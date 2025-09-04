موجة كوارث وحوادث مأساوية تضرب العالم.. عشرات القتلى وإصابات في دول متعددة

شهد العالم في الأيام الأخيرة سلسلة من الحوادث المؤلمة التي أودت بحياة العشرات، ففي البرتغال، قُتل 15 شخصًا إثر خروج قطار جبلي عن مساره في لشبونة، فيما غرق 29 شخصًا في نيجيريا بعد انقلاب قارب محمّل بالنساء والأطفال، وتركيا شهدت حادثة مأساوية بعدما قتلت أم طفلها الرضيع ورمته بجانب القمامة، وفي البرازيل توفي حارس مرمى بعد تصديه لركلة جزاء في مباراة للهواة، وليتوانيا فقدت لاعبها السابق في الهوكي مينداوغاس كييراس في حادث مأساوي، وروسيا شهدت وفاة عامل بانهيار صخري في منجم بيد منطقة ياقوتيا، كما أصيب عدد كبير من الأطفال في برلين إثر حادث دهس، وشهدت سوريا هزة أرضية في الحسكة، واعتقالات أمنية في الأردن والعراق، وفي مصر، وقعت حالة تسمم جماعي لعشرات المواطنين بالمنيا، وسط تحولات اجتماعية مع إعلان مذيعة شهيرة ارتداء الحجاب.

صحيفة “هآرتس”: الجيش الأردني يعتقل عدة جنود إسرائيليين اجتازوا الحدود في وادي عربة

قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، نقلاً عن مصادرها، إن الجيش الأردني اعتقل عدة جنود إسرائيليين خلال الأسابيع الأخيرة بعد اجتيازهم الحدود الأردنية في منطقة وادي عربة.

وأوضحت الصحيفة أن الجنود المحتجزين تم توقيفهم من قبل دوريات أردنية داخل قاعدة عسكرية حيث خضعوا للتحقيق لساعات قبل أن يُعادوا إلى إسرائيل.

وأشارت إلى أن الجنود عبروا الحدود دون علم أو موافقة ضباطهم.

وأكد الجيش الإسرائيلي وقوع الحادثة، لكنه رفض الإفصاح عن تفاصيل الوحدة العسكرية أو أسباب دخول الجنود إلى الأراضي الأردنية.

يُذكر أن الحدود بين إسرائيل والأردن ليست مزودة بسياج أو حاجز كبير كما هو الحال على الحدود مع لبنان وسوريا ومصر، إلا أن الجنود الإسرائيليين على دراية بالمسارات التي تحدد مناطق العبور.

هزة أرضية بقوة 4.4 تضرب منطقة الحدود السورية العراقية في الحسكة

ضربت هزة أرضية بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر، اليوم الخميس، منطقة الحدود السورية العراقية بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا، وفق ما أفادت به وسائل الإعلام المحلية.

وذكرت القناة الإخبارية السورية أن الهزة وقعت عند الساعة 5:30 صباحًا، وشعر بها سكان المحافظة والمناطق المحيطة. وأضافت بعض المصادر أن مركز الهزة يقع على بعد حوالي 19 كيلومترًا من العراق و96 كيلومترًا من تركيا.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع أضرار جراء الهزة الأرضية.

زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب غرب الأرجنتين

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، منطقة تقع على بعد 186 كيلومترًا غرب مدينة سالتا في الأرجنتين، وفق تحذير صادر عن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.

وذكر المركز أن عمق الزلزال بلغ 176 كيلومترًا، فيما لا تزال الأضرار الناجمة عنه قيد التقييم.

أم تقتل طفلها الرضيع في إسطنبول وتلقيه في القمامة قبل الذهاب للتسوق

ألقت السلطات التركية في إسطنبول القبض على أم بعد أن قتلت طفلها حديث الولادة وتخلصت من جثته بجانب حاوية نفايات بحي مجيدية، ثم توجهت مباشرة للتسوق في متجر قريب، حيث التقطت كاميرات المراقبة صورًا لها.

وأوضحت التحقيقات أن المشتبه بها أم لثلاثة أطفال، وأن الطفل الرضيع تعرض لإصابات وجروح وحروق، كما كان الحبل السري مقطوعًا.

واعترفت الأم بأنها أنجبت الطفل بمفردها في غرفة الغلاية المجاورة لشقتها، مستخدمة مقصًا لقطع الحبل السري، مشيرة إلى أنها تعاني من مشاكل في الذاكرة نتيجة عملية جراحية سابقة في الدماغ، وأنها لا تتذكر تفاصيل ما بعد الولادة.

وأشار التحقيق إلى أن الأم كانت تعيش ظروفًا صعبة نتيجة عنف زوجها السابق، وأن الحمل لم يكن معروفًا لعائلتها، وقررت المحكمة حبس الأم بتهمة القتل العمد بدافع وحشي، بينما تستمر التحقيقات لمعرفة جميع تفاصيل الحادث.

مقتل 15 شخصًا وإصابة آخرين في حادث خروج قطار جبلي عن مساره في لشبونة

لقي 15 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون مساء الأربعاء، بعد خروج القطار الجبلي المائل الشهير “غلوريا” عن مساره في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وقع الحادث بعد انفصال أحد كابلات السكك الحديدية، مما أدى إلى فقدان السيطرة على القطار الذي اندفع بسرعة كبيرة أسفل تل شديد الانحدار واصطدم بمبنى، وأظهرت لقطات من موقع الحادث دمارًا واسعًا في القطار، بينما كان عمال الطوارئ يباشرون انتشال المصابين والضحايا من تحت الأنقاض.

قالت شاهدة عيان لقناة “SIC” البرتغالية: “اصطدم القطار بالمبنى بقوة هائلة وتفكك مثل صندوق من الورق المقوى، ولم يكن لديه أي نوع من المكابح”.

من جهته، أوضح فرناندو نونيس دا سيلفا، أخصائي الهندسة وعضو مجلس مدينة لشبونة السابق، أن انقطاع كابل الجر تسبب في توقف عمل المكابح، مما أدى إلى اندفاع القطار بسرعة كبيرة إلى أسفل التل.

وتشمل الإصابات التي لحقت بالضحايا كسورًا مفتوحة، في حين لم تُكشف بعد جنسيات الضحايا.

هرعت فرق الشرطة والإسعاف والإطفاء إلى مكان الحادث، بينما أبدى رئيس البرتغال، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، حزنه العميق على الحادث، معربًا عن تعازيه لأسر الضحايا ومؤكدًا على ضرورة التحقيق السريع لكشف أسباب الحادث.

ويتواجد عمدة لشبونة، كارلوس مويداس، في موقع الحادث وسط تقارير عن وجود أشخاص محتجزين حتى الآن.

مصرع 29 شخصًا في حادث غرق قارب بولاية النيجر النيجيرية

أفادت مصادر محلية في نيجيريا، الأربعاء، بمصرع 29 شخصًا إثر غرق قارب في بلدة غوساوا بدائرة مالالي بولاية النيجر. وأوضح الحاج عبد الله بابا-آراه، رئيس وكالة الطوارئ بالولاية، أن الحادث وقع يوم الثلاثاء حوالي الساعة 11:30 صباحًا.

كان القارب يحمل 90 راكبًا من النساء والأطفال، انطلق من تونغان سول بدائرة شاغونو متجهًا إلى دوغا بغرض زيارة تعزية. وتم انتشال 29 جثة حتى الآن، فيما تم إنقاذ 50 شخصًا لا يزالوا على قيد الحياة، بينما لا يزال شخصان في عداد المفقودين.

وأفاد المسؤول بأن سبب الحادث يعود على الأرجح إلى الحمولة الزائدة واصطدام القارب بجذع شجرة، مشيرًا إلى أن عمليات البحث والإنقاذ ما تزال مستمرة.

وفاة حارس مرمى برازيلي بعد تصديه لركلة جزاء في مباراة للهواة

توفي حارس المرمى البرازيلي إيدسون، البالغ من العمر 38 عامًا، بعد تصديه لركلة جزاء خلال بطولة كرة قدم للهواة داخل الصالات في ولاية بارا بالبرازيل.

وأفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم الخميس، بأن إيدسون سقط مغشيًا عليه بعد أن تقدم عدة أمتار نحو زملائه عقب التصدي، وتم تقديم الإسعافات الأولية له في الملعب قبل نقله إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة لاحقًا.

لا تزال أسباب الوفاة مجهولة حتى الآن، حسب وسائل الإعلام المحلية.

العراق.. اعتقال 26 شخصاً وضبط أسلحة نارية عقب مشاجرة مسلحة في البصرة

أعلنت قيادة عمليات البصرة، مساء الأربعاء، عن اعتقال 26 شخصاً إثر مشاجرة مسلحة اندلعت في قضاء القرنة شمال محافظة البصرة، وأسفرت عن ضبط أسلحة وعتاد ناري.

وقالت القيادة في بيان صحفي، إن “قوة عسكرية من اللواء الثاني عشر، بالتنسيق مع مركز شرطة القرنة وفصيل طوارئ قسم شرطة القرنة، انتقلت إلى موقع الحادث فور ورود بلاغ عن مشاجرة مسلحة، حيث تم تطويق المنطقة بشكل محكم”.

وأضاف البيان أن “القوة تمكنت من القبض على 26 شخصاً من المشاركين في المشاجرة، وضبطت بحوزتهم قنبلة يدوية ومسدساً وبندقية كلاشينكوف”.

وأكدت القيادة أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشتبه بهم، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق وتطبيق العقوبات القانونية”.

الاستخبارات العسكرية العراقية تعتقل ثلاثة من عناصر “داعش” في الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، يوم الخميس، عن القبض على ثلاثة إرهابيين من تنظيم “داعش” في محافظة الأنبار، خلال عمليات نوعية نفذتها فرقة المشاة السابعة بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى.

وأوضحت المديرية في بيان أن العملية جاءت ضمن جهودها المكثفة لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، واستندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة مكنت من اعتقال المطلوبين للقضاء العراقي.

وأضاف البيان أن المعتقلين تم تسليمهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وفاة لاعب منتخب ليتوانيا السابق مينداوغاس كييراس في حادث مأساوي

توفي مينداوغاس كييراس، لاعب منتخب ليتوانيا السابق في الهوكي، عن عمر يناهز 45 عامًا إثر حادث مأساوي أثناء عطلة عائلية على نهر في ليتوانيا.

ووقع الحادث عندما قفز كييراس من جسر في النهر، مما أدى إلى إصابته القاتلة في الرأس والرقبة. وأوضح أحد أصدقائه في مقابلة مع LRT أن “مينداوغاس أصيب نتيجة اصطدامه بأغصان أو أشياء أخرى في النهر عند القفز”.

ويعد كييراس اللاعب الليتواني الوحيد في التاريخ الذي شارك لمدة 20 عامًا متواصلة بين 1999 و2018 في بطولات العالم، مسجلاً 100 مباراة دولية مع منتخب بلاده، بما في ذلك مشاركته في 20 بطولة عالمية متتالية، ويلقب في ليتوانيا بـ”ميندي”.

وعرف كييراس بشخصيته الصارمة على الجليد، لكنه كان ودودًا وعائليًا خارج الملعب. وفي وقت وفاته، كان يشغل منصب المدرب الرئيسي لفريق “هوكي بانكس فيلنيوس”، وساهم في مايو 2025 كمدرب مساعد للمنتخب الوطني في تحقيق الميدالية الذهبية ببطولة العالم للفئة B من الدرجة الأولى في تالين.

ترامب: لا أسعى لجائزة نوبل وكل ما أريده هو إنقاذ الأرواح

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حديث لشبكة CBS News، أنه لا يسعى لنيل جائزة نوبل للسلام، مشددًا على أن هدفه الأساسي هو إنهاء الحروب وإنقاذ الأرواح.

وأوضح ترامب أن جهوده في المفاوضات الدولية تركز على جمع الأطراف المتنازعة إلى طاولة الحوار لإيجاد حلول توقف سفك الدماء، معتبرًا أن هذا النهج هو ما يمنحه الدافع للاستمرار.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى التزامه بالسعي للتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، ووصف موقفه بأنه يجمع بين الواقعية والتفاؤل، مشددًا على أن المبادرة تتطلب الصبر والعمل المباشر مع القادة لإقناعهم بالتحاور.

وقال ترامب: “لقد أنقذنا ملايين الأرواح من خلال جمع الأطراف في غرفة واحدة، وإقناعهم بالتوصل إلى حلول”، وأضاف: “كل ما أستطيع فعله هو إنهاء الحروب. أنا لا أسعى وراء الاهتمام، كل ما أريده هو إنقاذ الأرواح”.

قاضية أمريكية تلغي قرار إدارة ترامب بسحب 2.6 مليار دولار من تمويل جامعة هارفارد

أصدرت محكمة أمريكية حكما بإلغاء قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب سحب أكثر من 2.6 مليار دولار من المنح الفيدرالية المخصصة لتمويل الأبحاث في جامعة هارفارد.

وقضت القاضية أليسون بوروز لصالح جامعة هارفارد، معتبرة أن تخفيض التمويل كان بمثابة “انتقام غير قانوني” بسبب رفض الجامعة الامتثال لمطالب البيت الأبيض بتغيير أسلوب إدارتها وسياساتها.

وكانت إدارة ترامب قد أعلنت سابقاً عن تجميد 2.2 مليار دولار من المنح والعقود، مهددة بإلغاء قدرة الجامعة على استضافة الطلاب الدوليين، في إطار حملة ضغط على الجامعات الأمريكية للامتثال لأجندتها السياسية.

وتأتي هذه الخطوة وسط استخدام غير مسبوق للتمويل الفيدرالي للتأثير على الجامعات، بما في ذلك فحص مؤسسات التعليم العالي التي شهدت احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين خلال الحرب على غزة، وفرض قيود على الطلاب والباحثين الدوليين.

وألغت المحكمة القرار، مؤكدة على حماية استقلال الجامعات وحقها في إدارة شؤونها الأكاديمية دون تدخل سياسي غير قانوني.

مصرع عامل في انهيار صخري بمنجم في ياقوتيا شمال شرقي روسيا

لقي عامل (مواليد 1977) مصرعه إثر انهيار صخري في منجم بمنطقة أويمياكو بجمهورية ياقوتيا شمال شرقي روسيا، وفق ما أفاد مكتب المدعي العام للجمهورية.

وأشار المكتب إلى أنه يجري حالياً تحقيق لتحديد أسباب الحادث، ومدى الامتثال لتشريعات الأمن الصناعي وحماية العمال. وقد تم تعليق عمليات التنقيب في المنجم حتى انتهاء التحقيق.

وكانت مديرية الطوارئ الإقليمية قد أعلنت عن وجود 55 شخصاً في المنجم وقت الانهيار، وتم إجلاؤهم إلى السطح بمساعدة فرق الإنقاذ التابعة لوزارة الطوارئ الروسية.

وتعد ياقوتيا أكبر منطقة في روسيا من حيث المساحة، وتضم موارد طبيعية غنية تشمل الماس والنفط والغاز والفحم والذهب، بالرغم من كثافتها السكانية المنخفضة وكونها من أقسى المناطق المناخية في العالم.

أوزبكستان تستعيد إناء أثرية نادراً من لندن يعود للعصر الغزنوي

أعلن مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان عن استعادة إناء مصنوع من الرصاص على شكل بتلة زهرة، يعود تاريخه إلى القرنين الثاني عشر والثالث عشر، كان محفوظاً في معرض “أورفيوس” بلندن، ليُعرض لاحقاً في البلاد.

وأوضح المركز أن هذه القطعة، التي تعود للعصر الغزنوي، كانت تستخدم في الطقوس الاحتفالية وزينة المنازل، وتشكل جزءاً من التراث الثقافي الإسلامي لأوزبكستان.

وجاءت هذه الخطوة ضمن جهود البلاد لاستعادة القطع الأثرية المفقودة وحمايتها من تهريبها إلى الخارج.

وأشار المتحدث باسم المركز إلى أن عرض الإناء في المعرض الرئيسي للمركز يمثل جسرًا يربط بين التاريخ والمستقبل، ويساعد الأجيال القادمة على فهم جذورهم والفخر بتراثهم الثقافي الغني.

مصر.. تسمم جماعي لعشرات المواطنين بعد تناول وجبات فاسدة بالمنيا

شهدت محافظة المنيا حادثة تسمم جماعي، حيث أصيب 82 مواطناً بعد تناول وجبات أرز ودجاج من مطعم شهير بمنطقة أبو هلال في حي جنوب المدينة.

وأعلنت مديرية الصحة حالة الاستعداد بالمستشفيات فور ورود البلاغات، وجرى توزيع المصابين على عدة مستشفيات بالمحافظة لتلقي العلاج.

