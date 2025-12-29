موجة كوارث حول العالم.. جرائم قاتلة وسيول وعواصف ثلجية

شهدت مصر والدول الأخرى موجة من الأحداث الدامية والكوارث الطبيعية خلال الساعات الماضية، ففي المقطم بالقاهرة، طعن شاب حتى الموت خلال مشاجرة، بينما في إيران والعراق أودت السيول والعواصف الثلجية بحياة عدة أشخاص وفقدان آخرين، كما هزت العراق جريمة قتل وانتحار في ديالى، في حين قتل أب في سورينام 9 أشخاص من بينهم أطفاله. محليًا، شهدت الجيزة هروب نزلاء مصحة غير مرخصة، بينما في الإكوادور أودى هجوم مسلح بحياة ستة أشخاص بينهم طفلة.

جريمة دامية في المقطم.. طعنة قاتلة تنهى حياة شاب وسط ذعر المارة

شهدت منطقة المقطم بالقاهرة صباح اليوم الاثنين، جريمة قتل مروعة بعد اندلاع مشاجرة أسفرت عن وفاة شاب نتيجة طعنة نافذة بسلاح أبيض.

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا بوقوع المشاجرة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وقيادات المباحث إلى موقع الحادث وفرضت طوقًا أمنيًا، وبدأت معاينة مسرح الجريمة. أظهرت المعاينة أن الضحية تعرض للطعن قبل أن يتمكن أي شخص من إسعافه.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المشاجرة بدأت بخلاف كلامي بين الضحية وأطراف أخرى، سرعان ما تطور إلى اشتباك بالأيدي استُخدم خلاله سلاح أبيض أدى إلى الضربة القاتلة.

أصدرت النيابة العامة قرارًا بنقل الجثمان إلى المشرحة لتشريح الجثة وتحديد أسباب الوفاة بدقة، فيما باشرت أجهزة البحث الجنائي إجراءات مكثفة لتحديد هوية مرتكب الجريمة وضبطه.

إيران: 4 قتلى و9 مفقودين جراء سيول وعواصف ثلجية

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الإيراني عن وفاة 4 أشخاص وفقدان 9 آخرين نتيجة السيول والعواصف الثلجية التي ضربت محافظتي خوزستان وكِهْكِيلوِيِه وبُويِرْ أَحْمَد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأوضح البيان أن فرق الإنقاذ قدمت الدعم لآلاف المتضررين، وسط موجة أمطار غزيرة وثلوج تضررت منها عشرات المحافظات الجنوبية والغربية. كما واصلت الفرق جهود البحث عن المفقودين وإجلاء السكان من المناطق المنخفضة.

وتأتي هذه الأحداث بعد أسابيع من الفيضانات التي أودت بحياة 8 أشخاص في محافظات جنوبية مثل فارس وخوزستان، حيث أغرقت السيول آلاف المنازل نتيجة التربة الجافة غير القادرة على امتصاص المياه، مع تقديم مساعدات عاجلة لأكثر من 42 ألف شخص.

العراق.. فقدان أثر 8 أشخاص في جبال سوران بأربيل وسط الثلوج

أعلنت مديرية الدفاع المدني في سوران، بمحافظة أربيل في إقليم كردستان، عن فقدان أثر ثمانية أشخاص في جبال قضاء سيدكان نتيجة الأحوال الجوية العاصفة وتساقط الثلوج.

وأوضح مدير الدفاع المدني، المقدم كاروان ميراودلي، أن ثمانية أشخاص من سكان المنطقة كانوا قد توجهوا إلى الجبال مع مواشيهم منذ ليلة أمس، ولا يزال مصيرهم مجهولًا حتى الآن، مضيفًا أن سبعة متسلقين حاصرتهم الثلوج وأطلقوا نداء استغاثة.

وأشار ميراودلي إلى أن فرق الدفاع المدني في حالة استنفار منذ الليلة الماضية، وأن عمليات الإنقاذ ستتم اليوم رغم صعوبة الطرق وتراكم الثلوج، مؤكداً أن عمليات الإنقاذ ستركز على الأشخاص دون سياراتهم.

وناشد المقدم المواطنين بعدم تعريض حياتهم للخطر بالتوجه إلى المناطق الثلجية، لافتًا إلى أن ليلة أمس فقط تم إخراج 83 سيارة علقت في الثلوج في وادي آلانة.

ويشهد إقليم كردستان منذ يومين موجة من الأمطار والثلوج، ومن المتوقع استمرارها حتى نهاية الأسبوع، مما يزيد صعوبة عمليات الإنقاذ.

