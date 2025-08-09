موجة كوارث وعنف تهز العالم.. حرائق وحوادث مميتة وأزمات أمنية

شهد العالم موجة من الكوارث والأحداث الأمنية التي أودت بحياة عشرات الأبرياء وأثرت على مجتمعات عديدة، من تحطم طائرة صغيرة في إسبانيا أسفر عن مصرع شخصين، إلى مجازر مروعة بحق المدنيين في الكونغو على يد متمردين، وحادث انقلاب حافلة في كينيا أودى بحياة 25 شخصًا، وفي الولايات المتحدة، مقتل ضابط شرطة خلال إطلاق نار في جامعة أتلانتا وإصابة عدة أشخاص في نيويورك، وسط تحذيرات أمنية في الإمارات، على صعيد آخر، حريق هائل يلتهم مسجد قرطبة التاريخي بإسبانيا، وانفجار في منشأة صناعية بروسيا، وأسوأ حريق غابات في فرنسا منذ عقود. ورحيل شيخ روحاني بارز في المغرب، وسط تحركات أمنية وقضائية في إيران وفرنسا، تعكس تقلبات عالمية متزايدة.

إسبانيا.. مصرع شخصين في تحطم طائرة صغيرة

لقي شخصان مصرعهما في حادث تحطم طائرة صغيرة في بلدية ريكينا بمنطقة فالينسيا بإسبانيا، وفقًا لوكالة “EFE” الإسبانية.

وأوضحت المصادر أن الطائرة من النوع الخفيف جدًا، فيما بدأ الحرس المدني تحقيقاته على الفور للكشف عن أسباب الحادث وظروفه.

وتُعد حوادث الطائرات الخفيفة نادرة نسبياً، لكن يمكن أن تحدث بسبب أعطال ميكانيكية، أو أخطاء بشرية، أو ظروف جوية غير مناسبة.

مقتل 80 مدنياً في شرق الكونغو على يد متمردي حركة إم23 المدعومة من رواندا

أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية مقتل ما لا يقل عن 80 مدنياً خلال الأسابيع الأخيرة في إقليم جنوب كيفو شرق البلاد، في مجازر نسبت إلى متمردي حركة إم23، التي يُعتقد بأنها تحظى بدعم من رواندا.

جاء ذلك في ظل تصعيد خطير يهدد جهود السلام التي تقودها قطر لإنهاء النزاع المستمر منذ سنوات في المنطقة.

وأكد الجيش الكونغولي في بيان أن “تحالف قوات الدفاع الرواندية/حركة إم23 – تحالف القوى من أجل التغيير” ارتكب سلسلة من المجازر الواسعة بحق المدنيين، منها مقتل 80 شخصاً في قرية نيابورونجو في 4 أغسطس، وستة آخرين بينهم طفلان في قرية لومبيشي في 24 يوليو.

وأشار البيان إلى تورط المتمردين في عمليات تجنيد قسري للشباب، بينهم قاصرون، للانضمام إلى صفوفهم المسلحة، مما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

ويأتي هذا التصعيد في وقت حرج، حيث تسعى الوساطة القطرية إلى دفع أطراف النزاع لتوقيع اتفاق سلام دائم قبل 18 أغسطس، يتضمن وقف العنف، وحماية المدنيين، وتأمين عودة آمنة للنازحين.

حتى الآن، لم تصدر حركة إم23 أي تعليق على هذه الاتهامات.

مقتل 25 شخصًا بانقلاب حافلتهم غرب كينيا

أعلنت السلطات المحلية في كينيا مقتل 25 شخصًا إثر انقلاب حافلة كانت تقل معزين من جنازة في غرب البلاد.

وأفادت الشرطة بأن السائق فقد السيطرة على الحافلة، وانحرف عن الطريق على طريق كيسومو-كاكاميغا السريع يوم الجمعة، ما أدى إلى انقلابها في خندق، وهو موقع تشتهر الحوادث فيه بالوقوع.

وأوضحت الشرطة أن الضحايا ضموا 10 نساء، 10 رجال، وفتاة واحدة، كما أصيب 20 راكبًا، خمسة منهم في حالة خطيرة، فيما توفي أربعة آخرون لاحقًا في المستشفى.

وكان الركاب عائدين من مراسم دفن في نياهيرا ومتجهين إلى نياكاش، ويُعتقد أنهم جميعًا من عائلة واحدة.

