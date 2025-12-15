موجة حوادث حول العالم.. وفيات وتسريبات غاز وإطلاق نار وأزمات صحية وأمنية

حوادث مأساوية وصادمة تضرب العالم.. من تسرب الغاز في إيران ومجزرة بحانة في البرازيل، إلى انهيارات في تسلق الجبال بنيوزيلندا، وإحباط مخطط إرهابي في كاليفورنيا، وحوادث صحية قاتلة في ماساتشوستس والسعودية، إلى جرائم خطف مسلح في نيجيريا، وأزمات قانونية وفنية في لبنان والأردن والجزائر، ما يجعل العالم يواجه موجة متشابكة من المخاطر الصناعية والأمنية والصحية.

إيران.. مصرع 9 عمال جراء تسرب غاز في ورشة بالمنطقة الصناعية دولت آباد

لقي تسعة عمال مصرعهم صباح الاثنين، إثر تسرب غاز في ورشة عمل تقع في المنطقة الصناعية دولت آباد بمقاطعة برخار في محافظة أصفهان، وسط إيران.

وأوضح منصور شيشفروش، المدير العام لإدارة الأزمات في المحافظة، أن الحادث وقع على خط إنتاج إحدى وحدات الورشة، موضحًا أن فرق الإطفاء والطوارئ وصلت إلى مكان الحادث سريعًا واتخذت إجراءات لتأمين الموقع والسيطرة على الموقف.

وأشار المسؤول إلى أن جميع جهود الإنقاذ لم تنجح في إنقاذ الضحايا التسعة، مؤكّدًا أنه تم فتح تحقيقات فنية وأمنية لتحديد سبب الحادث بدقة، مع وعد بالإعلان عن النتائج النهائية بعد انتهاء تقارير الخبراء، ومتابعة أي إهمال عبر القنوات القانونية.

وشدد شيشفروش على أهمية الالتزام بمعايير السلامة واستخدام أجهزة الإنذار في البيئات الصناعية، لضمان حماية أرواح العمال ومنع وقوع حوادث مماثلة.

وتقع منطقة دولت آباد الصناعية شمال مدينة أصفهان، وتبلغ مساحتها نحو 1700 هكتار، وتضم حوالي 2000 مصنع وورشة عمل صغيرة وكبيرة في 20 قطاعًا صناعيًا، يعمل بها أكثر من 20 ألف عامل، من بينها صناعات الحجر والطوب وبناء الآلات وتصنيع قطع الغيار.

البرازيل.. مقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين في هجوم مسلح بحانة بولاية باهيا

أفادت الشرطة البرازيلية، اليوم السبت، بمقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار وقع داخل حانة ببلدية جيكيريكا بولاية باهيا شمال شرق البرازيل.

وذكر مصدر في الشرطة العسكرية أن الحادث وقع في أحد المحال التجارية الواقعة وسط المدينة، وأن الضحايا شباب تتراوح أعمارهم بين 22 و25 عامًا. وتوفي شخصان في موقع الحادث وهما لياندرو سانتوس سوزا (24 عامًا) وفينيسيوس دي خيسوس سانتوس (25 عامًا)، بينما تُوفي الضحية الثالثة إيمرسون سوزا أوليفيرا (22 عامًا) في مستشفى سانتو أنطونيو دي جيسوس الإقليمي بعد نقلها لتلقي العلاج.

وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه بهم فروا من مكان الحادث، وتم تحديد هويتهم والدوافع المحتملة للهجوم، الذي يعتقد أنه مرتبط بصراعات بين جماعات الجريمة المنظمة.

ولفتت الشرطة إلى أن كاميرات المراقبة في الحانة وثقت مشاهد قاسية لإطلاق النار، وهو ما ساعد في توثيق مجريات الحادث والتحقيق فيه.

