موجز لأهم أعمال الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء بشرق ليبيا وجنوبها

نفذت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، أعمال صيانة وإصلاح واسعة النطاق في شرق وجنوب البلاد، بهدف تحسين جودة الخدمة الكهربائية وضمان استمراريتها.

ووفقا للأعمال الواردة بمنصة “الشركة العامة للكهرباء” في شرق ليبيا، قامت فرق الشركة بتنفيذ وصلة كابل ضغط منخفض حجم 240 وسط مدينة درنة، بالإضافة إلى تغيير مسار خط هوائي قد انهار بسبب السيول في مجرى وادي أبو شمال، كما تم الكشف على كابل ض.ع زيتي معطوب في وسط المدينة.

واستكمال العمل على خط تفريعة الخلاطات – الغريقة، كما تم استكمال خط الخلاطات من الغريقة لتغذية منطقة السماد السكنية، وشدّ أسلاك ض.ع مسافة 3000 متر وتركيب 5 أعمدة متهالكة ض.ع، وكذلك تركيب 6 عوازل علي خط القصر المقدم، وتركيب 14 عمود ض.ع علي خط وادي الحجاب.

كما تم شدّ خط مقرب فرج وشحن المحول، حيث باشرت شركة المياه بضخ المياه بعد توصيل التيار الكهربائي، كما تم العمل على تركيب محول هوائي جديد حجم 300 على خط ستلونة غرب البيضاء، بالإضافة إلى الانتهاء من تشغيل محطة الدواجن اسلنطة.

وفي جنوب ليبيا، قامت فرق الشركة بإعادة شحن محطة 66 كيلو فولت بالمشروع في أوباري، وبالتالي استقرار الشبكة الكهربائية بالمدينة بالكامل.

وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود الشركة العامة للكهرباء لتحسين جودة الخدمة الكهربائية وضمان استمراريتها في جميع أنحاء البلاد.