وردًا على الحادث، دعا الرئيس الكيني ويليام روتو السلطات إلى سرعة محاسبة المسؤولين عن أي إهمال أدى إلى الحادث، والعمل على معالجة المخالفات المرورية لضمان السلامة على الطرق في البلاد.

يذكر أن الحادث يأتي بعد أيام من تحطم طائرة خفيفة تابعة لجمعية خيرية طبية في نيروبي، مما أدى إلى وفاة ستة أشخاص.

اتهامات قتل وتعذيب تهز ولاية أريزونا بعد وفاة طفلة عمرها 10 سنوات

تواجه عائلة في ولاية أريزونا اتهامات بالقتل بعد العثور على طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات فاقدة للوعي على أحد الطرق السريعة، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد أيام.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، عُثر على الطفلة “ربيكا بابتست” في 27 يوليو فاقدة للوعي عند تقاطع طريقين سريعَين بمدينة هولبروك شمال شرق أريزونا، ونُقلت إلى منشأة طبية لكنها توفيت في 30 يوليو.

السلطات أوقفت والد الطفلة ريتشارد بابتست (32 عامًا) وصديقته أنيشيا وودز (29 عامًا)، ووجّهت لهما اتهامات بالقتل من الدرجة الأولى وإساءة معاملة طفل، بحسب وثائق محكمة مقاطعة أباتشي.

في جلسة محكمة بتاريخ 4 أغسطس، كشف الادعاء أن الطفلة تعرضت لتعذيب جسدي وجنسي، وُجدت في حالة جفاف وسوء تغذية، مع علامات كدمات شديدة ونزيف داخلي.

من جهة أخرى، أفادت تقارير أن المدرسة أبلغت خدمات الطفل بالولاية 12 مرة عن مخاوف على صحة الطفلة، لكن لم يتضح ما إذا تم اتخاذ أي إجراءات فعلية لحمايتها.

مقتل ضابط شرطة ومسلح في إطلاق نار داخل جامعة إيموري بولاية أتلانتا الأمريكية

قُتل ضابط شرطة أمريكي، السبت، في حادث إطلاق نار داخل حرم جامعة إيموري بمدينة أتلانتا بولاية جورجيا، فيما قُتل منفذ الهجوم في موقع الحادث، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية.

وأوضحت التقارير أن مطلق النار كان يحمل بندقية طويلة، وتم العثور على ثلاث قطع سلاح إضافية في مكان الحادث. وقال مسؤول في إنفاذ القانون إن الشرطة عثرت على المشتبه به في الطابق الثاني من مبنى قريب من مركز السيطرة على الأمراض CDC، وقد فارق الحياة متأثراً بجروح أُصيب بها أثناء الاشتباك.

وكانت السلطات قد أعلنت في البداية إصابة الضابط، قبل أن تؤكد وكالة “أسوشيتد برس” وفاته لاحقاً متأثراً بجراحه.

وتوجهت قوات من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إلى الموقع، كما طوقت شرطة أتلانتا محيط الجامعة، وطمأنت السكان والطلاب بأنه لا يوجد تهديد مستمر في الحرم الجامعي أو الأحياء المجاورة.

وقال رئيس شرطة أتلانتا، دارين شيرباوم، إن التحقيقات لا تزال جارية، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل فور توافرها.

وأفادت شبكة “CNN” بأن الحادث تسبب في ذعر بين أولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى أطفالهم في حضانة مجاورة لموقع إطلاق النار، وسط حالة من القلق.

ولم يُكشف بعد عن هوية مطلق النار، لكن عمدة أتلانتا، أندريه ديكنز، أشار إلى أنه “رجل أبيض، ومعروف باهتمامه ببعض الأمور”، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول دوافعه أو خلفيته.

إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار في نيويورك

أفادت تقارير إعلامية اليوم السبت، بإصابة ثلاثة أشخاص إثر إطلاق نار بالقرب من ساحة تايمز سكوير في نيويورك.

وقال متحدث باسم شرطة نيويورك إن رجلاً يبلغ من العمر 65 عاماً وآخر 19 عاماً أصيبا بطلقات نارية، فيما أصيبت امرأة تبلغ من العمر 18 عاماً بجرح سطحي في الرقبة بعد تصاعد شجار بين شخصين.

وتم القبض على مشتبه به في مكان الحادث، وذكرت صحيفة “ذا صن” أن إطلاق النار وقع حوالي الساعة 1:20 صباحاً بعد تصاعد شجار كلامي بين طرفين.

