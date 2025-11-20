موجة مأساوية حول العالم.. وفيات وحوادث وكوارث تهزّ القارات

شهدت الساعات الماضية موجة من الأحداث المأساوية والكوارث حول العالم، بدأت بمصرع طالبة مصرية تبلغ 15 عامًا على يد والدها في رشيد، وامتدت إلى زلزال بقوة 6 درجات في جزيرة سيرام الإندونيسية، وحوادث مروعة في إسطنبول وشيكاغو أدت لإصابات خطيرة، بالإضافة إلى حرائق ضخمة في العراق وفنزويلا وغرق مركب في الكونغو الديمقراطية راح ضحيته عشرات الأشخاص.

مصري يقتل ابنته أمام المارة في شارع بمدينة رشيد

لقيت طالبة تبلغ من العمر 15 عامًا مصرعها في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، على يد والدها أمام المكتبة التي يملكها، وفق التحقيقات الأولية.

وأفادت المصادر الأمنية بأن الطالبة نعمة إسلام رمضان صلاح، طالبة بالصف الثاني الإعدادي، وُجدت جثة هامدة بعد وصولها إلى المستشفى العام، وتم إخطار الأجهزة الأمنية فورًا.

وبحسب شهادات المارة، انهال الأب عليها بالضرب بعصا خشبية أمام المكتبة في شارع مسجد الصمادي، مبررًا تصرفه بـ”التأديب” لرفضها العمل في المكتبة، مما أدى إلى إصابات بالغة في الرأس أودت بحياتها على الفور.

وتمكنت مباحث مركز شرطة رشيد من القبض على والد الضحية، وتولت نيابة رشيد التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته وظروف العلاقة الأسرية وأي سوابق سابقة، كما تم التحفظ على الجثة لإجراء تشريح طبي لتحديد سبب الوفاة بدقة، وتواصل التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

زلزال بقوة 6 درجات يهز جزيرة سيرام الإندونيسية

ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الخميس، جزيرة سيرام في إندونيسيا، وفق ما أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض (GFZ).

ووقع الزلزال على عمق 136 كيلومتراً، ما يقلل عادة من احتمالية حدوث أضرار واسعة النطاق. ولم ترد حتى الآن تقارير عن إصابات أو أضرار مادية، فيما تواصل السلطات المحلية مراقبة الوضع عن كثب.

ودعت الجهات المختصة السكان إلى البقاء في حالة تأهب استعدادًا لأي هزات ارتدادية محتملة، بينما تواصل فرق الطوارئ تقييم الوضع في المنطقة.

حادث مروع في إسطنبول.. منظف صناعي يُقدَم بدل القهوة ويُدخل شابة العناية المركزة

فتحت فرق الأمن في إسطنبول تحقيقًا عاجلًا بعد حادثة تسمم شابة تبلغ من العمر 26 عامًا في مقهى بحي عمر أفني، حيث تم نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة قبل نقلها إلى قسم العناية المركزة.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الحادثة ناجمة عن خطأ بشري، إذ استُخدم منظف صناعي لأطباق بدلاً من المواد المعتادة في تحضير القهوة. وتبين أن امرأة تبلغ 52 عامًا قامت بتعبئة مواد التنظيف في زجاجات مشابهة لتلك المستخدمة في المقهى الذي تديره ابنتها.

وأعلنت الأجهزة الأمنية اعتقال الشخص الذي قام بتحضير القهوة، ويبلغ 50 عامًا، إلى جانب مالكة المقهى البالغة 28 عامًا، كما تم إغلاق المقهى احترازياً حتى إشعار آخر.

وسجلت كاميرات المراقبة بالمقهى الحادث بالكامل، منذ تحضير القهوة وحتى إصابة الضحية، فيما أفاد مدير صحة إسطنبول بأن حالة الشابة تتحسن بشكل ملحوظ بعد فصلها عن جهاز التنفس الاصطناعي، وقد بدأت خطوات إيجابية نحو التعافي.

رجل يشعل النار في امرأة داخل قطار شيكاغو ويواجه اتهامًا إرهابيًا

وجه المدعون الفيدراليون يوم الأربعاء اتهامًا لرجل بإشعال النار في امرأة داخل قطار “بلو لاين” في شيكاغو، ووصفوا الحادث بأنه هجوم إرهابي.

وقالت الشرطة إن الهجوم وقع مساء يوم الإثنين، عندما كان لورانس ريد، 50 عامًا، يجلس في الجزء الخلفي من عربة القطار واقترب من المرأة وهي تجلس وظهرها إليه.

ووفقًا لإفادة محقق فيدرالي، أزال ريد غطاء زجاجة مشروب بلاستيكية ثم سكب على المرأة ما يُعتقد أنه بنزين، ثم أشعل الزجاجة واقترب منها وأشعل النار فيها.

وعندما توقف القطار في محطة “كلارك آند ليك” بوسط المدينة، ابتعد ريد وسقطت المرأة على الأرض.

ونُقلت المرأة إلى المستشفى في حالة حرجة، مصابة بحروق شديدة في رأسها وجسدها.

ويواجه ريد اتهامات فيدرالية تشمل ارتكاب هجوم إرهابي وأعمال عنف ضد نظام النقل الجماعي، فيما لم تظهر سجلات المحكمة الفيدرالية ما إذا كان لديه محامٍ يمثله.

وذكرت وسائل إعلام في شيكاغو أن ريد صرخ وكان مزعجًا أثناء مثوله الأول أمام المحكمة الفيدرالية بعد ظهر الأربعاء.

