موجز لأهم أعمال الشركة العامة للكهرباء اليوم الاثنين بشرق ليبيا وجنوبها

تواصل الشركة العامة للكهرباء أعمال الصيانة العاجلة في المناطق المنكوبة جراء الإعصار الذي ضرب شرق البلاد في العاشر من سبتمبر الماضي، وكذلك بالمنطقة الجنوبية التي تضررت إحدى محطاتها في أوباري جراء سيول أمطار أمس الأحد، لإعادة التيار الكهربائي إلى المواطنين.

ووفقا لما أوردته منصة “الشركة العامة للكهرباء” قامت الفرق الفنية بإدارة الديزل و الطواري بمساندة الفرق العاملة بوادي درنة بالعمل على إنارة أماكن إزالة الركام و فتح المسارات بالوادي.

وقامت فرق الصيانة بإدارة توزيع اجدابيا الهلال النفطي بتركيب محطة جاهزة ” بكج ” وتنفيذ وصلة حرارية ض،ع داخل محطة اهويدي الشيخي بحي المغار، والتي تضررت جراء الإعصار.

وأوضحت الشركة في بيان لها عبر منصتها الرسمية، اليوم الإثنين، أن فرقها الفنية تواصل العمل على إصلاح الأعطال التي حدثت بإحدى المحطات الكبرى 66 كيلو فولت بمنطقة المشروع بمدينة أوباري، نتيجة دخول مياه الأمطار الغزيرة للمحطة.

وأكدت الشركة أنها ستعمل على إعادة التيار الكهربائي إلى المواطنين في أسرع وقت ممكن.