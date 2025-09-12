موجة حر قاتلة في فرنسا.. 300 وفاة إضافية خلال شهر مع تجاوز الحرارة 40 درجة  

سجلت فرنسا خلال شهر أغسطس 2025 نحو 300 وفاة إضافية مقارنة بالمعدل المعتاد، نتيجة موجة حر استثنائية ضربت نحو نصف الأراضي الفرنسية، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للصحة.

وأوضحت الوكالة أن الموجة الثانية من الحر بدأت في 8 أغسطس واستمرت 11 يوماً، وتميزت بشدة حرارتها وطول مدتها، حيث تجاوزت درجات الحرارة في جنوب البلاد حاجز 40 درجة مئوية، مسجلة أرقاماً قياسية في محطات الأرصاد.

وأشارت الوكالة إلى أن غالبية الوفيات (280 حالة تقريباً) سجلت لدى كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 75 عاماً، نتيجة مضاعفات الحرارة العالية التي أثرت على الصحة، خصوصاً لدى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو ضعف في المناعة.

موجات حر متكررة

فرنسا لم تكن بمعزل عن موجات حر سابقة هذا الصيف، إذ شهد يونيو/حزيران الماضي موجة حر شديدة أودت بحياة نحو 480 شخصاً، وهو ثاني أعلى رقم منذ عام 1900.

وتُظهر الإحصاءات أن العاصمة باريس تُعد من أكثر العواصم الأوروبية تضرراً من ارتفاع درجات الحرارة صيفاً، حيث يُسجل سنوياً نحو 400 وفاة مرتبطة بالحرارة.

وكانت نشرت مراكز أبحاث غربية تحذيرات من أن موجات الحر ستصبح أكثر شدة وتكراراً في السنوات المقبلة نتيجة تغير المناخ، مما يزيد احتمالات إصابة السكان بالنوبات القلبية وأمراض الجهاز التنفسي، ويؤكد الحاجة الملحة لتطوير البنية التحتية، وزيادة التظليل والمساحات الخضراء، وتحسين شبكات التبريد والتكييف.