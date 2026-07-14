موجة حرّ تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف أحوال الطقس خلال اليومين المقبلين

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن الطقس في ليبيا يشهد بداية من اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 وخلال اليومين المقبلين أجواءً مستقرة بشكل عام، مع ارتفاع نسبي في الرطوبة على مناطق الشمال، خاصة المناطق الساحلية، ودرجات حرارة مرتفعة على مناطق الدواخل والوسط والجنوب.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة القصوى على المناطق الساحلية تتراوح بين 29 و35 درجة مئوية، مشيرًا إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة يجعل الإحساس بدرجات الحرارة أعلى من القيم المسجلة فعليًا.

وبيّن المركز أن درجات الحرارة في مناطق الدواخل والوسط والجنوب تتراوح بين 36 و42 درجة مئوية، وسط أجواء صيفية حارة تشهدها أغلب تلك المناطق.

وأشار المركز إلى احتمال نشاط الرياح الشمالية بشكل خفيف مساء اليوم الثلاثاء وخلال يوم غد الأربعاء على بعض مناطق الساحل الشرقي، خاصة الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

وفي نشرة الصيد البحري المتوقعة على الساحل الليبي، أوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن فترة صلاحية النشرة تبدأ من الساعة 09:00 صباحًا بالتوقيت العالمي اليوم الثلاثاء وتستمر حتى الساعة 12:00 ظهرًا بالتوقيت العالمي ليوم غد الأربعاء.

وحذر المركز من رياح “شرش” نشطة على ساحل الخليج، مع توقع نشاطها يوم غد على الساحل الممتد من خليج بومبا إلى طبرق، حيث تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأوضح المركز أن حالة السماء على الساحل الغربي الممتد من رأس أجدير إلى سرت ستكون صافية، بينما تكون الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه على الساحل من زوارة إلى الخمس، وبحرية على باقي الساحل، وتتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.

وأضاف أن ارتفاع الموج على الساحل الغربي يتراوح بين 0.25 و1 متر، وأن حالة البحر تكون هادئة إلى خفيفة الموج، مع درجة حرارة سطح البحر بين 27 و28 درجة مئوية، ومدى رؤية جيد.

أما الساحل الشرقي الممتد من رأس لانوف إلى أمساعد، فتوقع المركز أن تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع رياح بحرية على ساحل رأس لانوف وبنغازي، وشمالية غربية على باقي المناطق، وتتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة، وقد تصل إلى 25 عقدة على ساحل الخليج ويوم غد على الساحل الممتد من خليج بومبا إلى طبرق.

وبيّن المركز أن ارتفاع الموج على الساحل الشرقي يتراوح بين 0.50 و1.50 متر، وأن حالة البحر تكون خفيفة الموج إلى قليلة الاضطراب، فيما تتراوح درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.

وأشار إلى أن مدى الرؤية يكون جيدًا بشكل عام، بينما يصبح متوسطًا على ساحل الخليج والساحل الممتد من خليج بومبا إلى طبرق.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن هذه التوقعات يتم تحديثها كل 24 ساعة، إضافة إلى إصدار تحديثات جديدة عند حدوث أي تغيرات في الحالة الجوية.

وتشهد ليبيا خلال فصل الصيف ارتفاعًا في درجات الحرارة، خصوصًا في مناطق الجنوب والداخل، بينما تتأثر المناطق الساحلية بارتفاع الرطوبة التي تزيد من الإحساس بالحرارة، فيما تواصل الجهات المختصة إصدار التنبيهات الخاصة بحالة الطقس والبحر لحماية المواطنين ومرتادي السواحل.