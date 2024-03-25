موجز لآخر تطورات الحرب في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية

وزارة الصحة في غزة، مقتل 32333 فلسطينيا على الاقل وإصيب 74694 جراء العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

مسعفون فلسطينيون : الجيش الإسرائيلي قتل عشرات الأشخاص في هجمات جديدة في غزة كما واصلت قواته حصارها لمستشفيين في القطاع.

ــ الشرطة الأردنية تطلق الغاز المسيل للدموع لإبعاد مئات المتظاهرين الأردنيين الذين ساروا نحو السفارة الإسرائيلية في عمان احتجاجا على اقتحام إسرائيل للمستشفيات في غزة في الآونة الأخيرة وتزايد الوفيات بين المدنيين.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، خلال زيارة للأردن أن التوافق الدولي يزداد على إبلاغ إسرائيل بضرورة وقف إطلاق النار، وبأن الهجوم على رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية.

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ــ أبلغت إسرائيل كلا من إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا أن خطتهم للعمل من أجل الاعتراف بدولة فلسطينية من شأنها أن تقلل من فرص التوصل إلى حل للصراع عبر التفاوض.

– أبدت إسرائيل في إطار محادثات الهدنة أمس الأحد انفتاحها على السماح بعودة نازحين فلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، في استجابة على ما يبدو لأحد المطالب الأساسية لحركة (حماس).