. وتحقق شرطة مقاطعة ساكرامنتو في الحادثة على أنها سرقة ممتلكات، وسط جهود حثيثة لتعقب الفاعلين.

الطواويس كانت جزءًا لا يتجزأ من هوية الفندق الممتد على ضفاف نهر ساكرامنتو، حيث بدأ كل شيء قبل 14 عامًا عندما استُقدمت خمسة طواويس فقط، ثم تكاثر عددها ليصل إلى 40.

منسق خدمات الطعام في الفندق، رافي غورويتش، الذي كان يطعم الطواويس مرتين يوميًا، أطلق على أكبرها اسم “علي بابا”، وكان يُعامل كأنه المدير الفعلي للمكان، بحسب وصفه.

وفي أعقاب الحادث، بدأت إدارة الفندق بتركيب كاميرات إضافية وتشديد إجراءات الأمن، على أمل استعادة هذه الطيور الجميلة التي أصبحت رمزًا للمكان.

الشرطة الهندية تداهم “سفارة وهمية” وتعتقل منتحل صفة “السفير” قرب نيودلهي

أعلنت الشرطة الهندية في ولاية أوتار براديش عن تفكيك “سفارة وهمية” كانت تدار من مبنى سكني مستأجر قرب العاصمة نيودلهي، واعتقال رجل بتهمة انتحال صفة “سفير” وتورطه في عمليات نصب واحتيال.

وذكرت السلطات أن المشتبه به، هارشفاردان جاين (47 عامًا)، ادعى تمثيله لكيانات غير معترف بها دوليًا مثل “سيبورجا” و”ويستاركتيكا”، وقام بإيهام الضحايا بإمكانية تأمين وظائف لهم في الخارج مقابل مبالغ مالية.

وقال سوشيل جهولي، الضابط في قوة المهام الخاصة، إن الشرطة عثرت داخل المبنى على صور مفبركة لجاين مع زعماء عالميين، بالإضافة إلى أختام مزورة تابعة لوزارة الخارجية الهندية وأكثر من 30 دولة أجنبية.

وأضاف جهولي أن المشتبه به قد يكون متورطًا أيضًا في عمليات غسل أموال دولية عبر شركات وهمية، ويواجه الآن اتهامات بانتحال الهوية والتزوير وحيازة وثائق مزيفة.

وخلال المداهمة، ضبطت الشرطة أربع سيارات تحمل لوحات دبلوماسية مزيفة، بالإضافة إلى مبلغ مالي يُقدر بـ 4.5 مليون روبية هندية (نحو 52 ألف دولار أمريكي)، ونقود بعملات أجنبية مختلفة. كما زُيِّن العقار المستأجر بأعلام عدد من الدول في محاولة لإضفاء طابع رسمي على “السفارة” المزعومة.

وأكدت الشرطة أن التحقيقات ما زالت جارية لكشف مزيد من المتورطين في الشبكة، وسط تحذيرات من عمليات احتيال مماثلة تستهدف الباحثين عن فرص عمل خارج البلاد.

العراق يشهد جفافًا حادًا في نهر المشرح وتحذيرات من كارثة بيئية في الأهوار

ذكرت وسائل إعلام عراقية اليوم الأربعاء أن نهر “المشرح” في محافظة ميسان يشهد موجة جفاف حادة نتيجة انقطاع مصادر المياه المغذية له.

وأفاد موقع “السومرية نيوز” بأن النهر تعرض للجفاف التام، ما أثار تحذيرات بشأن خطورة الوضع المائي على الأهوار في المحافظة، في ظل استمرار عمليات هجرة السكان من الأرياف بسبب قلة المياه.

نهر المشرح، الذي يتفرع من الجانب الأيسر لنهر دجلة في ناحية المشرح بميسان، يعاني من نقص حاد في الإمدادات المائية وسط تراجع عام في مستويات المياه في نهري دجلة والفرات، نتيجة للتغيرات المناخية وتراجع الإيرادات المائية من دول المنبع.

وقال الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد إن تراجع مياه المنبع أدى إلى انخفاض مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدلات النزوح الداخلي والخارجي.

وأكد ضرورة تعزيز الالتزامات الدولية وتفعيل اتفاقيات مياه دول المنبع، بالإضافة إلى توسيع الشراكات بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية.

وتُشير بيانات رسمية إلى أن العراق يستهلك يوميًا أكثر من المياه التي تصل إليه من نهر الفرات، ما يعزز من أزمة العجز المائي المتفاقمة، حيث يستهلك العراق حوالي 19.4 مليون متر مكعب يوميًا بينما يصل إليه 18.1 مليون متر مكعب فقط.

تركيا ترحّل المتهم بمحاولة استهداف طائرة السيسي إلى جهة مجهولة والأسرة تبدي قلقها

أكدت أسرة الداعية المصري المقيم في تركيا، محمد عبد الحفيظ، أن السلطات التركية قامت بترحيله إلى جهة غير معلومة، بعد أيام من احتجازه في مطار إسطنبول، وسط تحركات قانونية وحقوقية لمنع ترحيله إلى مصر.

