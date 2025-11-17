موجة كوارث عالمية.. أكثر من 150 قتيلاً بحوادث تهزّ عدّة دول

شهدت الساعات القليلة الماضية موجة من الأحداث المأساوية حول العالم، أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة، حيث أدى انهيار أرضي في منجم ذهب بالكونغو الديمقراطية إلى وفاة 101 شخص، بينما أودى انهيار أرضي في فيتنام بحياة 6 أشخاص، وحوادث حافلات مميتة في الإكوادور أودت بحياة 12 شخصًا وأصابت 10 آخرين، في حين قتل طفل وفتاة وأصيب ثلاثة أشخاص في حادث إطلاق نار بنيو جيرسي، كما أسفر تصادم متسلسل بين 13 مركبة في كوريا الجنوبية عن وفاة شخصين وإصابة أربعة، فيما هزت وفاة مفاجئة للشابة المصرية هدير حمدي البالغة 30 عامًا والمصابة بمرض غامض، والموت المفاجئ للبطلة البارالمبية الأسترالية بيغ غريكو عن 28 عامًا، المشهد العالمي، إلى جانب وقوع حرائق كبيرة وحوادث تسمم غذائي في تركيا ونقل نحو 140 شخصًا إلى المستشفيات.

الكونغو الديمقراطية.. انهيار أرضي في منجم ذهب يودي بحياة أكثر من 100 شخص

أعلنت الشرطة المحلية في الكونغو الديمقراطية، مقتل نحو 101 شخص نتيجة انهيار أرضي في منجم ذهب غير حكومي بقرية مولوندو لوالابا بمحافظة لوالابا، قرب مدينة كولويزي.

وصرح مسؤول في الشرطة بأن الحادث وقع بعد ظهر الجمعة، فيما كانت التقارير الأولية تشير إلى دفن نحو 70 عاملاً تحت الأنقاض، قبل أن يرتفع عدد الضحايا إلى 101 بعد انتشال الجثث حتى صباح السبت، ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.

وأشار بيكوس كيليهوشي، رئيس منتدى قادة اللاجئين العالميين في كولويزي، إلى أن العديد من الضحايا هم من النازحين داخلياً، بينما أرجعت حاكمة المحافظة، فيفي ماسوكا، سبب الانهيار إلى الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

ويعيش العاملون في المناجم غير الرسمية، بمن فيهم الأطفال، ظروف عمل خطرة وسط انعدام الأمن المستمر، حيث تجذب المنطقة الجنوبية الغنية بالمعادن آلاف الأشخاص الباحثين عن الرزق، مما يزيد من احتمالات وقوع حوادث مأساوية.

فيتنام.. انهيار أرضي يطمر حافلة ركاب ويودي بحياة 6 أشخاص

طمر انهيار أرضي حافلة ركاب على طريق جبلي في فيتنام، مما أسفر عن وفاة ستة أشخاص وإصابة 19 آخرين، في ظل توقعات بهطول مزيد من الأمطار الغزيرة على المنطقة.

ووقع الانهيار الأرضي في وقت متأخر من مساء الأحد على طريق خانه لي في الأراضي العليا بوسط البلاد، ما أدى إلى تحطيم مقدمة الحافلة وحصار عدد من الركاب.

وواجه رجال الإنقاذ صعوبة لساعات للوصول إلى موقع الحادث بسبب الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية على جانبي الطريق، وتمكنوا من الوصول بعد منتصف الليل.

وكانت الحافلة تقل 32 شخصاً من مدينة هو تشي مينه في طريقها من دا لات إلى مدينة نها تراج الساحلية. وتم نقل المصابين إلى مستشفى قريب، بينما لا تزال جثتان تحت الأنقاض وفق وسائل الإعلام المحلية.

وتشهد وسط فيتنام أمطاراً غزيرة بعد إعصار كالمايجي، مع توقعات بأن يصل منسوب الأمطار حتى بعد غد الأربعاء إلى 30–60 سنتيمتر في بعض المناطق، وقد يرتفع إلى 85 سنتيمتر في مناطق محددة.

وفاة مفاجئة للاعب أوكراني سابق عقب مباراة خيرية في لوتسك

توفي لاعب منتخب أوكرانيا السابق، أندريه بولونين، بصورة مفاجئة بعد مشاركته في مباراة خيرية لقدامى اللاعبين بمدينة لوتسك يوم السبت الماضي.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن اللاعب البالغ 54 عاماً تعرض لوعكة صحية مباشرة بعد انتهاء المباراة، قبل أن يفارق الحياة رغم محاولات إنقاذه.

