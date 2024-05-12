موجة الحر في «تايلاند» تودي بحياة 61 شخصا

توفي في تايلاند، 61 شخصًا منذ بداية العام الجاري، جراء موجة حر شديدة تجتاح البلاد منذ أسابيع، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في البلاد.

ونصح رئيس قسم مكافحة الأمراض في وزارة الصحة التايلاندية، أبيشارت فاشيرافان، “الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة بالبقاء في منازلهم لتجنب مخاطر التعرض لضربات الشمس”.

هذا وتجاوزت درجات الحرارة في بعض المناطق 50 درجة مئوية، مما أدى إلى حدوث ضربات شمس قاتلة، خاصة في شمال شرق البلاد ذي الكثافة السكانية المنخفضة والأنشطة الزراعية.

وفي أبريل الماضي، سجلت تايلاند أعلى درجة حرارة لها على الإطلاق، حيث وصلت إلى 44.2 درجة مئوية في مقاطعة لامبانغ الشمالية.

هذا وتُساهم ظاهرة “نينيو” في ارتفاع درجات الحرارة بشكل استثنائي هذا العام، حيث تشهد قارة آسيا بشكل عام ارتفاعًا في درجات الحرارة يفوق المتوسط العالمي، حسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، وكان العلماء حذروا من أن ظاهرة التغير المناخي، الناتجة عن الأنشطة البشرية، ستؤدي إلى ازدياد تكرار ومدة وشدة موجات الحر.