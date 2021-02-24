موجة 2 مُحتملة من فيروس كورونا.. والصحة اليمنية تُحذر

اللجنة الوطنية العليا للطوارئ في اليمن دعت إلى رفع الجاهزية لمواجهة احتمال تفشي موجة 2 من وباء كورونا، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى داخل المستشفيات والإدارات الطبية.

وجاء في بيان اللجنة عبر “تويتر”، “الصحة توجه برفع الجاهزية لمواجهة احتمال تفشي موجة ثانية من وباء كورونا، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى داخل المستشفيات والإدارات الطبية، وعزل الحالات المشتبهة، والإبلاغ عن الحالات المؤكدة، وتفعيل دور التقصي الوبائي، وتقييم وضع مراكز العزل والمختبرات المركزية ووحدات PCR”.

وسجلت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ مستجدات كورونا خلال الساعات الأخيرة: تسجيل (11) حالة إصابة جديدة كالتالي: (5) حضرموت (5) تعز (1) لحج، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة من حضرموت، ليصبح بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة (2187)، منها (620) وفاة، و(1432) تعافي.

وفي وقت سابق، كانت الأمم المتحدة قد حذرت العام الماضي من أن كورونا المستجد سيكون “كارثة” على اليمن الذي يقف على شفا مجاعة، مع ضعف إمدادات المياه النقية وارتفاع معدلات سوء التغذية والأمراض مثل الكوليرا وحمى الدنج.

ومن المتوقع أن يتسلم اليمن أول شحنة لقاحات تشمل 2.3 مليون جرعة عبر برنامج كوفاكس بحلول مارس، وهي جزء من إجمالي 14 مليون جرعة طلبها اليمن تكفي 23% من السكان، بحسب وكالة “رويترز”.