ويُعد بولونين من أبرز لاعبي الوسط في الكرة الأوكرانية خلال التسعينيات، حيث لعب لعدد من الأندية البارزة مثل دنيبر، كريفا باس، كارباتي، وتسيسكا كييف، كما خاض تجارب احترافية في ألمانيا مع نورنبرغ، سانت باولي، وروت-فايس.

وشارك بولونين مع منتخب أوكرانيا في تسع مباريات دولية بين عامي 1992 و1995، سجل خلالها هدفاً واحداً.

12 قتيلاً وعشرة مصابين في حادث حافلة وسط الإكوادور

أعلنت الوكالة المعنية بإدارة الكوارث في الإكوادور عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن 12 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 10 آخرون في حادث مروع تعرضت له حافلة في وسط البلاد.

وأوضح مكتب المدعي العام أن الحافلة كانت تسير على طريق بين بلدة سيمياتوج ومدينة أمباتو وقت وقوع الحادث، فيما لم تُكشف بعد طبيعة الحادث التي أدت إلى هذه الخسائر البشرية.

يأتي الحادث وسط سلسلة من الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخراً، منها استقبال الرئيس دانييل نوبوا وزوجته لافينيا فالبونيسي للمؤيدين من شرفة القصر الرئاسي بعد أدائه اليمين الدستورية لولاية ثانية، وكذلك نجاته من هجوم بالحجارة والرصاص خلال افتتاحه محطة مياه وسط البلاد.

نيو جيرسي.. مقتل طفل وفتاة وإصابة ثلاثة آخرين في حادث إطلاق نار

أعلن عمدة مدينة نيوارك، راس باراكا، مقتل صبي يبلغ من العمر 10 سنوات وفتاة تبلغ 21 عامًا، وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين إثر حادث إطلاق نار وقع في ولاية نيو جيرسي الأمريكية.

ووصف العمدة الحادث بأنه “يوم مظلم ومدمر في نيوارك”، مستنكراً ما حدث واصفاً إياه بالقتل غير الأخلاقي وغير العقلاني للطفل والفتاة.

وأوضحت السلطات المحلية أن التحقيقات مستمرة للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد هوية المشتبه بهم، فيما لم يتم القبض على أي شخص حتى الآن.

حريق ضخم يلتهم مستودع ملابس في تشونغتشينغ بكوريا الجنوبية

تسبب حريق هائل في تدمير مركز تجاري مخصص لتوزيع الملابس في مقاطعة تشونغتشينغ بكوريا الجنوبية، حسب ما أظهره مقطع فيديو متداول يُظهر تصاعد أعمدة الدخان من موقع الحريق يوم السبت.

وأفادت وسائل الإعلام بأن المواد القابلة للاشتعال، لا سيما الملابس، ساهمت في سرعة انتشار النيران، ما دفع السلطات لإرسال عشرات المعدات ومئات رجال الإطفاء، بالإضافة إلى استخدام المروحيات لمحاولة السيطرة على الحريق.

كوريا الجنوبية.. قتيلان و4 جرحى في تصادم متسلسل بين 13 مركبة على طريق سريع

وقع حادث تصادم متسلسل بين 13 مركبة، بما فيها شاحنة صهريجية، على طريق سريع في مدينة يونغتشيون الكورية الجنوبية، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين.

وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع على جسر بالقرب من تقاطع شيننيونغ على طريق سانغجو-يونغتشيون السريع، حوالي 320 كيلومتراً جنوب شرق سيئول، عند الساعة 3:12 صباحاً.

وبدأت الحادثة عندما اصطدمت شاحنة صهريج تزن 26 طناً وتحمل 24 ألف لتر من زيت الوقود بشاحنة بضائع تزن 25 طناً، لتتبعها سلسلة تصادمات مع شاحنات وسيارات أخرى، بما فيها حافلة تقل نحو 20 راكباً لم يصبوا بأذى.

كما سقطت عوارض حديدية محملة على إحدى الشاحنات، ما تسبب في اصطدامات إضافية بمركبات على المسار المعاكس، وأدى الحادث إلى اندلاع حرائق في ثلاث مركبات تم إخمادها بالكامل خلال ساعتين ونصف، بينما تسرب النفط من إحدى الشاحنات الصهريجية إلى حقول الأرز والممرات المائية القريبة.

وقالت الشرطة إن سائق سيارة ركاب وسائق شاحنة لقيا حتفهما، فيما أصيب أربعة آخرون في الحادث.

مصر: وفاة مفاجئة لفتاة في الصعيد تثير جدلاً حول أسباب غامضة ورسائل تهديد

هزت وفاة الشابة هدير حمدي، البالغة من العمر 30 عاماً وخريجة كلية الهندسة، مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد رحيلها أمس إثر معاناة صحية مفاجئة استمرت أسابيع.