إف بي آي يحبط مخططاً إرهابياً ضخماً استهدف كاليفورنيا ليلة رأس السنة

أحبط مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يوم الاثنين مخططاً إرهابياً في مقاطعة أورانج بمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا، كان يستهدف تنفيذ سلسلة تفجيرات خلال ليلة رأس السنة.

وقالت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي إن مكتب التحقيقات الفيدرالي نجح في إحباط مخطط وصفته بـالضخم والمروع، وكان يستهدف مقاطعتي أورانج ولوس أنجلوس، مشيرة إلى أن التخطيط كان جارياً لتنفيذه مع حلول رأس السنة.

وأوضحت بوندي أن جماعة تُعرف باسم تيرتل آيلاند ليبريشن فرونت، وهي جماعة يسارية متطرفة، كانت تستعد لتنفيذ تفجيرات في عدة مواقع داخل ولاية كاليفورنيا، إضافة إلى استهداف عناصر ومركبات تابعة لإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بتوجيه اتهامات لأربعة أشخاص بالتآمر وحيازة عبوة ناسفة غير مسجلة، فيما جرى اعتقال شخص خامس على صلة بالمجموعة في مدينة نيو أورلينز.

ويأتي إحباط هذا المخطط في وقت تتزايد فيه المخاوف الأمنية بعد هجوم مسلح شهدته أستراليا مؤخراً، حيث وصفت السلطات الأسترالية حادث إطلاق النار الجماعي في شاطئ بوندي بسيدني بأنه عمل إرهابي ومعاد للسامية.

وأعلنت الشرطة الأسترالية أن منفذي الهجوم هما رجل يبلغ 50 عاماً وابنه البالغ 24 عاماً، وأسفر الهجوم عن مقتل 15 شخصاً خلال احتفال بعيد حانوكا اليهودي.

ظروف جوية قاسية تعيق عمليات البحث عن متسلقين في جبل سابر وأوراكي ماونت كوك

لقي شخصان مصرعهما وما زال آخران مفقودين في حادثين منفصلين لتسلق الجبال في نيوزيلندا، بحسب ما أفادت الشرطة الإثنين.

ففي الحادث الأول، تم انتشال جثتين من قمة جبل سابر في الجزء الجنوبي من الجزيرة الجنوبية بعد تلقي الشرطة بلاغاً عن فقدانهما يوم السبت، وأشارت الشرطة إلى أن الظروف الجوية القاسية التي سادت المنطقة يوم السبت كانت قد عرقلت الوصول إلى أحد الضحايا، قبل أن تُستأنف عمليات البحث يوم الأحد ويتم العثور على الشخصين متوفيين.

وأوضحت الشرطة أن الضحيتين هما متسلق أسترالي وآخر يحمل جنسية مزدوجة من نيوزيلندا وكندا وكان يقيم في أستراليا، وكانت عملية انتشال الجثتين معقدة وصعبة نتيجة الأحوال الجوية القاسية.

وفي حادث آخر، أعلنت الشرطة عن فقدان متسلقين آخرين في جبل أوراكي ماونت كوك، أعلى قمة جبلية في نيوزيلندا، وقالت فيكي ووكر، قائدة منطقة أوراكي، إن فرق البحث والإنقاذ تتعاون مع إدارة الحفاظ على البيئة للبحث عن المفقودين عندما تسمح الأحوال الجوية بذلك، وتشمل الأحوال الجوية رياحاً قوية وأمطاراً غزيرة في المنطقة.

السلطات التركية توقف شخصين وتكشف عن شبكة غير مرخصة لبيع لحوم الخيول والحمير

تمكنت السلطات التركية من اكتشاف مسلخ غير مرخص في حي أتاشهير بمدينة إسطنبول كان يُستخدم لذبح الخيول والحمير وبيع لحومها في الأسواق بشكل غير قانوني.

وبحسب فرق الرقابة التابعة لبلدية أتاشهير، التي داهمت الموقع، تم ضبط أدوات الذبح المستخدمة وتوقيف شخصين في إطار التحقيق، وتبين أن اللحوم كانت تُباع في الأسواق بسعر 250 ليرة تركية للكيلوغرام.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن المسلخ كان يعمل لفترة طويلة خارج إطار القانون، مع وجود شكوك حول كونه جزءاً من شبكة منظمة.

وعلقت المحامية بورجو أونر، التي حضرت الموقع، قائلة إن ما جرى ليس صدفة، معتبرة أن ما تم اكتشافه حادثة صادمة، وأضافت أن أحد العاملين مع المشتبه به صرح علناً بذبح الخيول وبيع لحومها، وقدمت شكوى رسمية وتعهدت بمتابعة القضية حتى نهايتها، مطالبة بمعاقبة المسؤولين بأشد العقوبات.

من جانبه، انتقد الناشط في مجال حقوق الحيوان إبراهيم كايا وزارة الزراعة والغابات، موضحاً أن مسؤولي الوزارة زاروا الموقع يوم أمس واكتفوا بتسجيل محضر دون اتخاذ أي إجراءات حاسمة، مؤكداً أن غياب الرقابة الفعالة ساهم في حدوث هذه الانتهاكات.

الزوجان تعرضا للطعن في منزلهما بحي برينتوود الراقي والشرطة تحقق في ملابسات الحادث

قُتل المخرج الأميركي روب راينر وزوجته ميشيل في منزلهما في لوس أنجلوس يوم الأحد 14 ديسمبر 2025، بحسب مصادر مطلعة على التحقيقات، التي أكدت أن الزوجين تعرضا للطعن، فيما لا يزال التحقيق جارياً.

وأشارت المصادر إلى أن المحققين يشتبهون في تورط ابنهما نيك راينر في الحادث، رغم أن شرطة لوس أنجلوس لم تؤكد ذلك بعد ولم تقم باعتقال أي شخص حتى الآن.

وتم اكتشاف الجثتين من قبل ابنتهما رومي، التي استدعت فرق الطوارئ، حيث عثرت على والديها متوفيين في منزلهما الكائن في حي برينتوود الراقي.

روب راينر، الذي أخرج أفلاماً شهيرة مثل عندما التقى هاري بسالي و الأميرة العروس، تزوج ميشيل عام 1989 ولديهما ثلاثة أطفال. ويعرف عن ابنه نيك معاناته مع الإدمان منذ سن المراهقة، وقد تحدث سابقاً عن تجربته مع التشرد بسبب هذه الإدمان.

وأثار الحادث صدمة واسعة في الأوساط الفنية، إذ يُعد راينر واحداً من أبرز مخرجي هوليوود خلال العقود الأخيرة، وساهمت أفلامه في تشكيل مسار السينما الرومانسية والكوميدية في أميركا.

لبنان.. إرجاء محاكمة فضل شاكر والشيخ أحمد الأسير في قضية محاولة قتل مسؤول سرايا المقاومة

أرجأت محكمة الجنايات في العاصمة اللبنانية بيروت محاكمة الفنان فضل شاكر والشيخ أحمد الأسير وأربعة آخرين في قضية محاولة قتل مسؤول سرايا المقاومة في صيدا هلال حمود عام 2013.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن الإرجاء برئاسة القاضي بلال الضناوي جاء لعدم اكتمال الخصومة وعدم تبليغ بعض المدعى عليهم بموعد الجلسة، على أن يتم تحديد موعد جديد لاحقاً.

وكانت المحكمة العسكرية اللبنانية قد حددت يوم 25 نوفمبر موعد بدء محاكمة شاكر في أربع دعاوى ضده تتعلق بالانتماء إلى تنظيم مسلح وتمويله (مجموعة أحمد الأسير) وحيازة أسلحة غير مرخصة والنيل من سلطة الدولة وهيبتها.

