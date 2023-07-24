موجة حر تضرب ليبيا كلها تسبب في ارتفاع درجات الحرارة

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بتأثر أغلب مناطق ليبيا بموجة حر تسبب في ارتفاع درجات الحرارة, ومن المتوقع أن تتراجع مساء الأربعاء على مناطق الشمال الغربي.

وقال المركز الوطني إنّ الرياح ستكون متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية على المناطق الساحلية بينما تكون جنوبية شرقية على الدواخل خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية على أغلب المناطق.

وتابع المركز أنّ درجات الحرارة القصوى تتراوح على المناطق الساحلية مابين 38–43 مئوية، وتسجل على الدواخل مابين41- 45 مئوية، وتصل غدا الثلاثاء إلى 47 على بعض مناطق الشمال الغربي.