وأفادت مصادر طبية قريبة من العائلة أن هدير بدأت تعاني من أعراض شديدة ومتكررة، شملت التعب المزمن، وفقدان الشهية، وعدم القدرة على الحركة أو حتى شرب الماء، ما دفعها للانتقال من الأقصر إلى الشرقية بحثًا عن رعاية طبية أفضل، دون جدوى.

وقبل وفاتها بساعات، نشرت هدير رسالة مؤثرة على حسابها في “فيسبوك”، قالت فيها: “والله العظيم مبقاش نافع معايا أي نوع مسكن… ولا بقيت عارفة أشرب حتى المية… سيبت الأقصر ورجعت الشرقية… وبرضه لسه مش عارفة أتحرك. معنديش غير حسبي الله ونعم الوكيل… ربنا قادر يوريني فيكم أضعاف التعب اللي أنا فيه.”

وتزامنت هذه الرسالة مع رسالة تهديد وصلتها من فتاة مجهولة، تضمنت عبارات مباشرة مثل: “أنا لو هصرف آخر مليم لحد ما أشوفك في الكفن… موتك على إيدي… ومهما رُحتي لدكاترة ولا مشايخ، انسي إنك تشوفي دقيقة راحة لحد ما تموتي”، ما أثار موجة من التكهنات حول احتمال وجود “أذى نفسي” أو حتى “سحر”.

لكن مصادر طبية وأهلية أكدت أنه لا يوجد دليل علمياً يربط بين الرسالة والحالة الصحية، مشددة على أن الأعراض قد تندرج ضمن حالات صحية نادرة أو مزمنة لم تُشخص بعد، وتتطلب دراسات متخصصة.

وأعادت الوفاة إثارة الجدل المجتمعي حول مفاهيم “الحسد” و”السحر” في مصر، خصوصاً في الحالات التي يصعب تفسير أمراضها بسهولة. وعبر كثيرون عن تضامنهم مع العائلة، بينما دعا آخرون إلى التحلي بالعقلانية والاعتماد على التشخيص الطبي الدقيق.

وأكد أحد الأطباء في الأقصر، طلب عدم ذكر اسمه، أن “المرض يُعرف بالفحوصات وليس بالرسائل، ونعمل مع الجسد لا مع الكلمات، لكننا نحترم مشاعر الناس وندرك أن الخوف من المجهول يدفعهم للبحث عن تفسيرات حتى لو كانت خارج العلم.”

وأعلنت ابنة خالة هدير وفاتها عبر منشور على “فيسبوك”، قائلة: “سبحان من له الدوام… هدير في ذمة الله… اللهم إنهم سحروا وظلموا، فأرِنا فيهم عجائب قدرتك.”

وفاة البطلة البارالمبية الأسترالية بيغ غريكو عن 28 عاماً

توفيت البطلة الأسترالية من ذوي الاحتياجات الخاصة بيغ غريكو عن عمر يناهز 28 عاماً، إثر ما وصفه مسؤولون في ولاية جنوب أستراليا بأنه حادث طبي مفاجئ.

وحصلت غريكو، المولودة بالشلل الدماغي، على أول ميدالية ذهبية لأستراليا في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو 2020، محققة الرقم القياسي العالمي في سباق 3000 متر فردي للسيدات سي1–3، بالإضافة إلى ميداليتين برونزيتين في سباق الطريق سي1–3 للسيدات وسباق ضد الساعة.

وقالت والدتها ناتالي، في بيان عبر موقع الاتحاد الأسترالي للدراجات واللجنة الأولمبية الأسترالية لذوي الاحتياجات الخاصة: “كانت بيغ تعني كل شيء بالنسبة لنا، وأثر لطفها وعزيمتها ودفئها على حياتنا يومياً جلب الكثير من الفرح والفخر. سيظل ألم رحيلها بداخلنا إلى الأبد، ورغم حزننا الشديد، فإننا فخورون بها وبالطريقة التي مثلت بها أستراليا”.

وحصلت غريكو على وسام الاستحقاق الأسترالي لعام 2022 لخدماتها في الرياضة، كما كانت بطلة عالمية أربع مرات، ونالت برونزيتين إضافيتين في طوكيو، وفازت بجائزة أفضل دراجة بارالمبية على المضمار من اتحاد الدراجات الأسترالي عام 2019.

الشيخة حسينة تعلن أن حكم الإعدام الصادر بحقها في بنغلاديش “ذو دوافع سياسية”

قالت رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة، الشيخة حسينة، المقيمة في الهند، اليوم الاثنين، إن حكم الإعدام الصادر بحقها يحمل “دوافع سياسية”، معتبرة المحكمة التي أصدرت الحكم “غير قانونية”، واصفة إياها بأنها “تشكلت وتدار من قبل حكومة غير منتخبة تفتقر إلى أي تفويض ديمقراطي” وأن الأحكام “منحازة ومسيسة”.

