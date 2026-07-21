موجة حر تضرب البلاد.. تحذير عاجل من الأرصاد

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تأثير موجة الحر على مناطق الشمال الغربي وغدامس، محذرًا من ارتفاع درجات الحرارة وداعيًا المواطنين إلى اتخاذ إجراءات السلامة لتجنب مخاطر الأجواء الحارة.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، في تنبيه صادر عن مكتب الإعلام، إن ارتفاع درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا يستدعي توخي الحذر والسلامة، داعيًا إلى الالتزام بعدد من الإرشادات، بينها عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، والإكثار من شرب الماء، والبقاء في الأماكن الباردة والمكيفة.

كما أوصى المركز بتجنب الإجهاد في العمل، خاصةً داخل الأماكن المفتوحة، وعدم ترك الأطفال وكبار السن داخل السيارات المغلقة، إضافة إلى عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل المركبات، خصوصًا الولاعات والمواد ذات الروائح القابلة للاشتعال.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من الثلاثاء 21 يوليو 2026 وخلال اليومين المقبلين يشير إلى استمرار تأثير الموجة الحارة على مناطق الشمال الغربي وغدامس، حيث تتراوح درجات الحرارة نهارًا على أغلب هذه المناطق بين 39 و46 درجة مئوية، مع ارتفاع عامل الرطوبة على المناطق الساحلية.

وأشار المركز إلى أن ذروة الموجة الحارة تكون يوم الأربعاء والخميس، خاصةً على مناطق الدواخل، فيما تتأثر مناطق شمال شرق البلاد بالموجة بصورة أقل حدة، خصوصًا مناطق الدواخل وجنوب الجبل الأخضر والبطنان.

وأضافت النشرة أن درجات الحرارة خلال النهار على المناطق الساحلية والجبل الأخضر في شمال شرق البلاد تتراوح بين 32 و37 درجة مئوية، مع ارتفاع عامل الرطوبة، بينما تبقى الأجواء الصيفية المعتادة على باقي مناطق الجنوب، وتتراوح درجات الحرارة فيها بين 40 و43 درجة مئوية.

وبحسب توقعات المركز، تشهد مناطق راس إجدير حتى سرت، وسهل الجفارة، وجبل نفوسة، أجواء صافية غالبًا مع احتمال ظهور شبورة مائية خلال ساعات آخر الليل والصباح الباكر على سرت، وتكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى في هذه المناطق بين 35 و40 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 40 و45 درجة مئوية على باقي المناطق، مع تسجيل زيادة خلال اليومين المقبلين، خاصةً على مناطق الدواخل.

وفي منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد، تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و37 درجة مئوية، مع ارتفاع طفيف خلال اليومين المقبلين.

أما مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، فتشهد أجواء صافية إلى قليلة السحب، مع رياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 40 و46 درجة مئوية.

وفي مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة، تكون السماء صافية غالبًا، مع رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 40 و42 درجة مئوية.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تأثير موجة الحر على المناطق الغربية يتراجع بصورة مؤقتة اعتبارًا من مساء الجمعة، فيما تشير النظرة المستقبلية إلى تراجع تأثيرها على مناطق الشمال الغربي مع بداية الأسبوع المقبل.

وأكد المركز أن التوقعات الجوية تُحدّث كل 24 ساعة، أو عند حدوث أي تغيرات في حالة الطقس، ولا يُعتد إلا بآخر تحديث صادر عنه.

وفيما يتعلق بالأحوال البحرية، أفاد المركز بعدم وجود تحذير بحري على السواحل الليبية، مشيرًا إلى أن النشرة البحرية صالحة من الساعة 09:00 عالمي صباح الثلاثاء 21 يوليو 2026 حتى الساعة 12:00 عالمي من اليوم التالي.

وأوضح المركز أن الساحل الغربي الممتد من راس أجدير إلى سرت يشهد سماء صافية وقليلة السحب على ساحل سرت، مع رياح براني إلى متغيرة الاتجاه بسرعة تتراوح بين 5 و10 عقد، وارتفاع موج بين 0.25 و0.50 متر، وحالة بحر خفيف إلى هادئ، ودرجة حرارة سطح البحر بين 27 و28 درجة مئوية.

كما تكون الرؤية جيدة، وتصبح متوسطة على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت بسبب احتمال ظهور ضباب خلال الليل والصباح الباكر.

أما الساحل الشرقي من رأس لانوف إلى أمساعد، فتكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية على معظم الساحل وغربية على ساحل شحات، بسرعة تتراوح بين 5 و20 عقدة، مع ارتفاع موج بين 0.25 و1 متر، وحالة بحر خفيف إلى هادئ، ودرجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية، بينما تكون الرؤية جيدة.

وبيّن المركز أن مصطلح “شرش” يعني الرياح الشمالية الغربية، و”براني” يعني الرياح الشمالية الشرقية، و”باش” يعني الرياح الجنوبية الغربية، و”شلوق” يعني الرياح الجنوبية الشرقية.

هذا وتشهد ليبيا خلال فصل الصيف ارتفاعات متكررة في درجات الحرارة نتيجة تأثرها بكتل هوائية حارة، وتزداد حدة هذه الأجواء في المناطق الصحراوية والداخلية، ما يدفع المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى إصدار تنبيهات دورية للحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات.