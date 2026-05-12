موجة حوادث دامية حول العالم.. تعرّف عليها

تشهد الساحة الدولية موجة من الحوادث المتفرقة، حيث لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان في حريق اندلع بمبنى سكني في مقاطعة هونان بمدينة هينغيانغ وسط الصين، بينما اهتزت مدينة نيس جنوب فرنسا بحادث إطلاق نار مرتبط بتجارة المخدرات أسفر عن قتلى وجرحى، وفي أستراليا، لقي جندي مصرعه أثناء تدريب مظلي، في واقعة جديدة تسلط الضوء على مخاطر التدريبات العسكرية، وفي الولايات المتحدة، تتواصل تداعيات العنف المسلح والجريمة المنظمة، من مواجهات عصابات عنيفة في بروكلين بمدينة نيويورك، إلى قضية جنائية صادمة في ولاية ميشيغان، وسط جدل سياسي متجدد في واشنطن حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد شائعات أثارت تفاعلاً واسعاً في البيت الأبيض، كما شهدت أولدنبورغ في ألمانيا وفاة شرطي خلال تدريب، في حادث يضيف مزيداً من القلق حول سلامة التدريبات الأمنية.

مصرع 5 أشخاص وإصابة اثنين إثر حريق بمبنى سكني وسط الصين

لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران جراء حريق اندلع في مبنى سكني بمقاطعة هونان وسط الصين، وفق ما أعلنته السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» أن الحريق وقع نحو الساعة الثالثة فجراً بالتوقيت المحلي، في منطقة يانفنغ بمدينة هينغيانغ، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأشارت السلطات إلى أن المصابين يتلقيان حالياً العلاج الطبي، بينما باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لمعرفة أسباب اندلاع الحريق وملابساته.

قتيلان و6 مصابين بإطلاق نار مرتبط بالمخدرات في مدينة نيس الفرنسية

قُتل شخصان وأصيب ستة آخرون، بينهم ثلاثة في حالة خطيرة، جراء إطلاق نار شهدته مدينة نيس الساحلية جنوب فرنسا، في حادثة قالت السلطات إنها مرتبطة بشكل مباشر بتجارة المخدرات.

وأوضح الادعاء العام أن منفذ الهجوم، الذي كان يستقل دراجة كهربائية، توقف أمام متجر بقالة في منطقة “ليه مولان” المعروفة بنشاطات الاتجار بالمخدرات، قبل أن يفتح النار باستخدام مسدس، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وعثرت الشرطة في موقع الحادث على 17 ظرفاً فارغاً لطلقات نارية، فيما تمكن المهاجم من الفرار بداية على متن دراجته، ثم استقل سيارة كانت متوقفة بالقرب من المكان.

وأكدت السلطات الفرنسية فتح تحقيق في الحادث بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار ضمن إطار عصابة منظمة، مشيرة إلى أن ثلاثة من المصابين لديهم سوابق قضائية تتعلق بالاتجار بالمخدرات، بينما لا يملك القتيلان أي سجل جنائي.

مقتل جندي أسترالي خلال تدريب على القفز بالمظلات وإصابة آخر

أعلنت وزارة الدفاع الأسترالية عن مقتل جندي وإصابة آخر خلال حادث وقع أثناء تدريب على القفز بالمظلات في جنوب شرق البلاد، في واقعة أعادت تسليط الضوء على مخاطر التدريبات العسكرية الجوية.

وقالت وزارة الدفاع الأسترالية إن الجندي كان يشارك في دورة تدريبية نُفذت في مطار جيرفيس باي على الساحل الجنوبي لولاية نيو ساوث ويلز، مساء الاثنين.

وأضافت الوزارة أن جندياً آخر أُصيب في الحادث، دون الكشف عن طبيعة إصابته، مشيرة إلى أنها تواصل التحقيق في ملابسات ما حدث، مع التأكيد على ضرورة احترام خصوصية عائلتي الجنديين.

ويأتي هذا الحادث بعد أشهر من واقعة مشابهة، ففي مارس 2024، علّق الجيش الأسترالي مؤقتاً تدريبات القفز بالمظلات عقب مقتل جندي يبلغ من العمر 33 عاماً خلال تدريب في قاعدة ريتشموند التابعة لسلاح الجو الملكي الأسترالي، والتي تُدار من قبل القوات الجوية الملكية الأسترالية، وذلك على بعد نحو 50 كيلومتراً شمال غربي سيدني، في حادث وُصف حينها بأنه “مأساوي”.

البيت الأبيض يرد بعنف على شائعات “غفوة ترامب” خلال فعالية رسمية

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً واسعاً بعد انتشار صورة له خلال فعالية في المكتب البيضاوي حول قضايا الصحة الإنجابية، ظهر فيها مغمض العينين، ما دفع البعض إلى التكهن بأنه غفا أثناء الحدث.

لكن البيت الأبيض نفى هذه الادعاءات بشكل حاد عبر حسابه الرسمي للاستجابة السريعة على منصة “إكس”، قائلاً: “كان يرمش بعينيه، أيها الأحمق المطلق”، في رد غير معتاد من المؤسسة الرئاسية.