وجاء الحكم بعد إدانتها بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” على خلفية حملة قمع دامية شنتها حكومتها السابقة ضد انتفاضة طلابية في يوليو وأغسطس 2024، وأسفرت تلك الأحداث وفق تقارير الأمم المتحدة عن مقتل ما يصل إلى 1400 شخص وإصابة نحو 14 ألفاً آخرين.

ونفت حسينة أي مسؤولية عن الحملة، ودعت في رسالة صوتية مؤيديها إلى عدم التوتر حيال الحكم، مؤكدة استمرار التزامها بالمسار السلمي في التعامل مع الأزمة.

وأصدرت محكمة جرائم تكنولوجيا المعلومات في دكا الحكم خلال جلسة بثها التلفزيون مباشرة، بينما فرضت السلطات البنغالية إجراءات أمنية مشددة في العاصمة دكا، بعد تصاعد أعمال العنف والحرائق خلال الأيام الأخيرة.

وكانت الشيخة حسينة قد نجت خلال مسيرتها السياسية الممتدة منذ 1981 من 19 محاولة اغتيال على الأقل، قبل أن تنهي فترة ولايتها كرئيسة وزراء بعد 15 عاماً بشكل مفاجئ، مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد نظامها في البلاد.

اندلاع حريق على ناقلة غاز تركية في ميناء إزمائيل بعد هجوم بالدرونات

اندلع حريق على متن ناقلة الغاز التركية “أوريندا” في ميناء إزمائيل بمقاطعة أوديسا الأوكرانية، الليلة الماضية، إثر هجوم نفذته ثلاث مسيرات روسية من طراز “غيران”، وفق ما أفادت وكالة UNN الأوكرانية للأنباء.

وذكر مصدر في وزارة تنمية المجتمعات والأقاليم الأوكرانية أن مقر العمليات، برئاسة رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة إزمائيل، يعمل حاليا في موقع الحادث، حيث تم نشر وحدات من خدمات الطوارئ مزودة بأنظمة روبوتية، إلى جانب جميع خدمات الدعم اللازمة لإزالة مخلفات الحريق.

وأوضحت قناة Mash على تطبيق تلغرام أن الناقلة التي يبلغ طولها 125 متراً كانت تحمل نحو 4 آلاف طن من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، قادمة من رومانيا، ولم يُصدر بعد تأكيد عن وقوع إصابات. وأكدت السلطات المحلية أنه لا داعي لإجلاء السكان من المنطقة، رغم اتخاذ إجراءات احترازية وإخلاء جزئي للمنطقة المحيطة بمكان الحريق.

يأتي الهجوم ضمن سلسلة من الضربات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية التي بدأتها موسكو منذ أكتوبر 2022، والتي تستهدف مؤسسات الصناعات الدفاعية، ومراكز القيادة العسكرية، ومنشآت الاتصالات في أنحاء مختلفة من أوكرانيا.

تركيا.. نقل 140 شخصاً إلى المستشفى خلال 24 ساعة بسبب تسمم غذائي

نُقل نحو 140 شخصاً إلى المستشفيات في ثلاث محافظات تركية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، إثر إصابتهم بأعراض تسمم غذائي، وفق ما أفاد موقع HaberGlobal التركي.

وتم تسجيل الحالات في حفلات وأحداث مختلفة، حيث شعر ضيوف حفل زفاف في منطقة دولايلا بمحافظة طرابزون بوعكة صحية بعد تناولهم طبق الأرز بالدجاج (البُلَوف) وورق العنب (دولما)، وتم نقل حوالي 100 منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والمراقبة، دون تهديد على حياتهم.

وفي قرية هاسكاواك بمحافظة كاستامونو، أصيب 30 شخصاً من بين 45 مشاركاً في عزاء بعد تناولهم الدجاج مع البُلَوف ولبن العيران، فيما نُقل ثمانية أشخاص إلى مستشفى في منطقة ألابلا بمحافظة زنغولداك يعانون من القيء بعد تناول وجبة الدونر بالدجاج في حفل زفاف.

وفي إسطنبول، أغلقت السلطات فندق Harbour Suites بعد وفاة ثلاثة ضيوف يُرجح أن سبب وفاتهم تسمم غذائي، فيما تحقق فرق الخبراء في احتمالية التسمم نتيجة تعقيم غير صحيح. كما تم توقيف 11 شخصاً وختم المؤسسات التي اشترت العائلة منها الطعام.

وأكد مدير إدارة الصحة بمحافظة إسطنبول، عبد الله غونر، عدم ملاحظة أي زيادة غير طبيعية في حالات التسمم الغذائي بالمدينة، مشدداً على متابعة الوضع وفرض إجراءات احترازية.