وسلم شاكر نفسه للجيش اللبناني في الخامس من أكتوبر عند مدخل مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان، على خلفية أحداث بلدة عبرا عام 2013 التي شهدت اشتباكات عنيفة بين أنصار الأسير والجيش اللبناني إثر هجوم على حاجز عسكري، وأسفرت عن مقتل 18 عسكرياً و11 مسلحاً، وانتهت بسيطرة الجيش على المجمع الذي كان يتخذه الأسير ومناصروه مقراً لهم.

وبعد الأحداث، توارى شاكر عن الأنظار ولجأ إلى مخيم عين الحلوة، حيث بقي لسنوات، وأصدر القضاء العسكري عام 2020 حكمين غيابيين بحقه، الأول بسجنه 15 عاماً مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية بتهمة التدخل في أعمال إرهابية عبر تقديم خدمات لوجستية لمنفذيها، والثاني بسجنه سبع سنوات مع الأشغال الشاقة وغرامة مالية بتهمة تمويل جماعة الأسير وتأمين ثمن أسلحة وذخائر لها.

وأكد شاكر عبر محاميه مراراً براءته من التهم الموجهة إليه، مشدداً على أنه لم يشارك في إطلاق النار على الجيش خلال أحداث عبرا.

وخلال الأعوام الأخيرة، اقتصر ظهور شاكر على مقابلات إعلامية محدودة وبعض الإصدارات الغنائية، قبل أن يعود مؤخراً إلى الساحة الفنية بمجموعة من الأغاني الجديدة، أبرزها أغنية “كيفك ع فراقي” التي قدمها مع نجله محمد وحصدت أكثر من 113 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على يوتيوب منذ طرحها في يوليو الماضي.

محكمة أردنية تلزم مريضي سرطان بحفظ سور من القرآن كعقوبة بديلة

ألزمت محكمة في العاصمة الأردنية عمان مريضين بالسرطان بحفظ سور من القرآن الكريم كعقوبة بديلة عن عقوبات تقليدية، وفقاً لظروفهما الصحية.

وأوضحت المحكمة أن المريض الأول أدين بتهمة مقاومة رجال الأمن، بينما أدين المريض الثاني بحادث سير، وقررت المحكمة تطبيق عقوبة بديلة لكل منهما تتمثل في حضور برنامج تحفيظ قرآن لمدة 48 ساعة، بواقع خمس ساعات يومياً.

وأشار القرار إلى أن القاضي اعتبر الظروف الصحية للمريضين عاملاً أساسياً في اختيار العقوبة التأهيلية، حيث تهدف إلى الجمع بين الالتزام القانوني والعلاج النفسي والاجتماعي.

ولفتت محكمة غرب عمان إلى أنها طبقت أكثر من 300 عقوبة مجتمعية بديلة منذ بداية العام الحالي، ضمن جهودها لتعزيز العدالة الإصلاحية وتخفيف العبء على السجون.

كاتب فيلم “الست” يكشف تفاصيل حكم الإعدام الصادر ضد أم كلثوم في إسرائيل وردود الفعل على الفيلم

كشف الكاتب والسيناريست أحمد مراد عن تفاصيل جديدة تتعلق بفيلم “الست”، الذي تجسد بطولته الفنانة منى زكي سيرة كوكب الشرق أم كلثوم، مشيراً إلى أن أم كلثوم كادت أن تدفع ثمن مواقفها الوطنية، حيث صدر ضدها حكم بالإعدام من محكمة إسرائيلية بعد اتهامها بتحريض الشعوب العربية ضد إسرائيل عقب حرب فلسطين عام 1948، وفقاً لما ذكره راديو إسرائيل.

وأوضح مراد أن حكم الإعدام أُلغي بعد توقيع اتفاقية الهدنة الدائمة بين مصر وإسرائيل في يوليو 1949 بمدينة رودس اليونانية، وبدأ راديو إسرائيل في إذاعة أغاني أم كلثوم يوم السبت، معتبراً إياها إحدى أعظم المطربات.

