موجة قصف إسرائيلي جديدة تستهدف مواقع حساسة.. إيران ترد بإطلاق تحذيرات نارية!

أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ ضربات جوية استهدفت مطار مهرآباد في طهران، حيث دمر طيارون إسرائيليون مقاتلتين من طراز “إف-14” كانتا مخصصتين لاعتراض الطائرات الإسرائيلية، إضافة إلى استهداف مواقع تخزين وإطلاق صواريخ أرض-أرض وأرض-جو غرب إيران، فضلاً عن تعطيل منصات لإطلاق طائرات مسيرة كانت موجهة نحو الأراضي الإسرائيلية.

واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن هذه العمليات تسهم في أمن أوروبا، مؤكداً استمرار الضربات.

كما أعلن ‌‏الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أنه قتل رئيس أركان الحرب الجديد في إيران علي شادماني.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على منصة “إكس”: “جيش الدفاع قضى للمرة الثانية على رئيس أركان الحرب في ايران وأرفع قائد عسكري للنظام الإيراني علي شادماني”.

وقال في بيان إنه “في أعقاب معلومات استخبارية دقيقة وانتهاز فرصة عاجلة خلال ساعات المساء هاجمت طائرات حربية لسلاح الجو مقر قيادة مؤهل في قلب طهران وقضت على علي شادماني رئيس أركان الحرب في ايران وأعلى قائد عسكري والأكثر قربا إلى الزعيم الإيراني علي خامنئي”، مشيرا إلى أن “تصفية المدعى شادماني تضاف إلى سلسلة استهدافات لهرم القيادة العسكرية الإيرانية وتشكل ضربة إضافية للقوات المسلحة الإيرانية”.

يذكر أنه في 13 يونيو الحالي، أعلنت إيران تعيين اللواء علي شادماني قائدا لمقر “خاتم الأنبياء” المركزي، خلفا للواء غلام علي رشيد الذي قتل في الهجوم الإسرائيلي الذي نفذ فجر اليوم نفسه، وشغل شادماني سابقا منصب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، ومقر “خاتم الأنبياء” يعد أعلى مركز للقيادة العملياتية في القوات المسلحة الإيرانية، ويتبع هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، ويعمل تحت إشراف مباشر من المرشد الإيراني الأعلى علي الخامنئي.

في السياق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين، أن العملية العسكرية التي تخوضها إسرائيل ضد إيران قد تؤدي إلى الإطاحة بالحكومة الإيرانية.

ووصف نتنياهو النظام الإيراني بأنه “الخطر الأكبر” على وجود إسرائيل، مشيرًا إلى أن العملية تستهدف ثلاثة أهداف رئيسية: القضاء على البرنامج النووي الإيراني، إضعاف قدرات الصواريخ الباليستية، وتدمير محور الإرهاب المدعوم من طهران.

وأضاف أن النظام الإيراني “ضعيف” وأن التغييرات الجذرية في إيران باتت وشيكة.

وعلى الجانب الإيراني، رد المرشد الأعلى علي خامنئي على الهجمات بتغريدة قال فيها إن “النصر على الكيان الصهيوني قريب”، مؤكداً ثقة النظام في تحقيق الانتصار.

كما أدان الحرس الثوري الإيراني الهجوم على مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في طهران، الذي أدى إلى مقتل عدد من موظفي الهيئة، واعتبره “عملًا إرهابيًا جبانًا” يستهدف “حق الشعب في المعرفة”.

ومع تصاعد التوتر، بدأت عدة دول بإجلاء مواطنيها من كل من إسرائيل وإيران. أعلنت ألمانيا وبولندا وسلوفاكيا وروسيا والصين تنظيم رحلات إجلاء لمواطنيها عبر الأردن أو الحدود البرية، في ظل إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي وتصاعد الضربات المتبادلة.

في المقابل، أغلقت السفارة الأميركية في القدس وتل أبيب أبوابها مؤقتًا، مع توجيه الأمريكيين داخل إسرائيل بالاحتماء وعدم مغادرة منازلهم.

دوليًا، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن محاولة تغيير النظام الإيراني بالقوة ستكون “خطأ استراتيجيًا”، داعيًا إلى وقف الضربات على المدنيين ودعم وقف إطلاق النار، في وقت يدرس البيت الأبيض عرضًا للتفاوض على تهدئة.

وأكد وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر استمرار العمليات العسكرية بغض النظر عن أي تقدم في المفاوضات مع واشنطن، مشيراً إلى أن إسرائيل تسعى لإعادة إيران سنوات إلى الوراء عسكريًا وتقنيًا.

وأوضح أن الولايات المتحدة تقدم دعمًا دفاعيًا لإسرائيل، مع احتمال ضمها للعمليات العسكرية وفق قرار الرئيس دونالد ترامب.

هذا وخلفت الضربات الجوية الإسرائيلية في عدة مناطق بإيران، خاصة في طهران، خسائر بشرية كبيرة.، ووفقًا لتقارير أولية من مصادر رسمية وإعلامية، تجاوز عدد القتلى 300 شخص، مع إصابة أكثر من 1500 جريح، منهم نسبة كبيرة من المدنيين، وتسببت الضربات في تدمير أحياء سكنية ومرافق حيوية، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وعرقلة جهود الإغاثة، كما دفعت الأضرار مئات العائلات إلى النزوح الداخلي.