موجة وفيات تضرب تنزانيا ومنظمة الصحة العالمية تُحذر

منظمة الصحة العالمية أمس الأحد، طالب تنزانيا باتخاذ «إجراءات صارمة» لمواجهة «كورونا المستجد» في البلاد، حيث يُقلل رئيس البلد الأفريقي من أهمية الفيروس منذ فترة طويلة.

وأصر الرئيس التنزاني جون ماغوفولي، على أن بلاده تفادت فيروس «كورونا» بسبب الصلوات، ورفضَ اتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتشاره.

لكنّ موجة وفيات أخيرة تم إرجاعها إلى الإصابة بالالتهاب الرئوي ضربت سكاناً ومسؤولين حكوميين.

ويبدو أن ماغوفولي اعترف بأن الفيروس الفتاك ينتشر في بلاده بعد شهور من إنكاره الأمر.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنّ عدداً من التنزانيين المسافرين إلى البلدان المجاورة وخارجها ثبتت إصابتهم بفيروس «كورونا».

وأوضح في بيان: «هذا يؤكد حاجة تنزانيا إلى اتخاذ إجراءات صارمة لحماية شعبها وحماية السكان في هذه البلدان وخارجها».

وقال تيدروس إنه حضّ تنزانيا في أواخر يناير على اتخاذ إجراءات ضد الوباء والاستعداد للتلقيح.

وتابع: «منذ ذلك الحين تحدثت مع العديد من السلطات في تنزانيا، لكنّ منظمة الصحة العالمية لم تتلقَّ بعد أي معلومات بشأن الإجراءات التي تتخذها تنزانيا للاستجابة للوباء».

وأضاف: «لا يزال هذا الوضع مقلقاً للغاية. أجدد دعوتي لتنزانيا لبدء الإبلاغ عن حالات كورونا المستجد ومشاركة البيانات».

وتابع: «كما أدعو تنزانيا إلى تنفيذ إجراءات الصحة العامة التي نعلم أنها تعمل على كسر سلاسل الانتقال، والاستعداد للتطعيم».

وفي سياق متصل، لم تُعلن السلطات أرقاماً عن الإصابات بالوباء منذ أبريل 2020 حين كشف ماغوفولي أنه طلب سراً اختبار عدد من العناصر بحثاً عن الفيروس منها ثمرة بابايا وطير سمان ومعزة، وجاءت نتيجتها إيجابية.

والأربعاء، توفي نائب رئيس زنجبار التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، سيف شريف حمد، بعد أن اعترف حزبه المعارض بإصابته بفيروس «كورونا».

كما توفي رئيس الخدمة المدنية جون كيغازي، في اليوم نفسه، دون أن يتم الكشف عن سبب وفاته.

لكن ماغوفولي تناول مسألة «كورونا المستجد» في جنازته.

وقال: «عندما ظهر هذا المرض التنفسي العام الماضي انتصرنا لأننا وضعنا الله أولاً واتخذنا إجراءات أخرى. أنا متأكد من أننا سننتصر مرة أخرى إذا فعلنا ذلك هذه المرة».

وأخيرا، أقر ماغوفولي، أمس الاحد، أن بعض مساعديه وأفراد أسرته أُصيبوا بـ«كورونا المستجد» لكنهم تعافوا منه.وفقا لفرانس برس.

وصعّدت المعارضة داخل البلاد من موقفها تجاه تعامل الحكومة مع الوباء.

لكنّ وزارة الصحة دعت في بيان أمس الأحد، المواطنين إلى «الاستمرار في الإيمان بالله» واحترام الإجراءات الوقائية بما في ذلك وضع الكمامات.