وأشار مراد إلى أن ردود الفعل الأولية على الفيلم كانت متباينة، لكنه أبدى رضاه عن ردود الأفعال النهائية بعد عرض الفيلم، مؤكداً أنها جاءت صادقة وقوية، وأن الجمهور وجد في العمل ما يفوق توقعاته. وأضاف أن الجمهور “غيران” على أم كلثوم، ما جعله يتوقع المراقبة الدقيقة لأي تفصيل يتعلق بها.

وعن أصعب اللحظات أثناء كتابة السيناريو، ذكر مراد أنه لا يكتب أي مشهد إلا إذا أحبه حقاً، مشيراً إلى مشهد المواجهة بين أم كلثوم والملكة نازلي الذي يحمل حوارين متوازيين، داخلي وخارجي، يعكس صراعات عميقة ومشاعر معقدة. كما أبدى إعجابه بمشاهد أخرى، أبرزها ظهور أحمد حلمي الذي أضفى روحاً خفيفة على العمل، ومشهد خطبتها الشهيرة أثناء جمع التبرعات، إضافة إلى مشاهد طفولتها على المسرح وما تحمله من براءة وطاقة صادقة.

وأضاف مراد أن جميع النجوم المشاركين رحبوا بالفيلم فوراً، معتبرين أنه يسلط الضوء على أم كلثوم ومصر، ما منحهم شعوراً بالارتياح والحماس، وأكد أن فريق العمل لم يواجه أي صعوبة مع أي نجم، ولم يعتذر أحد عن المشاركة.

العراق يفكك شبكة دولية لتجارة المخدرات ويعتقل 17 عنصراً بينهم 14 أجنبياً

أعلن جهاز الأمن العراقي الأحد عن تفكيك شبكة دولية متورطة في تصنيع وتجارة المخدرات واعتقال 17 مشتبهاً بهم، بينهم 14 أجنبياً، إضافة إلى ضبط مختبر لإنتاج مادة “الكريستال ميث” في محافظة البصرة جنوبي العراق.

وأوضح الجهاز، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن العملية الأمنية جاءت استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة ورصد ميداني مكثف في عدد من المحافظات العراقية، وأسفرت عن ضبط نحو 20 كيلوغراماً من مادة “الكريستال ميث”، جرى مصادرة بعضها أثناء عملية التصنيع داخل المختبر السري، إضافة إلى ثمانية لترات من المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في تصنيع المخدرات.

وأشار جهاز الأمن إلى أن المتهم الرئيس في عملية البصرة أجنبي قدم من إحدى دول الجوار، واستأجر منزلاً في المحافظة وحوّله إلى مختبر سري لتصنيع المخدرات.

وشملت العملية الأمنية العاصمة بغداد إضافة إلى محافظات البصرة والديوانية والنجف، حيث نفذت مداهمات متزامنة أسفرت عن شل نشاط الشبكة بالكامل واعتقال كبار تجارها.

وفاة نوبلي فاضل أبرز الموسيقيين الجزائريين بعد صراع مع ألزهايمر

توفي الفنان والموسيقار الجزائري نوبلي فاضل يوم الأحد عن عمر ناهز 74 عاماً، بعد صراع طويل مع مرض ألزهايمر الذي أصيب به قبل سنوات وأدى إلى انقطاعه عن الحياة العامة.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن جثمان الراحل ووري الثرى بعد صلاة عصر الأحد في مقبرة بلدية شرشال بولاية تيبازة، بحضور أفراد عائلته وأصدقائه وعدد من زملائه في الوسط الفني والثقافي الجزائري.

ويعد نوبلي فاضل أحد أبرز وجوه الفن والموسيقى في الجزائر، حيث اشتهر ببراعته في عزف العود وأسهم بشكل بارز في إثراء الساحة الفنية الجزائرية والعربية، وتعاون مع عدد من الفنانين والشعراء المعروفين، من بينهم فلة عبابسة، حسيبة عمروش، حميدو، وديع الصافي، ميادة الحناوي، محمد الحلو، لطفي بوشناق وزياد غرسة.

