موجة الاحتجاجات الثانية في العراق تُشعل غضب قوات الأمن!

أكد مسؤول طبي عراقي اليوم الثلاثاء أن متظاهراً قتل فجر اليوم بنيران قوات الأمن في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وأوضح المسؤول الذي يعمل في دائرة صحة بغداد في تصريحات صحفية أن سيارات الإسعاف نقلت جثة متظاهر بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل قوات الأمن في ساحة التحرير وسط بغداد.

كما تم أيضاً نقل عدد من الجرحى إلى المستشفيات القريبة من مكان التظاهرات.

هذا وكانت حصيلة قتلى الموجة الثانية من الاحتجاجات في العراق، التي انطلقت الجمعة، ارتفعت إلى 82 شخصاً أمس الإثنين إثر مقتل 6 متظاهرين في بغداد ومتظاهر في محافظة كربلاء وأخر توفى متأثر بجراحه في محافظة البصرة.

من جهتها أكدت وكالة رويترز صباح اليوم الثلاثاء مقتل 13 شخصاً على الأقل وإصابة 865 في كربلاء برصاص الشرطة.

وبالرغم من فرض قوات الأمن حظر التجوال ليلا في العاصمة، إلا أن المتظاهرين واصلوا تظاهراتهم في مناطق مختلفة من بغداد معلنين كسرهم لقرار حظر التجوال، حسب مراسل الأناضول.