نُقل جميع المصابين إلى مستشفى بيلفيو وهم في حالة مستقرة. وقع الحادث عند تقاطع شارع 44 الغربي مع الجادة السابعة. وأشارت تقارير إلى أن الشاب البالغ 19 عاماً أصيب برصاصة في قدمه اليمنى، والرجل البالغ 65 عاماً برصاصة في ساقه اليسرى.

المشتبه به، الذي يبلغ من العمر 17 عاماً، عُثر بحوزته على سلاح ناري في موقع الحادث.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

حريق ضخم يلتهم مسجد قرطبة التاريخي أحد أعظم الآثار الإسلامية في إسبانيا

اندلع حريق كبير يوم الجمعة في مسجد قرطبة التاريخي بإسبانيا، حيث امتدت ألسنة اللهب بسرعة من سطح المبنى لتشمل أروقة المصلى والمنصور، في حادثة هزّت المشهد الثقافي والتاريخي للبلاد.

وقال مجلس الكاتدرائية لوكالة الأنباء الإسبانية “إفي” إن عدة فرق من عناصر الإطفاء هرعت على الفور إلى موقع الحريق وتمكنت من تطويق النيران، التي اندلعت داخل مصلى في أروقة “المنصور” الذي كان يُستخدم كمخزن لمعدات التشغيل الخاصة بالمسجد.

كما طال الحريق أروقة الزيارات الخاصة بالحاجب المنصور، وسط محاولات مستمرة للسيطرة على الحريق ومنع تمدده إلى بقية أجزاء الجامع.

ولا تزال أسباب الحريق مجهولة حتى الآن، فيما تواصل السلطات التحقيق لتحديد مصدره.

يُعد مسجد قرطبة أحد أعظم الآثار الإسلامية في أوروبا، حيث شيده الأمير عبد الرحمن الداخل في فترة حكمه للأندلس بين عامي 138-172 هـ. وتحول المسجد في عصر الخلافة الأموية إلى جامعة كبرى استقطبت طلاب العلم من جميع أنحاء أوروبا، وظل بحوزة المسلمين حتى سقوط قرطبة على يد ملك قشتالة فرناندو الثالث عام 633 هـ.

ويُعرف المسجد بكونه مبنى فريداً من نوعه، حيث قام المسيحيون بإقامة كاتدرائية وسطه بعد استعادة السيطرة على المدينة في القرن الثالث عشر، لكنه لا يزال يحتفظ بشكل معماري موحد ومتميز عبر جميع الإضافات والزينة التي تم إجراؤها عبر العصور.

ويُصنف المسجد ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، ويستقطب ما يقارب 2.5 مليون زائر سنوياً، ما يجعله من أهم المعالم التاريخية في إسبانيا والعالم الإسلامي.

رحيل شيخ الزاوية القادرية البودشيشية جمال الدين القادري بعد أكثر من ستة عقود في خدمة التصوف

توفي الشيخ المغربي جمال الدين القادري بودشيش، شيخ الزاوية القادرية البودشيشية، ظهر الجمعة عن عمر ناهز 83 عامًا، بعد مسيرة تجاوزت ستة عقود في خدمة التصوف السني ونشر التربية الروحية، تاركًا إرثًا فكريًا وروحيًا عميقًا داخل المغرب وخارجه.

ويُعد الشيخ جمال الدين من أبرز الشخصيات الصوفية في العالم الإسلامي، إذ واصل مسيرة والده الشيخ حمزة القادري بودشيش الذي عُرف بإشعاعه الروحي الواسع.

وتولى مشيخة الزاوية سنة 2017 استنادًا إلى وصية مكتوبة ومختومة تعود إلى عام 1990، نصّت على منحه الإذن في تلقين الذكر والدعوة إلى الله، على أن تنتقل الأمانة الروحية من بعده إلى نجله الدكتور منير القادري بودشيش.

ولد الراحل عام 1942 في قرية مداغ بإقليم بركان، المعقل التاريخي للطريقة البودشيشية، وتلقى تعليمه الأول في الزاوية قبل أن ينتقل إلى فاس لمتابعة دراسته الثانوية، ثم إلى كلية الشريعة ودار الحديث الحسنية بالرباط حيث حصل على دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإسلامية، وأنجز أطروحته للدكتوراه عام 2001 بعنوان *”مؤسسة الزاوية في المغرب بين الأصالة والمعاصرة”*.

