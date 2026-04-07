موجة وفيات غامضة داخل السجون الأمريكية

كشف تقرير نشرته صحيفة «نيويورك بوست» عن سلسلة وفيات مقلقة في معتقلات كوك كاونتي الإصلاحية في شيكاغو، مرتبطة بتدخين ورق مشبع بمخدر صناعي شديد السمية يُعرف باسم بيناكا.

وبدأت الأزمة عندما عثر الحراس في يناير 2023 على توماس ديكسين، سجين يبلغ من العمر 57 عاماً، ميتاً داخل زنزانته دون أي دليل على جريمة قتل أو سقوط قاتل، ومع ذلك، وجدت السلطات شرائط صغيرة من الورق محترقة متناثرة في زنزانته، ما أثار حيرة المحققين.

وقال براد كاري، رئيس موظفي مكتب الشريف في كوك كاونتي: «قلت حينها، نحتاج لاختبار هذا ومعرفة ما يجري».

وأكدت مختبرات فيرجينيا لاحقاً أن الشرائط كانت مشبعة بمركب كانابينويدي صناعي قاتل. ومنذ ذلك الحين، توفي عدد من السجناء في ظروف مشابهة بشكل مقلق؛ ففي أقل من أسبوعين بعد وفاة ديكسين، عُثر على شاب يبلغ من العمر 23 عاماً ميتاً، وأقل من شهر بعد ذلك، توفي سجين آخر يبلغ 35 عاماً.

وبحلول نهاية عام 2023، ارتفع عدد الوفيات إلى ستة سجناء نتيجة جرعات زائدة من تدخين شرائط الورق المشبعة بالمخدرات، غالباً باستخدام «فتيل» يحترق ببطء من ورق المرحاض أو القماش.

وقال كاري: «لم نكن نعرف ما هو على الورق في زنزانة ديكسين، لكننا كنا نعرف أنه مخدر. كان سباقاً مع الزمن، كان لدينا مخدر جديد سام جداً جداً، والدواء ناركان لم يكن فعالاً معه».

وحاولت إدارة السجن حماية السجناء عن طريق وضع لافتات تحذرهم من «المخدرات المهربة إلى السجن، مثل الورق المشبع»، وزيادة عمليات التفتيش العشوائي للزنازين وفحص كل قطعة بريد تصل إلى المنشأة، التي تضم نحو 6 آلاف سجين.

ومنذ 2023، قامت السلطات بأكثر من 130 اعتقالاً بين المهربين والسجناء الذين وُجد بحوزتهم الورق المشبع بالمخدرات. وانخفضت الوفيات نتيجة الورق المشبع إلى حالة واحدة في 2024، مع تسجيل وفاة واحدة في 2025 واثنتين بالفعل في 2026، يُعتقد أنها ناجمة عن المخدر نفسه، وفق مكتب الشريف في كوك كاونتي، الذي ينتظر نتائج الطب الشرعي الرسمية.

وأوضح كاري أن مركبات المخدر المستخدمة في الورق تغيرت خلال السنوات وزادت قوتها، مضيفاً: «أعتقد أن نوع المخدر المستخدم الآن وقوته ستكون عاملاً مساهماً في ارتفاع الوفيات هذا العام مقارنة بما شهدناه خلال العامين الماضيين».

وحتى مع انتشار الظاهرة في سجون أخرى عبر الولايات المتحدة، أعرب كاري وزملاؤه عن خشيتهم من احتمال وصول الورق المشبع بالمخدرات إلى خارج السجون، ما قد يتسبب بكارثة صحية عامة أكبر.