العراق.. نجل مسؤول يقتل والده ثم ينتحر في ديالى

هزت جريمة مأساوية محافظة ديالى شرق العراق، بعد أن أقدم نجل مدير الموارد المائية الأسبق في المحافظة على قتل والده عن طريق إطلاق نار وقع عن طريق الخطأ، ثم أنهى حياته شنقًا داخل منزل جده بعد نحو أسبوع من الحادثة.

وأفادت مصادر أمنية عراقية بأن الشاب باقر هاشم زيني كان يعاني من اضطرابات نفسية مزمنة، وأن الحادثة أثارت صدمة واسعة في المحافظة. كما سجل العراق أربع حالات انتحار أخرى في يوم واحد في بغداد وديالى، ما أثار جدلًا واسعًا في المجتمع.

وأكدت الجهات الأمنية في ديالى فتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الحادثتين واستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.

سورينام.. أب يقتل 9 أشخاص بينهم 4 من أطفاله في هجوم بسكين

أعلنت الشرطة في سورينام، مقتل 9 أشخاص من بينهم أربعة من أبناء الجاني وخمسة أطفال آخرين في هجوم بسكين وقع في إحدى ضواحي العاصمة باراماريبو.

وأصيب شخصان آخران بجروح خطيرة وتم نقلهما إلى المستشفى، فيما أُصيب الجاني (43 عامًا) بعد محاولته مهاجمة عناصر الشرطة، الذين أطلقوا النار على ساقيه وتمكنوا من اعتقاله.

وأفادت التقارير الإعلامية أن الرجل كان يخضع لعلاج نفسي، وأنه بدأ هجومه بطعن أطفاله قبل مهاجمة بعض الجيران.

وعبرت رئيسة سورينام، جينيفر سيمونز، عن صدمتها للواقعة وقدمت تعازيها للضحايا وعائلاتهم، مؤكدة على قسوة الحادث الذي أودى بأرواح أبرياء داخل الأسرة والمجتمع.

ويُذكر أن سورينام دولة صغيرة في أمريكا الجنوبية، يبلغ عدد سكانها نحو 630 ألف نسمة، وتقع بين غيانا وغويانا الفرنسية على البحر الكاريبي.

هروب جماعي من مصحة غير مرخصة في الجيزة ووزارة الصحة تغلقها فورًا

شهدت منطقة المريوطية في الجيزة هروبًا جماعيًا لعشرات النزلاء من مصحة لعلاج الإدمان بعد تسجيل انتهاكات داخلية شملت سوء المعاملة وغياب الرعاية الطبية، وفق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحركت وزارة الصحة المصرية فورًا، وأغلقت المنشأة نهائيًا، وأحالت القائمين عليها للنيابة العامة للتحقيق، بعد أن تبين أن المصحة غير مرخصة وتعمل بشكل مخالف للقوانين المعمول بها.

وتأتي الواقعة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتفتيش مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، والتي أسفرت خلال النصف الأول من 2025 عن إغلاق أكثر من 112 منشأة في محافظات مختلفة، لضمان سلامة المرضى وحماية حقوقهم.

مقتل ستة أشخاص بينهم طفلة في هجوم مسلح بمنطقة سياحية في الإكوادور

أعلنت السلطات في الإكوادور مقتل ستة أشخاص، بينهم طفلة تبلغ نحو عامين، وإصابة ثلاثة آخرين، في هجوم مسلح وقع صباح اليوم في منطقة سياحية بمدينة بويرتو لوبيز الساحلية بمحافظة مانابي جنوب غربي البلاد.

وذكرت الشرطة أن مجموعة من المسلحين، يحملون أسلحة أوتوماتيكية، فتحوا النار على مجموعة من الأشخاص داخل المدينة حوالى الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، ثم فرّوا من المكان. وأفادت التحقيقات الأولية بأن الحادث يُرجح أن يكون نتيجة خلافات داخلية بين عصابات إجرامية.

وتقع بويرتو لوبيز في منطقة سياحية معروفة بمشاهدة الحيتان، وتشهد موجة عنف متصاعدة، حيث سجلت المدينة تسعة قتلى خلال عطلة نهاية الأسبوع في حوادث متفرقة.

وتعد الإكوادور من الدول التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في معدلات الجرائم العنيفة خلال السنوات الأخيرة، خاصة جرائم القتل المتعلقة بصراع العصابات على تجارة الكوكايين، إذ من المتوقع أن تصل البلاد هذا العام إلى معدل قياسي يبلغ 52 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة.

وفي هذا السياق، دافع الرئيس الإكوادوري دانييل نوبوا عن سياساته المتشددة ضد الجريمة المنظمة، مؤكداً أن البلاد تخوض حربًا داخلية ضد العصابات.