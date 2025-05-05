لهيب الصيف المبكّر يشتعل.. درجات الحرارة تلامس الأربعين

تشهد مناطق واسعة من البلاد، خاصة في الغرب، موجة حرّ ملحوظة، حيث سجلت درجات الحرارة ارتفاعًا ملموسًا اليوم الاثنين، ومن المتوقع أن تزداد خلال الساعات القادمة.

وبحسب الأرصاد الجوية، تراوحت درجات الحرارة القصوى اليوم في المناطق الغربية ما بين 30 و36°م، على أن تصل غدًا الثلاثاء إلى 40°م في مدن مثل سرت، غدامس، وغات، ما يعكس ذروة الموجة الحارة التي تؤثر على البلاد.

ومن المنتظر أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي يوم غدٍ على الشريط الساحلي الممتد من رأس إجدير إلى الخمس، في حين تستمر بالارتفاع على أغلب مناطق الشرق والجنوب، حيث يُتوقع أن تتراوح ما بين 33 و39°م.

ووفقًا لتحديثات الأرصاد، ستشهد مناطق الشمال الغربي انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بحلول يوم الأربعاء، حيث يُتوقع أن تتراوح ما بين 22 و29°م، مما يوفر أجواءً أكثر اعتدالًا مقارنة بالأيام السابقة.