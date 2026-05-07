موجة حر تضرب ليبيا.. كم تبلغ درجات الحرارة بالمناطق؟

سجّل المركز الوطني للأرصاد الجوية، ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة القصوى، مع تباين واضح بين مختلف المدن والمناطق، في مشهد يعكس بداية تأثير موجة حر نسبية على عدد من المناطق الداخلية.

وتصدّرت مدينة سبها المشهد المناخي مسجلة 37.2 درجة مئوية، لتكون الأعلى على مستوى البلاد، تلتها نالوت بـ 35.9 درجة، ثم اسبيعة بـ 35.3 درجة، ومطار معيتيقة بـ 35 درجة، في مؤشرات تعكس شدة الأجواء الحارة في مناطق واسعة من الداخل الليبي.

وفي مناطق أخرى، سجلت سرت 33.7 درجة مئوية، بينما بلغت الحرارة في الكفرة 32.6 درجة، ويفرن 32.3 درجة، في حين تراجعت القيم تدريجياً نحو الساحل، حيث سجلت الخمس 31.1 درجة، ووصلت في مطار مصراتة إلى 30 درجة فقط، ما يعكس فروقاً حرارية واضحة بين الداخل والساحل.

وأوضحت الأرصاد أن هذا التباين يُعد طبيعياً في هذا التوقيت من العام، إذ تتأثر المناطق الجنوبية والداخلية بسرعة بارتفاع درجات الحرارة مقارنة بالمناطق الساحلية التي تستفيد من تأثير البحر في تلطيف الأجواء.

وأشار المركز إلى أن هذه الأجواء الحارة مرشحة للاستمرار خلال الأيام المقبلة، مع احتمالية بقاء درجات الحرارة عند مستويات مرتفعة في بعض المناطق الداخلية، مقابل أجواء أقل حدة على الشريط الساحلي.

هذا وتشهد ليبيا في هذه الفترة من العام تقلبات مناخية معتادة، حيث تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي مع اقتراب فصل الصيف، خاصة في المناطق الجنوبية والصحراوية، بينما تحافظ المدن الساحلية على درجات حرارة أقل نسبياً بفضل تأثير البحر المتوسط، ما يخلق تبايناً واضحاً في الحالة الجوية عبر البلاد.