المحكمة العسكرية اللبنانية تحدد موعد محاكمة الفنان فضل شاكر في أربع دعاوى

حددت المحكمة العسكرية في لبنان يوم الثلاثاء المقبل موعدًا لبدء محاكمة الفنان فضل شاكر في أربع دعاوى مقامة ضده، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وتتعلق الدعاوى المرفوعة ضد شاكر بالانتماء إلى تنظيم مسلح، وتمويل مجموعة الشيخ أحمد الأسير، وحيازة أسلحة غير مرخصة، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها.

وسلّم شاكر نفسه إلى الجيش اللبناني مطلع أكتوبر الماضي، بعد أن أمضى أكثر من عقد متوارٍ داخل مخيم للاجئين الفلسطينيين، صدرت خلاله أحكام بالسجن على خلفية قضايا مرتبطة بالإرهاب.

ويعد شاكر، المولود في صيدا عام 1969، أحد أبرز المطربين في العالم العربي، وعرف بأعماله الرومانسية ودفء صوته، قبل أن يعتزل الغناء في 2012 إثر تقرّبه من أحمد الأسير.

وفي يونيو 2013، اندلعت اشتباكات بين أنصار الأسير والجيش اللبناني في بلدة عبرا قرب صيدا، ما أسفر عن مقتل 18 عسكريًا و11 مسلحًا، وانتهت بسيطرة الجيش على المجمع الذي كان يتخذه الأسير ومناصروه، ومنهم شاكر، مقرًا لهم.

الرئيس الإيراني: نقل العاصمة عن طهران أصبح ضرورة بسبب الأزمات البيئية والعمرانية

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الخميس، أن نقل العاصمة من طهران إلى مدينة أخرى أصبح “ضرورة إلزامية” في ظل الأزمات البيئية والعمرانية التي تعانيها العاصمة الأكبر في البلاد.

وأوضح بزشكيان في كلمة رسمية أن “الميزانيات المحدودة أخّرت هذا القرار سنوات طويلة، لكن الواقع اليوم يفرض علينا الاعتراف بأن طهران لم تعد قادرة على احتمال مزيد من التوسع”، مشيرًا إلى أن أزمة المياه في المدينة أصبحت “خارج السيطرة” مع استمرار موجة الجفاف غير المسبوقة التي تضرب البلاد.

وحذّر الرئيس الإيراني من أن الوضع المائي المتدهور قد يضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية، مضيفًا أن بعض مناطق طهران قد تواجه خطر الإخلاء إذا لم تهطل الأمطار خلال الفترة المقبلة.

وكشف بزشكيان أن مشروع نقل المياه من الخليج إلى العاصمة يكلف نحو 500 ألف تومان لكل متر مكعب، أي ما يعادل نحو 10 دولارات، مستغربًا من المنطق الاقتصادي وراء هذا الإنفاق، ومؤكدًا على ضرورة إعادة رسم خريطة التنمية في إيران بشكل جذري.

ودعا الرئيس الإيراني إلى مشاركة شعبية أوسع في مواجهة الأزمات الاقتصادية والخدمية، مؤكدًا أن “الحلول لن تتحقق دون حضور الناس وثقتهم”.

وتواجه طهران، التي يزيد عدد سكانها على 10 ملايين نسمة، أزمات متعددة تشمل شح المياه، تراجع البنية التحتية، الازدحام المروري، والتلوث، في ظل انتقادات محلية تعتبر نهج التنمية في المدينة “غير قابل للاستدامة”.

حريق ضخم يلتهم محال “الأثاث الكويتي” في البصرة العراقية

التهمت النيران محال بيع الأثاث المستعمل المعروفة باسم “الأثاث الكويتي” في قضاء سفوان جنوب محافظة البصرة بالعراق.

وأظهر مقطع فيديو متداول على منصة “إكس” انتشار الحريق بسرعة داخل المحال نتيجة كثافة المواد القابلة للاشتعال، فيما سارعت فرق الدفاع المدني إلى الموقع لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المحال والمنازل المجاورة.

حريق هائل يندلع في مشروع نفطي فنزويلي بحزام أورينوكو

أفادت وكالة “رويترز” باندلاع حريق ضخم في وحدة تحسين النفط الخام التابعة لمشروع “بتروسيدينو” الواقع في حزام أورينوكو الشرقي بفنزويلا، أحد أهم المناطق المنتجة للنفط في البلاد.

وأوضحت التقارير أن الحريق اندلع بالقرب من برج التقطير، وسط سماع دوي انفجار، فيما لم تحدد السلطات حجم الأضرار أو ما إذا كانت هناك إصابات أو انقطاع في الإنتاج.

ونشرت فرق الطوارئ على الفور لاحتواء الحريق، بينما بدأت التحقيقات لتحديد سبب اندلاعه. ويعد مشروع “بتروسيدينو” مشروعا مشتركا أساسيا لتحويل النفط الخام الثقيل جدًا إلى منتجات قابلة للتصدير، ما يجعل الحادث ذا تأثير كبير على قطاع النفط الفنزويلي.

غرق مركب في الكونغو الديمقراطية يسفر عن عشرات المفقودين والضحايا

شهدت مقاطعة كاساي بجنوب غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية كارثة إنسانية إثر غرق مركب صيد على نهر سانكورو في منطقة ديبلانسينبا بإقليم إيليبو، ما أدى إلى اختفاء نحو 70 شخصًا وسقوط عدد من الضحايا.

وكان على متن المركب أكثر من 120 شخصًا، وتمكن فرق الإنقاذ من إنقاذ نحو خمسين راكبًا، في حين عُثر على جثث بعض الضحايا.

وأفادت التقارير بأن المركب تعرض لدوامات مائية قوية أدت إلى تفاقم الكارثة، فيما تشكل هذه الدوامات عائقًا كبيرًا أمام جهود البحث والإنقاذ المستمرة في المنطقة.