وبحسب التقارير، فإن الصورة التُقطت بواسطة مصور وكالة رويترز إدريس علي خلال فعالية أقيمت في 11 مايو 2026، وحققت انتشاراً واسعاً تجاوز مليون مشاهدة.

وأشارت التعليقات المتداولة على مواقع التواصل إلى أن الصورة أعادت الجدل حول الحالة الصحية لترامب، خصوصاً أنه يُعد أكبر رئيس يتولى منصب الرئاسة في تاريخ الولايات المتحدة، وهو ما سبق أن أثار نقاشات مشابهة خلال ولايته.

في المقابل، استخدم حساب البيت الأبيض نبرة هجومية للدفاع عن الرئيس، بينما ساهمت حسابات سياسية مؤيدة ومعارضة في توسيع نطاق الجدل عبر تعليقات ساخرة وإعادة نشر الصورة.

نيويورك: 182 رصاصة في مواجهات عنيفة بين عصابات ببروكلين واعتقال متورطين

كشفت لقطات مصورة عن سلسلة مواجهات مسلحة عنيفة في شوارع بروكلين بمدينة نيويورك، أسفرت عن إطلاق 182 رصاصة خلال 16 حادثة إطلاق نار، تورط فيها 15 شخصاً يُشتبه بانتمائهم لعصابات متنافسة.

وقال المدعي العام في بروكلين إريك غونزاليس إن الفيديوهات توثق ما وصفه بـ”حرب عصابات وحشية” تدور في بعض أحياء المدينة، معبّراً عن قلقه من سهولة لجوء الشباب إلى السلاح، فيما أعلنت السلطات لاحقاً اعتقال المتورطين.

وبحسب التحقيقات، اندلعت المواجهات بين عصابات من كوني آيلاند وأخرى من وسط بروكلين، واستمرت أعمال العنف لأكثر من عام، ما أدى إلى إصابة مدنيين، بينهم مراهقان عمرهما 16 عاماً، أصيب أحدهما بإعاقة دائمة.

وأظهرت اللقطات حادثة مقتل شاب يُدعى تاماري كارمونا بعد إصابته برصاصة في الرأس داخل مجمع سكني، بينما فرّ مرافقه من المكان دون مساعدته.

كما وثقت كاميرات المراقبة حادثة أخرى أطلق خلالها شاب يُدعى كريستوفر مور (21 عاماً) النار على خصومه بعد دقائق من حضوره اجتماعاً إلزامياً ضمن شروط الإفراج المشروط، دون أن يصيب أهدافه.

وأشارت التقارير إلى أن بعض حوادث إطلاق النار كانت عشوائية، واستهدفت منازل وأشخاصاً في الشوارع، وسط اتهامات بأن وسائل التواصل الاجتماعي وموسيقى “الدريل” ساهمتا في تصاعد دوامة الانتقام بين العصابات.

ووجهت السلطات إلى المتهمين، الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و27 عاماً، 113 تهمة تشمل القتل ومحاولة القتل والتآمر وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني.

السجن 30 عامًا لعريس أميركي دهس صديقه حتى الموت يوم زفافه

أصدرت محكمة في ولاية ميشيغان الأميركية حكمًا بالسجن لمدة لا تقل عن 30 عامًا بحق جيمس شيراه (24 عامًا)، بعد إدانته بقتل صديقه المقرب دهسًا بسيارته عقب مشاجرة مرتبطة بتناول الكحول، وذلك يوم زفافه.

ووقعت الحادثة في مدينة فلينت يوم 30 أغسطس 2024، بعدما احتفل شيراه بزفافه على سافانا كوليير، قبل أن تنتقل الاحتفالات إلى أحد المنازل، حيث نشب خلاف أدى إلى مقتل تيري تايلور جونيور.

وخلال جلسة النطق بالحكم، عبّر شيراه عن ندمه قائلًا: «الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله لبقية حياتي هو التعبير عن اعتذاري وندمي، وسأظل آسفًا إلى الأبد».

في المقابل، أكد الادعاء العام أن المتهم غادر موقع الحادث ثم عاد مجددًا، بعد أن أتيحت له فرصة للتفكير، قبل أن يدهس الضحية.

من جانبه، قال القاضي هاري هانيبل مخاطبًا المتهم: «أعتقد أنك لست مجرمًا عاديًا، بل قاتل».

وكان شيراه قد أقرّ في أبريل الماضي بعدم الاعتراض على تهمة القتل من الدرجة الثانية، إلى جانب تهم أخرى، وسيصبح مؤهلًا لطلب الإفراج المشروط بعد انقضاء 30 عامًا.

ألمانيا.. وفاة شرطي أثناء تدريب على الرماية قرب أولدنبورغ

توفي شرطي ألماني خلال تدريب على الرماية في ميدان تدريب تابع للجيش في منطقة بوتلوس قرب مدينة أولدنبورغ في ولاية هولشتاين.

وأعلنت الشرطة والنيابة العامة فتح تحقيق في الحادث الذي وقع مساء أمس، مشيرتين إلى أن المعطيات الأولية ترجّح أن الوفاة كانت نتيجة حادث عرضي أثناء التدريب.