البلاد على موعد مع طقس حار.. الحرارة تلامس «43 درجة» في الجنوب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد أغلب مناطق ليبيا أجواء صيفية اعتيادية بداية من اليوم الأحد 12 يوليو 2026 وخلال اليومين المقبلين، مع استمرار التفاوت في درجات الحرارة بين مناطق البلاد، خاصة في المناطق الغربية التي تشهد تذبذبًا حراريًا خلال ساعات النهار.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة القصوى تتراوح على مناطق الشمال الشرقي بين 28 و35 درجة مئوية، بينما تسجل مناطق الوسط والجنوب مستويات أعلى تتراوح بين 37 و43 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى أن مناطق الشمال الغربي تشهد ارتفاعًا نسبيًا في درجات الحرارة خلال فترة النهار، قبل أن تبدأ في التراجع مع تحول الرياح خلال ساعات المساء إلى شمالية، إذ تتراوح درجات الحرارة على المناطق الساحلية بين 32 و36 درجة مئوية، فيما تسجل مناطق الدواخل بين 37 و41 درجة مئوية.

وبحسب النشرة الجوية، تكون حالة السماء في مناطق رأس إجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة صافية غالبًا، مع رياح شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على المناطق الساحلية، وتتحول غدًا إلى شمالية فشمالية غربية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى في هذه المناطق بين 32 و36 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 37 و40 درجة مئوية على الدواخل، مع تراجع تدريجي يبدأ غدًا على بعض المناطق الساحلية ويشمل أغلب المناطق يوم الثلاثاء.

أما مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد، فتسودها أجواء صافية إلى قليلة السحب، مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة مئوية.

وفي مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، تكون السماء صافية مع ظهور بعض السحب المتفرقة في أقصى الجنوب الغربي، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و43 درجة مئوية، مع توقع تراجع بسيط بداية من مساء الثلاثاء.

وتشهد مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة أجواء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، مع رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات حرارة قصوى تتراوح بين 38 و40 درجة مئوية.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن التوقعات تشير إلى احتمال ارتفاع درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع، خاصة على المناطق الغربية، داعيًا إلى متابعة التحديثات اليومية للنشرة الجوية، والتي تصدر كل 24 ساعة أو عند حدوث أي تغيرات في الحالة الجوية.