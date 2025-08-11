موجة حر «غير مسبوقة» تضرب أمريكا وفرنسا.. تحذيرات عاجلة من حرائق مدمرة

تتعرض الولايات المتحدة وفرنسا لموجة حر شديدة وغير مسبوقة في شهر أغسطس 2025، دفعت السلطات في كلا البلدين إلى إصدار تحذيرات عاجلة تنذر بخطورة الأوضاع وتأهب كامل لمواجهة تداعيات الطقس الحار وحرائق الغابات التي تلتهم مساحات واسعة من الأراضي.

وتشهد أربع ولايات غربية أميركية حالة طوارئ جراء موجة حرٍ قد تصل فيها درجات الحرارة إلى 46 درجة مئوية، مع توقعات بارتفاع الحرارة فوق 38 درجة في مناطق واسعة.

وتطال هذه التحذيرات ولايات أوريغون، يوتا، كولورادو، ووايومنغ، حيث أعلنت مراكز الأرصاد الجوية حالة “طقس حرائق” تحذر من اندلاع حرائق قد تكون مدمرة بفعل الجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة.

ويُقدر عدد السكان الذين يعيشون تحت تهديد هذه الموجة الحرارية بأكثر من 40 مليون أمريكي، ما يرفع من مستوى التأهب في هذه الولايات التي تعاني من ندرة المياه ومخاطر إشعال حرائق الغابات.

فرنسا تتعرض لأقصى درجات الخطر الجوي مع موجة حر تضرب 12 إقليماً

في الوقت نفسه، أعلنت خدمة الأرصاد الجوية الفرنسية “ميتيو فرانس” تفعيل أعلى مستوى من التحذير الجوي (المستوى الأحمر) في 12 إقليماً بجنوب غرب فرنسا بتاريخ 11 أغسطس 2025، في حين شمل المستوى البرتقالي 41 إقليماً آخر.

ووفقاً لخريطة الإنذارات، قد تتجاوز درجات الحرارة في هذه المناطق الـ40 درجة مئوية، ما يزيد من خطر حرائق الغابات وتهديد صحة السكان، خصوصاً مع استمرار موجة الحر القياسية التي تجتاح أوروبا منذ أكثر من شهر.

وتسببت موجة الحر في اندلاع حرائق ضخمة في منطقة أود جنوب فرنسا، حيث خسرت مزارع الكروم أكثر من 900 هكتار، في أكبر حرائق تشهدها المنطقة منذ 76 عاماً، وفق ما أفادت قناة “بي إف إم تي في” الفرنسية.

وتنتشر حرائق الغابات أيضاً في عدة دول أوروبية مجاورة مثل إسبانيا، إيطاليا، واليونان، في ظاهرة متكررة تعكس أثر التغير المناخي وتفاقم موجات الحر والجفاف.

أسباب وتأثيرات الموجة الحرارية

يرجع خبراء الأرصاد وشبكات الطقس في أمريكا وأوروبا هذه الظاهرة إلى تأثيرات التغير المناخي المستمرة التي تزيد من تواتر وشدة موجات الحر، وتفاقم ظاهرة الجفاف التي تهيئ الظروف لحرائق الغابات واسعة الانتشار، مما يهدد الأرواح والمحاصيل والزراعة والبنية التحتية.

وتُضاف هذه الظروف إلى تحديات الأمن الصحي والبيئي، حيث تواجه السلطات صعوبة في إدارة الأزمات والتقليل من الأضرار، مع دعوات متزايدة لتعزيز السياسات المناخية والتخفيف من انبعاثات الكربون لتجنب تكرار مثل هذه الأحداث القاسية.