موجز لآخر تطورات الحرب في قطاع غزة خلال ال24 ساعة الماضية

ــ وزارة الصحة في غزة، 32552 فلسطينيا قتلوا وأصيب 74980 خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر.

ــ مقتل 62 فلسطينيا وإصابة 91 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ــ شاب فلسطيني يفتح النار على سيارات إسرائيلية في الضفة الغربية، ويجرح ثلاثة أشخاص على الأقل.

ــ قصف إسرائيلي لأربعة منازل على الأقل في رفح يثير المخاوف لأكثر من مليون شخص يحتمون بالملاذ الأخير لهم في الطرف الجنوبي لقطاع غزة.

ــ مسؤول أمريكي: إسرائيل طلبت تحديد موعد آخر للاجتماع مع مسؤولين أمريكيين من أجل مناقشة خططها العسكرية في مدينة رفح.

ــ حزب الله يطلق عشرات الصواريخ على مستوطنة كريات شمونة شمال إسرائيل في وقت مبكر صباح الأربعاء.

ــ رويترز مقتل ثمانية أشخاص على الأقل في ضربات إسرائيلية بجنوب لبنان بينهم مقاتلون من حزب الله.