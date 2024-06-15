موجة حارة تؤثر على الدول العربية.. الأردن تسجل أعلى مستوى بتاريخها ومكة تلامس الـ 50 درجة!

تشهد العديد من الدولة العربية خلال الفترة الحالية، ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، وسط تحذيرات بالابتعاد عن أشعة الشمس.

ووفق “طقس العرب”، “سجلت منطقة العقبة، جنوبي الأردن، درجة حرارة عظمى بلغت 47.8 درجة مئوية أمس الجمعة”، مشيرا إلى أن “درجة الحرارة هذه تقع ضمن المرتبة الأعلى الأولى على مستوى مناطق الأردن”.

وقال المختصون في القسم المناخي بالأردن: “بعد العودة للسجلات المناخية الخاصة بتدوين درجات الحرارة لشهر يونيو في مدينة العقبة، يعتقد أن درجة الحرارة العظمى المسجلة لأمس الجمعة في مدينة العقبة تعد الأعلى على الإطلاق على مستوى الشهر (شهر يونيو) وهي واحدة من أعلى درجات الحرارة المسجلة لشهر يونيو”.

وفي السعودية، وتزامنا مع يوم عرفة، أشار المركز الوطني للأرصاد، في السعودية، “إلى أن درجة الحرارة حاليا في مكة المكرمة 38 درجة مئوية، فيما بلغت درجة الحرارة في منى وعرفات ومزدلفة 38 درجة مئوية”.

وبحسب صحيفة عكاظ، توقع المركز الوطني للأرصاد، أن “تصل درجة الحرارة العظمى على مكة المكرمة إلى 46 درجة مئوية، والصغرى 32 درجة مئوية، وفي مشعر منى العظمى 46 درجة مئوية، والصغرى 32 مئوية، وفي مشعر عرفات العظمى 47 درجة مئوية، والصغرى 32 مئوية، وفي مزدلفة العظمى 46 درجة مئوية، والصغرى 31 درجة مئوية”.

ونبهت وزارة الصحة الحجاج من أن “التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، يشكل خطرا كبيرا على صحتهم”، مشيرة إلى أن “موسم الحج هذا العام 1445هـ يأتي مع ارتفاع درجات الحرارة على مكة المكرمة التي تعد أكبر الصعوبات التي يواجهها الحجاج”.

وبحسب مركز “طقس العرب”، “ستتأثر الكويت بموجة حارة خلال إجازة عيد الأضحى مما يتسبب بحدوث ارتفاع واضح على درجات الحرارة في مختلف المناطق، ومنذ بدء صباح أول أيام العيد وطيلة العيد سيكون الطقس شديد الحرارة ويتحول ليصبح لاهبا في المناطق الصحراوية والداخلية مع تراوح درجات الحرارة مابين 48 إلى 50 درجة مئوية لاسيما مع آخر أيام إجازة العيد وتحديدا في منطقة الجهراء وماحولها”.

وتوقع المركز، “أن تكون المناطق الساحلية في الكويت بعيدة عن درجات الحرارة اللاهبة (50)مئوية مع أول أيام العيد بل ستتراوح درجات الحرارة في المناطق سالفة الذكر بما فيها مدينة الكويت من (40-44) درجة مئوية”.