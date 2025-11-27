موجة برد وأمطار رعدية تضرب مناطق الشمال والساحل

تتوقع الأرصاد الجوية تأثر مناطق الشمال الغربي بموجة برد مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ورياح نشطة، مع تكاثر السحب واحتمال سقوط أمطار رعدية على بعض المناطق الساحلية خلال اليومين القادمين، وفقاً لتحديثات المركز الوطني للأرصاد.

وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة في الشمال الغربي ستتراوح خلال النهار بين 10 و17 درجة مئوية، فيما تهبط إلى 2-7 درجات مئوية في الليل والصباح الباكر، خصوصاً على المرتفعات الجبلية. وتكون الفرصة الأفضل لهطول الأمطار مساء الجمعة وصباح السبت، مع احتمال تجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

وفي مناطق الشمال الشرقي من البلاد، تشمل التقلبات الجوية بنغازي وما جاورها والجبل الأخضر ابتداءً من مساء يوم الغد، مع فرصة لهطول أمطار متفرقة تتخللها خلايا رعدية ورياح نشطة أحياناً، قد تسبب إثارة الأتربة والغبار على سهل بنغازي والخليج.

أما بقية المناطق الداخلية والجنوبية، فتسجل درجات حرارة أعلى نسبياً، مع سماء صافية أو قليلة السحب ورياح معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً، مع انخفاض تدريجي للحرارة في الأيام القادمة.

وحذر المركز المواطنين من تجمع المياه في المناطق المنخفضة نتيجة الأمطار الرعدية، مؤكداً أن التحديثات تصدر كل 24 ساعة لمتابعة أي تغيرات في الحالة الجوية.