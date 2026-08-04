الأرصاد الجوية: الحرارة ستسجل مزيداً من الارتفاع بالأيام القادمة

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا بأن أجواء حارة ستسود مناطق الشمال الغربي وغدامس خلال بداية اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026، نتيجة تأثرها بكتلة هوائية ساخنة، متوقعًا استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة خلال ساعات النهار تتراوح بين 36 و43 درجة مئوية على مناطق الشمال الغربي وغدامس، مع ارتفاع نسبي في معدلات الرطوبة، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة ستواصل الارتفاع خلال اليومين القادمين، خاصة في مناطق الدواخل وغدامس.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن بقية مناطق البلاد تشهد استقرارًا نسبيًّا في الأحوال الجوية، إذ تتراوح درجات الحرارة على مناطق الشمال الشرقي بين 30 و35 درجة مئوية، مع استمرار ارتفاع الرطوبة نسبيًّا على المناطق الساحلية.

كما تتراوح درجات الحرارة في مناطق الوسط والجنوب بين 36 و41 درجة مئوية، دون تغيرات كبيرة في الحالة الجوية العامة.

وتوقع المركز بداية انخفاض تدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من مساء الخميس على المناطق الساحلية الغربية، على أن يشمل الانخفاض يوم الجمعة جميع مناطق الشمال الغربي وغدامس.

وفي النشرة البحرية، أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيرًا من رياح نشطة إلى قوية على ساحل البريقة، حيث تصل سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وبحسب النشرة، يشهد الساحل الغربي الممتد من رأس أجدير إلى سرت سماء صافية، مع رياح شلوق إلى براني تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة، وارتفاع للموج بين 0.25 و1 متر، فيما تكون حالة البحر هادئة إلى خفيفة الموج، وتصل درجة حرارة سطح البحر بين 28 و30 درجة مئوية، مع رؤية جيدة.

أما الساحل الشرقي الممتد من رأس الأنوف إلى أمساعد، فتكون السماء صافية إلى قليلة السحب، وتهب الرياح بحرية إلى برانية على ساحل رأس الأنوف وبنغازي، فيما تكون شمالية غربية على باقي الساحل، وتتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة، وتصل إلى 25 و30 عقدة على ساحل البريقة.

وأوضح المركز أن ارتفاع الموج على الساحل الشرقي يتراوح بين 0.25 و1.25 متر، ويرتفع مساء الغد إلى 1.50 متر على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق، فيما تكون حالة البحر هادئة إلى خفيفة الموج، وتصبح قليلة الاضطراب من درنة إلى طبرق.

وتتراوح درجة حرارة سطح البحر على الساحل الشرقي بين 26 و30 درجة مئوية، بينما تكون الرؤية جيدة وتصبح متوسطة على ساحل البريقة.

وتشهد ليبيا خلال فصل الصيف تأثرًا متكررًا بكتل هوائية ساخنة تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، خصوصًا في مناطق الجنوب والداخل والشمال الغربي، في حين تزيد الرطوبة الساحلية من الإحساس بارتفاع الحرارة، وتواصل الجهات المختصة متابعة التغيرات الجوية وإصدار التنبيهات اللازمة.