وأوضح مصدر مسؤول بالمديرية أن أعراض التسمم شملت القيء والمغص والإسهال وارتفاع درجات الحرارة وآلام شديدة بالبطن. وبدأت الواقعة بالإبلاغ عن إصابة 7 أشخاص، ثم تتابعت الحالات لتصل إلى 82 مصاباً.

وشكلت وزارة الصحة لجنة للتحقيق، قامت بسحب عينات من الوجبات وعينات من المصابين، وأرسلتها إلى المعامل المركزية لتحليلها، فيما تم التحفظ على المطعم والوجبات الموجودة به.

من جهتها، أصدرت إدارة المطعم بياناً نفت فيه وجود أي تسمم جماعي، معتبرة أن الحادثة حملة ممنهجة للإضرار بسمعة المطعم وإدارته والعاملين فيه، مشيرة إلى أن ما حدث مجرد “شائعات”.

سيارة تدهس حشداً في برلين وإصابة عدد كبير من الأطفال

دهست سيارة من نوع BMW حشداً في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الخميس، مما أدى إلى إصابة عدد كبير من الأطفال، وفق ما أفادت به صحيفة “بيلد” الألمانية.

ووقع الحادث حوالي الساعة 13:10 بالتوقيت المحلي، عندما كانت السيارة تقوم بالانعطاف ودهست مجموعة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و8 سنوات، وصيب 3 من بين 15 طفلاً بجروح طفيفة وتم نقلهم إلى المستشفى، كما تعرضت إحدى المشرفات لإصابات بالغة ونُقلت أيضاً إلى المستشفى.

ولم يصب سائق السيارة بأذى، حيث أظهرت الصور أنه كان مستنداً إلى سيارته أثناء استجوابه من قبل الشرطة، وأكدت السلطات أن الحادث يبدو أنه وقع عن طريق الخطأ، مع استمرار فرق الطوارئ في التحقيق لتحديد ملابسات الحادث وضمان سلامة المنطقة.

مصر.. المذيعة هند مدحت تعلن ارتداء الحجاب وتشارك متابعيها تجربتها الشخصية

أعلنت المذيعة المصرية الشهيرة هند مدحت عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” ارتدائها الحجاب، من خلال نشر صور جديدة لها وهي ترتدي الحجاب، وعبّرت عن مشاعرها وتفاصيل القرار الذي اتخذته بعد فترة من التردد.

وقالت هند في منشورها: “عمري ما غلبت في الكلام.. ولا اتحطيت في موقف وكنت مش عارفة أقول إيه، بس أنا فعلاً مش عارفة أكتب حاجة ولا أقول حاجة… كنت واثقة في ربنا أنه عارف اللي جوايا”.

وكشفت أنها كانت منذ 4 سنوات تفكر في ارتداء الحجاب، لكنها كانت تحب شعرها، والبحر، والفساتين القصيرة، والحفلات، والسهر، والموسيقى، لكنها الآن اختارت الحجاب بدعوات عائلتها وأصدقائها، وتأمل في الثبات على هذا القرار.

وأوضحت أن الحجاب يمثل لها بداية حياة جديدة، داعية متابعيها بالدعاء لها بالثبات والقوة في طريقها الجديد.

وهند مدحت فاروق هي إعلامية مصرية تخرجت من كلية الإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون عام 2017، وعملت مراسلة تلفزيونية ومقدمة برامج، وحققت شهرة من خلال حواراتها وبرامجها التلفزيونية.

مسيّرة تستهدف سيارة مدنية على طريق مطار حلب بسوريا وتتسبب بمقتل شخصين (فيديو)

أعلنت وكالة “سانا” السورية عن استهداف طائرة مسيرة سيارة مدنية على طريق مطار حلب الدولي، وأسفر الهجوم عن مقتل شخص على الأقل وفق وزارة الصحة السورية.

في المقابل، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارة التي شنها التحالف الدولي على السيارة أدت إلى مقتل شخصين.

وانتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر السيارة المستهدفة بعد الهجوم، وسط تضارب في الأنباء حول عدد الضحايا.

والتحقيقات لا تزال مستمرة لمعرفة ملابسات الحادث، فيما أثار الهجوم موجة من القلق حول سلامة المدنيين في مناطق النزاع.