وقالت زوجته في تصريح مقتضب: “تم ترحيل زوجي من تركيا. نحن نشعر بحزن شديد، لكن محامينا يعملون على تقديم جميع الطلبات القانونية لضمان سلامته ولمّ شمله بأطفاله”، مشيرة إلى أن العائلة لا تزال تجهل وجهة الترحيل، مما زاد من مخاوفها.

من جهتها، أعربت المحامية التركية غولدان سونماز، عن أسفها للقرار، واصفة إياه بـ”المؤسف والمخالف للقانون”، مؤكدة أن القرار جاء رغم المناشدات الحقوقية الواسعة التي تلقتها من نشطاء وصحفيين ومواطنين.

وكانت السلطات التركية قد ألقت القبض على عبد الحفيظ خلال عودته من رحلة عمل، بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية المصرية عن “تفكيك خلية إرهابية تابعة لحركة حسم”، واتهام عبد الحفيظ بالضلوع في التخطيط لاستهداف الطائرة الرئاسية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمشاركة في عمليات اغتيال طالت ضباطًا وشخصيات عامة.

وتشير تقارير أمنية إلى أن عبد الحفيظ تلقى تدريبات عسكرية في غزة ضمن كتائب عز الدين القسام، قبل تسلله إلى مصر عبر الأنفاق، ومشاركته في أنشطة تهدد الأمن القومي، بحسب المصادر المصرية.

العثور على جثث 3 أشخاص فقدوا أثناء السباحة والصيد في نهر المسيسيبي بالولايات المتحدة

عثرت السلطات الأمريكية، الأربعاء، على جثث ثلاثة رجال كانوا مفقودين أثناء قيامهم بالسباحة والصيد على ضفة نهر المسيسيبي بالقرب من مدينة ممفيس في ولاية تينيسي.

وأعلنت شرطة مقاطعة شيلبي أن عمليات البحث والإنقاذ، التي بدأت مساء الثلاثاء بالتعاون مع عدة وكالات، شملت استخدام طائرات وقوارب وأجهزة مسح متطورة، توقفت العمليات مؤقتًا بسبب حلول الظلام، واستُأنفت صباح الأربعاء، وأسفرت عن العثور على الجثث.

وذكر مسؤولون أن الرجال الثلاثة من أصول لاتينية، وتتراوح أعمارهم بين العشرينات والخمسينات. ويقع موقع الحادث في متنزه “ميمان شيلبي فورست” الحكومي شمال ممفيس، وهو مقصد شعبي للشباب والعائلات لممارسة أنشطة ترفيهية، لكنه يشكل خطورة بسبب التيارات القوية والعوائق المغمورة كالأغصان والحطام في النهر.

ولا تزال التحقيقات جارية لفهم ظروف وملابسات الحادث.

وداعًا هالك هوغان | أسطورة المصارعة الحرة يرحل عن 71 عامًا بسكتة قلبية

توفي أسطورة المصارعة الحرة الأمريكية هالك هوغان، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 71 عامًا، إثر سكتة قلبية مفاجئة في منزله بمدينة كليرووتر بولاية فلوريدا، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية أمريكية.

ونعى اتحاد المصارعة العالمي WWE رحيل هوغان بكلمات مؤثرة، قائلاً: “ببالغ الحزن والأسى، تلقينا خبر وفاة عضو قاعة المشاهير، هالك هوغان… لقد كان أحد أبرز الشخصيات في الثقافة الشعبية الأمريكية، وساهم في صعود WWE إلى العالمية خلال الثمانينيات. نتقدم بخالص تعازينا لعائلته وأصدقائه ومحبيه”.

الراحل، واسمه الحقيقي تيري بوليا، يُعد أحد أيقونات مصارعة المحترفين، إذ سطع نجمه منذ الثمانينيات، وامتدت مسيرته لأكثر من أربعة عقود ضمن اتحادات AWA، WWE، وWCW، محققًا شهرة مدوية بفضل أسلوبه القتالي المميز وشخصيته الصاخبة وشعاره الشهير “هولكامانيا”.

اشتهر هالك هوغان بجسده الضخم الذي يبلغ طوله قرابة مترين، وقميصه الأصفر الممزق، وشخصيته المسرحية التي جذبت الملايين حول العالم. وقد أسهم في إدخال المصارعة الحرة إلى كل بيت، ليس فقط كمصارع، بل كممثل ورجل أعمال ناجح، وشخصية بارزة في برامج تلفزيون الواقع.

بلغت ثروته عند وفاته نحو 25 مليون دولار، شملت عوائد من المصارعة، والإعلانات، والمشاريع التجارية، بالإضافة إلى تسوية قانونية كبرى في سنواته الأخيرة.