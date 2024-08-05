موجة هبوط تجتاج بورصات آسيا

مع تزايد المخاوف من أداء الاقتصاد الأمريكي، تجتاح الأسواق العالمية حالة من الخوف وتغير في المعنويات أدت إلى موجة من البيع.

وسجل مؤشر “نيكي 225” للأسهم اليابانية هبوطا بنحو 13%، اليوم جراء عمليات بيع مكثفة أثارتها مخاوف من أن الاقتصاد الأمريكي قد يكون في حالة أسوأ مما كان متوقعا.

وفي أسوأ خسارة منذ العام 1987، وبحلول الساعة 09:15 بتوقيت موسكو، انخفض مؤشر “نيكي” بنسبة 12.40% إلى 31458.42 نقطة.

وكان أكبر هبوط لمؤشر “نيكي” في يوم واحد هو انخفاض قدره 3836 نقطة، بواقع 14.9%، في يوم أطلق عليه “الاثنين الأسود” في أكتوبر عام 1987.

وكانت البورصة اليابانية قد بدأت انخفاضها يوم الجمعة الماضي، بعد أن رفع البنك المركزي الياباني سعر الفائدة القياسي الأسبوع الماضي.

لم تكن البورصة اليابانية الوحيدة التي تراجعت في آسيا، حيث طالت موجة الهبوط الأسواق الأخرى.

وخلال التعاملات، تراجع مؤشر “كوسبي” الكوري بنسبة 8.9% إلى 2459 نقطة، كما هبط المؤشر الأساسي للسوق التايوانية بنسبة 8.41% إلى 19819 نقطة، وتراجع مؤشر “إيه إس إكس 200” للأسهم في أستراليا بنسبة 3.48% إلى 7666 نقطة.

كما هبطت الأسهم الصينية، حيث تراجع مؤشر “شنغهاي” بنسبة 1.29% إلى 2867.88 نقطة، فيما انخفض مؤشر “سي إس آي 300” بنسبة 0.9% إلى 3351.62 نقطة، فيما انخفض مؤشر “هانغ سينغ” للأسهم في هونغ كونغ بنسبة 2.42% إلى 12305.13 نقطة.

وبالنسبة لأسعار النفط، جرى تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” دون مستوى 76 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 9 يناير الماضي في ظل المخاوف من تراجع الطلب على الذهب الأسود.

وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، انخفضت عقود “برنت” بنسبة 1.33% إلى 75.79 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.47% إلى 72.44 دولار للبرميل.

وجاء تراجع الأسعار على الرغم من هبوط الدولار في الأسواق، حيث تراجع مؤشر العملة الأمريكية، الذي يقيس قيمتها أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.31% إلى 102.8910 نقطة.