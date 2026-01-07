الأجواء باردة وأمطار متفرقة بمختلف المناطق

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الأجواء الباردة تعود اليوم الأربعاء 7 يناير 2026 على مناطق الشمال الغربي، على أن تشمل أغلب مناطق البلاد ابتداءً من يوم الغد، مع تكاثر للسحب أحيانًا وتساقط أمطار متفرقة.

وأوضح المركز أن مناطق رأس إجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستشهد تكاثرًا للسحب يتخللها سقوط أمطار خفيفة، مع رياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة تتحول تدريجيًا مساء اليوم إلى غربية ثم شمالية غربية نشطة، وتسجل درجات الحرارة القصوى بين 16 و22 مئوية، مع انخفاض ملحوظ غدًا.

وأشار المركز إلى أن مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد ستشهد سماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع فرصة أمطار متفرقة خصوصًا على الجبل الأخضر، قد تصاحبها خلايا رعدية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة تتحول غدًا إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة تتراوح بين 22 و28 مئوية مع انخفاض واضح ابتداءً من الغد.

أما مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة فستشهد سماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع فرصة أمطار خفيفة على هون والحمادة، مع رياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة أحيانًا، تتحول غدًا إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة بين 26 و29 مئوية، وبين 18 و22 مئوية على غدامس والحمادة، مع تسجيل انخفاض ملحوظ غدًا.

وتشهد مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة أجواء صافية اليوم، على أن تتكاثر السحب مساء الغد، مع رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة، ودرجات الحرارة بين 23 و27 مئوية مع تراجع بدءًا من الغد.

وأكد المركز أن الأجواء ستبقى باردة نسبيًا خلال الأيام المقبلة على أغلب المناطق، مع رياح نشطة على المناطق الساحلية، مشيرًا إلى أن النشرة تُحدّث كل 24 ساعة أو عند حدوث أي تغييرات.