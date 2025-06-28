موجة حر شديدة تضرب فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.. والطوارئ تستنفر

تشهد دول جنوب أوروبا، وعلى رأسها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، حالة تأهب قصوى تحسباً لموجة حر غير مسبوقة تضرب المنطقة، وسط تحذيرات من مخاطر اندلاع حرائق وتهديدات صحية للفئات الهشة.

في فرنسا، رفعت هيئة الأرصاد الجوية مستوى اليقظة إلى اللون البرتقالي في 53 مدينة، حيث تجاوزت درجات الحرارة السبت 38 درجة مئوية، وسُجلت قراءات قاربت 40 درجة في الجنوب قرب البحر الأبيض المتوسط. وأكدت الهيئة أن ليلة السبت إلى الأحد ستكون “خانقة”، مع درجات حرارة تتراوح بين 20 و26 درجة مئوية في أجزاء واسعة من البلاد.

وأمرت سلطات مدينة مارسيليا بفتح حمامات السباحة العامة مجاناً أمام السكان، بينما وزعت بلدية نيس أكثر من 250 مروحة محمولة خلال الأسبوعين الماضيين لدعم كبار السن في مواجهة الحر.

في إيطاليا، دخلت 17 مدينة السبت في حالة تأهب قصوى (المستوى الثالث)، من بينها ميلانو وتورينو وبولونيا في الشمال، ونابولي وباليرمو في الجنوب. ومن المتوقع أن ترتفع الحصيلة إلى 21 مدينة يوم الأحد، وسط توقعات بوصول الحرارة إلى 39 درجة مئوية.

وبادرت سلطات إقليمية مثل ليغوريا وصقلية إلى حظر العمل في الهواء الطلق خلال ساعات الذروة، في حين تسعى النقابات العمالية إلى تعميم القرار على مناطق أوسع لحماية العمال من الإجهاد الحراري.

في العاصمة روما، بلغت الحرارة 30 درجة مئوية صباح السبت، مع توقعات بارتفاعها إلى 37 درجة. وقالت طالبة في البندقية تدعى سريان مينا: “أحاول عدم التفكير في الأمر، لكنني أشرب الكثير من الماء وأبقى متحركة حتى لا أصاب بضربة شمس”.

أما في إسبانيا، فأعلنت وكالة الأرصاد الجوية حالة تأهب برتقالية في عدة مناطق، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية. وتوقعت الوكالة أن يتفاقم الوضع الأحد والإثنين، مع إمكانية تجاوز الحرارة 42 درجة في وديان تاغوس وغوادالكيفير، إضافة إلى مناطق في وادي إيبرو.

ويُعد هذا الطقس الحار من أشد موجات الحر التي تضرب جنوب أوروبا في السنوات الأخيرة، وسط مخاوف متزايدة من تأثيراتها على الصحة العامة، خصوصاً لدى الأطفال وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.