وساهم الراحل بشكل بارز في تأليف الموسيقى التصويرية لعدد من الأعمال الدرامية التلفزيونية والأفلام السينمائية الجزائرية، ما جعل موسيقاه عنصراً أساسياً في نجاح هذه الأعمال وتفاعل الجمهور معها.

وحظي نوبلي فاضل بتكريم لمساره الفني عام 2016 من قبل الجمعية الثقافية نسيم الصباح في شرشال خلال ختام الليالي السادسة للموسيقى الأندلسية.

ووصف ممثل وزيرة الثقافة والفنون بالجزائر، يحياوي بلال، وفاة نوبلي فاضل بـ”الفاجعة التي ألمت بالأسرة الفنية الوطنية”، مشيراً إلى مكانته كأحد أعمدة الموسيقى الجزائرية والعربية والعالمية.

ولد نوبلي فاضل عام 1951، ودرس في جامعة السوربون بفرنسا، وعاش حياة متنقلة بين الجزائر وعدد من الدول العربية مثل مصر وتونس، قبل أن ينقطع عن الساحة الفنية في سن السابعة والخمسين بسبب المرض.

إصابة الفنان السعودي حسن إسكندراني وبتر جزء من قدمه إثر انفجار “صاروخ” لقطع الرخام

أصيب الفنان السعودي حسن إسكندراني بجروح عميقة في الفخذين والقدم إثر تعرضه لإصابة خطيرة بصاروخ مخصص لقطع الرخام انفلت فجأة من يد أحد العمال أثناء متابعة تحسينات داخل منزله بمدينة جدة، ما أدى إلى بتر جزء من قدمه.

وأوضح إسكندراني أن الحادث استدعى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث تدخل الفريق الطبي المختص بشكل عاجل وأجرى جراحة دقيقة أسهمت في إعادة الجزء المصاب من القدم، مؤكداً أن سرعة التعامل الطبي كانت عاملاً حاسماً في إنقاذه من مضاعفات صحية خطيرة.

وأشار الفنان إلى أنه يخضع حالياً للمتابعة الطبية اللازمة، وأن حالته الصحية مستقرة وتشهد تحسناً ملحوظاً.

ويعد إسكندراني من الأسماء الفنية المعروفة في السعودية، وحظي خبر نجاته بتفاعل واسع من الجمهور، مع دعوات بالشفاء العاجل والعودة لممارسة نشاطه الفني قريباً.

ماساتشوستس تسجل أول وفاة بداء السيليكوز المرتبط بأسطح المطابخ الحجرية

حذرت السلطات الصحية في ولاية ماساتشوستس من مخاطر صحية خطيرة مرتبطة بالعمل في صناعة أسطح المطابخ الحجرية، بعد تسجيل أول حالة وفاة مؤكدة بمرض رئوي قاتل ناتج عن التعرض المهني لغبار السيليكا.

أعلنت مديرية الصحة العامة في الولاية أن الضحية رجل يبلغ من العمر أربعين عاماً، عمل نحو أربعة عشر عاماً في تصنيع وتركيب الأسطح الحجرية، قبل تشخيص إصابته بداء السيليكوز، وهو مرض رئوي مزمن يهدد الحياة.

أوضحت المديرية أن طبيعة عمل الضحية شملت تقطيع وصقل وتلميع الحجر، وهي عمليات تطلق غباراً دقيقاً يحتوي على جزيئات السيليكا البلورية، ويؤدي استنشاق هذا الغبار لفترات طويلة إلى تندب أنسجة الرئتين وتراجع وظائفهما بشكل تدريجي ينتهي في حالات متقدمة بالوفاة.

أكدت السلطات الصحية أن داء السيليكوز يعد من الأمراض التي يصعب علاجها بعد الإصابة، وتشمل أعراضه السعال المزمن وآلام الصدر وضيق التنفس والإجهاد المستمر، مع احتمال تطوره إلى مضاعفات خطيرة مثل سرطان الرئة والسل والإعاقة الدائمة.