وعُرف الشيخ جمال الدين بابتعاده عن الأضواء وانصرافه الكامل إلى العمل الروحي، محافظًا على نهج والده في التواضع وخدمة المريدين، مع تجنب الجدل العام والاكتفاء بالمشاركة في المناسبات الدينية الكبرى مثل الاحتفال بالمولد النبوي أو الندوات الفكرية التي تنظمها الطريقة.

وفي يناير الماضي، خلال الذكرى الثامنة لوفاة والده، أعلن عن وصيته بنقل “الأمانة الروحية” إلى ابنه منير، مؤكّدًا في كلمته حينها ضرورة التمسك بكتاب الله وسنة رسوله، وتعظيم الرابطة الروحية، والحفاظ على ثوابت الأمة المغربية وفي مقدمتها إمارة المؤمنين والعرش العلوي كضمانة لوحدة الوطن واستقراره.

تحذير أمريكي في الإمارات من تهديدات محتملة تستهدف الجاليات اليهودية والإسرائيلية

حذّرت السفارة الأمريكية في الإمارات مواطنيها من التوجه إلى أماكن مرتبطة بالجاليات اليهودية والإسرائيلية، بما في ذلك أماكن العبادة، في ضوء معلومات عن تهديدات محتملة.

وأوضحت البعثة الدبلوماسية، عبر بيان على منصة “إكس”، أن التحذير يأتي استناداً إلى معطيات أمنية تلقتها.

التحذير يأتي بعد أشهر من حادثة مقتل الحاخام الإسرائيلي المولدافي تسفي كوغان في نوفمبر 2024، والتي أصدرت محكمة أبوظبي على إثرها أحكاماً بالإعدام بحق ثلاثة مواطنين أوزبكيين والسجن المؤبد لآخر، دون أن تكشف السلطات عن دوافع الجريمة.

وقد وقعت الحادثة في ظل تصاعد التوتر الإقليمي على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة “حماس” في قطاع غزة، والتي أثارت موجة غضب في العديد من الدول الإسلامية.

إصابة ثلاثة أشخاص في حادث إطلاق نار بساحة تايمز سكوير بنيويورك واحتجاز مشتبه به

أفادت تقارير صحفية السبت، بوقوع حادث إطلاق نار في ساحة تايمز سكوير الشهيرة بمدينة نيويورك، أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة.

وأعلنت إدارة شرطة نيويورك، نقلاً عن وكالة “أسوشيتد برس”، أن شخصاً تم احتجازه ويجري استجوابه بشأن الحادث، دون توجيه أي اتهامات له حتى الآن.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حالة من الفوضى، حيث كان الناس يفرون من مكان الحادث، فيما تحيط الشرطة بسيارة وتقدم الإسعاف للمصابين الممددين على الأرض.

نقلت السلطات المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأكدت أن حالتهم مستقرة وفقاً لما ذكرته شبكة “إن بي سي نيوز”.

وأوضح بيان الشرطة أن إطلاق النار وقع حوالي الساعة 1:20 صباحاً، ولم تكشف التحقيقات حتى الآن عن التفاصيل الدقيقة أو دوافع الحادث.

وتفاوتت أعمار الضحايا الثلاثة، في حين تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وضمان الأمن في الموقع.

إيران تعلن توقيف 20 متهماً بتهم التجسس لصالح الموساد وتواصل التحقيقات مع المتورطين

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانكير، السبت، عن استمرار التحقيقات مع 20 متهماً بينهم جواسيس وعملاء دعم للموساد اعتقلوا في طهران وعدد من المحافظات. وأوضح جهانكير أن بعض الاعتقالات تمت قبل اندلاع حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل، وأن بعض الموقوفين اعترفوا بمهام مرتبطة بهذا الصراع.

كما كشف أن التحقيقات أسفرت عن براءة بعض المشتبه بهم أو عدم ارتباطهم بالتجسس، فتم إسقاط التهم عنهم وأُفرج عنهم، بينما تواصل الأجهزة الأمنية التحقيق مع من ثبت ارتباطهم بالكيان الإسرائيلي في قضايا تجسس أو دعم أو تعاون.

وأكد جهانكير أن القضاء الإيراني سيصدر أحكاماً صارمة بحق المدانين لتكون “درساً تاريخياً” لكل من يعمل لصالح إسرائيل، بحسب تعبيره.

فتح تحقيق في باريس بعد تهديد حاخام للرئيس الفرنسي بالقتل



أعلن مكتب المدعي العام في باريس عن فتح تحقيق بعد أن وجّه حاخام، يُعتقد أنه يقيم في إسرائيل، تهديدات بالقتل للرئيس الفرنسي في مقطع فيديو نشر على الإنترنت.

وأوضح المكتب، وفقًا لمراسلنا، أنه بناءً على بلاغ وزير الداخلية ومنصة “فاروس” المخصصة للإبلاغ عن المحتوى الذي يحض على العنف والكراهية عبر الإنترنت، تم فتح التحقيق بشأن “تهديدات بالقتل ضد رئيس الجمهورية”.

ونشر الحاخام الفيديو على منصة “يوتيوب”، حيث انتقد قرار فرنسا بالاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر المقبل.

في الفيديو الذي استمر 37 دقيقة، قال الحاخام: “على الرئيس الفرنسي أن يعلم أنه من الأفضل له أن يجهز نعشه”، واصفًا خطوة فرنسا بـ”معاداة للسامية”.

من جهته، ندد وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو بهذه التصريحات واعتبرها “غير مقبولة على الإطلاق”، مؤكداً إبلاغ السلطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما ندد الحاخام الأكبر لفرنسا بالتصريحات، وأكد أن الشخص المعني لم يشغل أي منصب حاخامي ولم يحصل على أي تدريب أو شهادة حاخامية في فرنسا.

روسيا.. إصابة 36 شخصًا إثر انفجار خليط غازي في منشأة صناعية

أعلن وزير الصحة في جمهورية بشكيريا الروسية، أيرات رحماتولين، إصابة 36 شخصًا جراء انفجار خليط غازي في منشأة صناعية بمدينة سترليتاماك، تم نقل 22 منهم إلى المستشفى المحلي.

وأوضح رحماتولين عبر قناته على “تلغرام” أن فرق الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى المدينة، مشيرًا إلى أن 19 فرقة إسعاف تعمل في موقع الحادث، بينما غادرت فرق طبية متخصصة من العاصمة الإقليمية أوفا بطائرة إخلاء طبي على الفور.

وتضم الفرق الطبية أطباء مختصين في العناية المركزة، علاج الحروق، وطب العيون، لتقديم الدعم اللازم للتعامل مع الإصابات الناتجة عن الانفجار.

من جانبه، أفاد رئيس اللجنة الحكومية للطوارئ في باشكيريا، كيريل بيرفوف، أن الانفجار وقع داخل مبنى خرساني في شارع تكنسيسكايا، دون أن يترتب عليه اشتعال أو حرائق.

وتم تحديد موقع الحادث في إحدى الوحدات الإنتاجية التابعة لمنشأة “كاوستيك” التابعة لشركة “باشكير صودا” المساهمة، ولم تُسجل أي حالات وفاة.

بدورها، أعلنت لجنة التحقيق الروسية فتح تحقيق جنائي في مدينة سترليتاماك حول خرق متطلبات السلامة الصناعية في أماكن العمل الخطرة، وفق المادة 217، الجزء الأول من قانون العقوبات الروسي، وذلك بعد وقوع الانفجار.

الأكبر منذ 1949.. رجال الإطفاء يواصلون مكافحة أسوأ حريق غابات في فرنسا

يواصل نحو 1500 رجل إطفاء جهودهم المكثفة للسيطرة على حريق غابات هائل في منطقة أود جنوب غرب فرنسا، وهو الأكبر الذي تشهده البلاد منذ عام 1949.

اندلع الحريق الثلاثاء الماضي في قرية ريبوت الواقعة بين مدينتي كاركاسون وناربون، وسرعان ما انتشرت ألسنة اللهب على مساحة تجاوزت 16 ألف هكتار، في ظل طقس جاف وعاصف ساهم في تفاقم الوضع.

تمكنت فرق الإطفاء مساء الخميس من السيطرة على الحريق إلى حد كبير، فيما تستمر عمليات التبريد ومكافحة أي تجدد للنيران حتى مساء الأحد على الأقل، بحسب ما أفاد متحدث باسم فرقة الإطفاء.

أسفر الحريق عن مقتل امرأة وإصابة خمسة أشخاص آخرين، إضافة إلى 19 إصابة في صفوف رجال الإطفاء أثناء محاولاتهم إخماد النيران، كما تعرضت العديد من المنازل لأضرار، واضطر سكان 16 بلدية إلى الإجلاء حفاظًا على سلامتهم.

على الرغم من إعادة فتح بعض الطرق، لا تزال الغابات في المنطقة مغلقة حفاظًا على السلامة.