شددت مديرية الصحة العامة على ضرورة الالتزام الصارم بإجراءات السلامة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة عند التعامل مع الأحجار الطبيعية والمصنعة، مؤكدة أن معظم حالات الإصابة ترتبط بشكل مباشر بالتعرض المهني لغبار السيليكا دون حماية كافية.

أشار مفوض الصحة العامة في ماساتشوستس روبي غولدشتاين إلى أن داء السيليكوز مرض مدمر يمكن الوقاية منه بالكامل، مؤكداً أن مسؤولية حماية العمال من الغبار الضار تقع على أصحاب العمل، وأن فقدان الأرواح نتيجة مخاطر يمكن تجنبها يمثل فشلاً في تطبيق معايير السلامة.

لفتت السلطات إلى أن السيليكا البلورية توجد بشكل شائع في معدن الكوارتز المستخدم في الجرانيت والحجر الرملي والكوارتزيت، وأن عمليات القطع والطحن والصنفرة والتلميع تؤدي إلى انتشار الغبار في الهواء عند غياب أنظمة الحماية.

أوضحت الجهات المختصة أن تقليل المخاطر يتحقق عبر استخدام أنظمة رش المياه، والأدوات التي تدار عن بعد، إضافة إلى الالتزام بارتداء معدات الوقاية التنفسية المناسبة خلال العمل.

ويرتبط داء السيليكوز في الولايات المتحدة ببيئات العمل الصناعية التي تتضمن التعرض طويل الأمد لغبار السيليكا، وتشير بيانات إدارة السلامة والصحة المهنية إلى أن معظم المصابين تعرضوا لهذا الغبار لأكثر من عشر سنوات.

وسجلت أول حالة مرتبطة بالحجر المصنّع عام 2014 في ولاية تكساس، ومنذ ذلك الحين جرى الإبلاغ عن مئات الإصابات وعشرات الوفيات، خاصة في ولاية كاليفورنيا، مع تسجيل غالبية الحالات بين عمال شباب من أصول إسبانية أو لاتينية، ما يعكس طبيعة القوى العاملة في هذا القطاع.

نيجيريا.. مسلحون يختطفون 18 راكبًا من حافلة جنوب غرب البلاد

أفادت صحيفة “ذا نيشن” النيجيرية، اليوم الاثنين، بأن مجموعة من المسلحين المجهولين اختطفت 18 راكبًا من حافلة على الطريق السريع بين بنين وأكوري في ولاية إيدو جنوب غرب نيجيريا، بالقرب من قرية أوبارينرين.

وأوضحت الصحيفة أن المسلحين أطلقوا النار عشوائيًا قبل اقتياد الركاب قسرًا إلى الغابة، فيما أكد إينو إيكوديم، المتحدث باسم قيادة شرطة الولاية، أن قوات الأمن بدأت بالفعل عملية للبحث عن الخاطفين.

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة متكررة من عمليات الخطف في نيجيريا، حيث شهدت البلاد مؤخرًا اختطاف 303 طلاب و12 معلمًا من مدرسة سانت ماري الكاثوليكية في غرب نيجيريا، بالإضافة إلى اختطاف 24 طالبة من مدرسة حكومية للبنات في ولاية كيبي، مع قتل نائبة مديرة المدرسة. كما هاجم مسلحون كنيسة في إيكيتي بولاية كوارا، ما أسفر عن مقتل خمسة مصلين واختطاف 38 آخرين، مطالبين بفدية قدرها 2.6 مليون دولار أمريكي.

وفي وقت سابق، اختطف إرهابيون 15 شخصًا أثناء إقامة قداس في ولاية كوجي بوسط نيجيريا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من المشرعين التحقيق في عمليات القتل الجماعي التي يتعرض لها المسيحيون في نيجيريا وتقديم تقرير رسمي حول هذه الحوادث.